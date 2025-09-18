ETV Bharat / technology

ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବିଲ୍ଡିଂ ଆକାରର ଗ୍ରହାଣୁ; ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଅତିକ୍ରମ କରିବ

ଆଜି ପୃଥିବୀର ଅତି ନିକଟରୁ ଗତି କରିବ ଏକ ବିଲ୍ଡିଂ ଆକାରର ଗ୍ରହାଣୁ (ଆଷ୍ଟେରଏଡ୍‌) । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

Asteroid 2025 FA22
ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବିଲ୍ଡିଂ ଆକାରର ଗ୍ରହାଣୁ; ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଅତିକ୍ରମ କରିବ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 18, 2025 at 12:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମେରିକୀୟ ସ୍ପେଶ୍‌ ଏଜେନ୍ସି (ନାସା) ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଏକ ବଡ଼ କୋଠା ଆକାରର ଗ୍ରହାଣୁ 2025 FA22, ଆଜି (18 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025) ଅପରାହ୍ନ 1.12ଟାରେ ପୃଥିବୀ ନିକଟ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବ । ଏହି ଗ୍ରହାଣୁ ପ୍ରାୟ 520 ଫୁଟ ଚଉଡା ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 24,127 ମାଇଲ ବେଗରେ ଗତି କରୁଛି । ପୃଥିବୀରୁ ଏହାର ନିକଟତମ ଦୂରତା 523,000 ମାଇଲ ହେବ । ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହି ଗ୍ରହାଣୁ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ।

ଯଦିଓ ଏହା ବହୁତ ଦୂର ମନେହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମହାକାଶ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ବହୁତ ନିକଟତର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଏହି ଗ୍ରହାଣୁ ଆଟେନ ଗୋଷ୍ଠୀର, ଯାହା ନିୟମିତ ଭାବରେ ପୃଥିବୀର କକ୍ଷପଥ ଅତିକ୍ରମ କରେ । ଏହାର ଆକାର ସତ୍ତ୍ବେ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା କୌଣସି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ । ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବଡ଼ କୋଠା ଆକାରର ଗ୍ରହାଣୁ ପୃଥିବୀକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଲାଇଭ୍‌ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଭିଡିଓରେ ଦେଖିପାରିବେ ।

'2025 FA22' ଗ୍ରହାଣୁ ସୁରକ୍ଷିତ କି ?

NASA ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହାଣୁକୁ ଏପରି ଏକ ଭାବରେ ପରିଭାଷିତ କରେ ଯାହା 7.4 ନିୟୁତ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ନିକଟତର ଏବଂ 85 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ । ଗ୍ରହାଣୁ 2025 FA22 କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା ସୁରକ୍ଷିତ । ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଜିଆନଲୁକା ମାସି ଲାଇଭଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଘୋଷଣା କରି ଏକ ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି,"ଆମେ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛୁ ଏହି ଗ୍ରହାଣୁ ପୃଥିବୀକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ପଦ୍ଧତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ । କାରଣ JPL ସେଣ୍ଟର ଫର୍ NEO ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସମାନ ଆକାରର ଏକ ଗ୍ରହାଣୁ ପୃଥିବୀର ଏତେ ନିକଟତର ହେବା, ହାରାହାରି ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଘଟେ ।"

ପୃଥିବୀର ନିକଟତର ଅତିକ୍ରମ ପରେ, 2025 FA22 ନାମକ ଏହି ଗ୍ରହାଣୁ ଏହାର 668 ଦିନର ଲୁପିଂ ପଥକୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୌରମଣ୍ଡଳ ଦେଇ ଜାରି ରଖିବ, ଯାହା ଏହାକୁ ମଙ୍ଗଳର କକ୍ଷପଥଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ନେଇଯିବ । ଲୁପିଂ ପାଥ୍‌ର ଅର୍ଥ ଏହି ଗ୍ରହାଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖରେ ଏକ ବକ୍ର, ଅଣ୍ଡାକାର ଆକୃତିର ପଥରେ (ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃତ୍ତ ନୁହେଁ) ଘୂରିବ । ଏହି ପଥ ଗ୍ରହାଣୁକୁ ପୃଥିବୀର କକ୍ଷପଥ ନିକଟରୁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଏ ଏବଂ ତା'ପରେ ପୁଣି ଫେରିଥାଏ । ଗ୍ରହାଣୁଟି ପ୍ରତି 668 ଦିନ (ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ)ରେ ଏହି ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ କରେ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୌରମଣ୍ଡଳ ଦେଇ ଏକ ଲୁପ୍ ଗଠନ କରେ ।

NASA ଆକଳନ କରିଛି ଯେ 2025 FA22 ଆକାରର ଏକ ଗ୍ରହାଣୁ ପ୍ରତି 20,000 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆମ ଗ୍ରହକୁ ଧକ୍କା ଦିଏ ଏବଂ 1.3 ମାଇଲ୍ (2.1 କିଲୋମିଟର) ବ୍ୟାସ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ପ୍ରଭାବ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରେ ।

କାହିଁକି ଗ୍ରହାଣୁ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତି ସ୍ପେଶ୍‌ ଏଜେନ୍ସି ?

ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବିପଦମୁକ୍ତ ଗ୍ରହାଣୁ ଅତିକ୍ରମର ଗତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । କାରଣ ଏକ ଗ୍ରହାଣୁର କକ୍ଷପଥରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏହାର ଭବିଷ୍ୟତ ଗତିପଥକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ । ଏହି କାରଣରୁ ବିଶ୍ବ ମହାକାଶ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଗ୍ରହାଣୁଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କତାର ସହ ଟ୍ରାକ୍ କରନ୍ତି । ଯଦିଓ 2025 FA22 ଆଜି କୌଣସି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ, ତଥାପି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହା ଉପରେ ନିରନ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ।

ଗ୍ରହାଣୁ ଅତିକ୍ରମ (Asteroid Flyby) ସତର୍କ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଗବେଷଣାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସ୍ମରଣ କରାଏ । ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହାଣୁ ପୃଥିବୀର ଅତି ନିକଟ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରେ, ସେତେବେଳେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହାଣୁ ଆଚରଣ, କକ୍ଷ ଗତିଶୀଳତା ଏବଂ ମହାକାଶ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ବୁଝାମଣାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । 2025 FA22 ଭଳି ଗ୍ରହାଣୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତର ଯେକୌଣସି ବିପଦ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ଆଜି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗ୍ରହାଣୁ ଦିବସ 2025; କଣ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ବ ଓ ଇତିହାସ

For All Latest Updates

TAGGED:

ASTEROID FLYBYASTEROID 2025 FA22 LIVEଆଷ୍ଟେରଏଡ୍‌ଗ୍ରହାଣୁBIG ASTEROID PASSING EARTH TODAY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର 'ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ' କିଶୋର ମାଣିଆ; ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଗଢୁଛନ୍ତି 'ଅଭିମନ୍ୟୁ', 50 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ

ବେଲି ଫ୍ୟାଟ୍‌ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ କି ? ଏପରି ସହଜ ଉପାୟରେ କମାନ୍ତୁ

ଘରେ ବସି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ Life Certificate, କେମିତି କରିବେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍‌ ବ୍ୟବହାର

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.