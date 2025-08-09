Essay Contest 2025

ବିନା ପାଣି ଓ ଶ୍ରମରେ ସଫା ହୋଇଯିବ କାଚ ଝରକା; ଏମିତି ଗ୍ଲାସ୍‌ ବିକଶିତ କଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ - SELF CLEANING GLASS

ସହରରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକାର ବଡ଼ କାଚ ଝରକା ସଫା କରିବା ବେଶ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ । ଏମିତି ଗ୍ଲାସ୍‌ ବିକଶିତ କଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଯାହାକି ଆପେ ଆପେ ସଫା ହୋଇଯିବ ।

representational Image
ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଫଟୋ (Getty Images)
Published : August 9, 2025 at 4:29 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସହରରେ ଅଧିକାଂଶ ଆପଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଦେଖିଥିବେ, ଯେଉଁଠି ଏହାର ବଡ଼ ବଡ଼ କାଚ ଝରକା ରହିଥାଏ । ଯଦିଓ ବିଶାଳ କାଚ ଝରକା ସମଶୀତୋଷ୍ଣୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ସମ୍ପ୍ରତି ବିଶ୍ବବ୍ୟାପୀ ଆଧୁନିକ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ ପାଲଟିଛି । ଏହା ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ସଫା କରିବା ସେତେଟା ସହଜ ନୁହେଁ । ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚୀନର କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏପରି ଏକ ଗ୍ଲାସ୍‌ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପେ ଆପେ ସଫା ହୋଇଯାଏ ।

ଉଚ୍ଚ-ଉଚ୍ଚ ଝରକା ସଫା କରିବା ମହଙ୍ଗା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ଦକ୍ଷ ଶ୍ରମ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଶେଷ କୌଶଳ ଏବଂ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ । ଏହାବାଦ ଏପରି କରିବା ମାନବ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି । ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ସାଇନ୍ସ ଜର୍ଣ୍ଣାଲରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିସର୍ଚ୍ଚରେ, ସହଜରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଏବଂ ସ୍ବୟଂ-ସଫା କରିବା କାଚ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଯାହା ଏକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ମାତ୍ର 10 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଧୂଳି କଣିକାକୁ ସଫା କରିପାରିବ ।

self cleaning glass
10 ମିନିଟରେ ଆପେ ଆପେ ସଫା ହୋଇଯିବ ଗ୍ଲାସ୍‌ (Getty Images)

କେମିତି ସଫା ହୁଏ ଗ୍ଲାସ୍‌ ?

ଏହି ଆବିଷ୍କାରର ଦୂରଗାମୀ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଫଟୋଭୋଲ୍‌ଟାଇକ୍ ପ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକୁ ଧୂଳିରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସାମିଲ, ଯାହା ନିୟମିତ ଭାବରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ପାୱାର ଆଉଟପୁଟ୍ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ । ସ୍ବୟଂ ଭାବରେ ସଫା ହେଉଥିବା ଏହି କାଚ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁର ପୃଷ୍ଠକୁ ସହଜରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ବସ୍ତୁ ପୃଷ୍ଠର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ ନକରି ସଫା କରିପାରିଥାଏ । ଏହାଦ୍ବାରା ଜଳ ବ୍ୟବହାର ବିନା, ସହଜ, ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଉପାୟରେ ସଫା କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ।

ଗବେଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅଭିନବ ସମାଧାନ ପାରମ୍ପରିକ ସଫା କରିବା ପଦ୍ଧତିର ଏକ ଜଳ-ମୁକ୍ତ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରେ ଯାହା କେବଳ ସ୍ଥଳ ଯାନ ଏବଂ କୋଠା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ପୃଷ୍ଠରେ ଚାଲୁଥିବା ପ୍ରୋବ୍‌ରେ ଲାଗିଥିବା ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରିବ ।

Application of coverable transparent self-cleaning glass
Application of coverable transparent self-cleaning glass (Advanced Science)

ଗବେଷକମାନେ ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍, ଇଣ୍ଡିୟମ୍ ଟିନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ (ITO) ଇଲେକଟ୍ରୋଡ୍ ଏବଂ ଏକ ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଭଳି ଗଠନରେ ଏକ PET ଫିଲ୍ମ ଦ୍ବାରା ଗଠିତ ଏକ ସ୍ବଚ୍ଛ, ଆଚ୍ଛାଦିତ ଗ୍ଲାସ୍ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି । ITO ଏବଂ PET ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡିବା ଦ୍ବାରା ଆଲୋକ ପରିବହନ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହାକି ଏହାକୁ ଫଟୋଭୋଲ୍ଟିକ୍ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କରିଛି ।

ଯେତେବେଳେ ଏକ ବର୍ଗ ତରଙ୍ଗ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସଙ୍କେତ (5 kV, 10 Hz) ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲା, ଗ୍ଲାସ୍ ମାତ୍ର 10 ସେକେଣ୍ଡରେ 97.79 g/m² ପୃଷ୍ଠ କଣିକାକୁ 2.45 g/m²କୁ ହ୍ରାସ କରିଥିଲା ଏବଂ 97.5 ପ୍ରତିଶତ ସଫା କରିବା ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସଫା କରୁଥିବା ବିଦ୍ୟମାନ ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ, ଏହି ଗ୍ଲାସ୍ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ସଫା କରିବା ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ବୋଲି ଗବେଷକମାନେ କହିଛନ୍ତି ।

self cleaning glass
10 ମିନିଟରେ ଆପେ ଆପେ ସଫା ହୋଇଯିବ ଗ୍ଲାସ୍‌ (Getty Images)

Application of coverable transparent self-cleaning glass
Application of coverable transparent self-cleaning glass (Advanced Science)

