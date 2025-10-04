ETV Bharat / technology

BSNL ଲଞ୍ଚ କଲା VoWiFi ସେବା; ଏବେ ବିନା ନେଟୱର୍କରେ ବି ଯିବ କଲ୍‌

ଏବେ ୟୁଜର ଦୁର୍ବଳ ନେଟୱର୍କରେ ମଧ୍ୟ ୱାଇ-ଫାଇ କଲ୍‌ କରିପାରିବେ । କମ୍ପାନୀ VoWiFi ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

BSNL
BSNL ଲଞ୍ଚ କଲା VoWiFi ସେବା; ଏବେ ବିନା ନେଟୱର୍କରେ ବି ଯିବ କଲ୍‌ (Getty Images)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 4, 2025

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଯଦି ଆପଣ ଏକ BSNL ସିମ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବା ଅଫିସରେ ନେଟୱର୍କ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । କାରଣ ସରକାରୀ ଟେଲିକମ କମ୍ପାନୀ ଭାରତୀୟ ସଞ୍ଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ (BSNL) ଏହାର ଭଏସ୍ ଓଭର ୱାଇ-ଫାଇ (VoWiFi) ସେବାକୁ ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଜୋନରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏଣିକି ୟୁଜର ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ଥାଉ ବା ନଥାଉ, Wi-Fi ମାଧ୍ୟମରେ କଲ୍ କରିପାରିବେ ।

ଭାରତରେ ଏୟାରଟେଲ୍, ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଏବଂ ଭୋଡାଫୋନ୍ ଆଇଡିଆ ଭଳି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ୱାଇ-ଫାଇ କଲିଂ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବିଏସଏନଏଲ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର ଡିଜିଟାଲ୍ ସେବା ପୋର୍ଟଫୋଲିଓକୁ ବିସ୍ତାର କରୁଛି ଏବଂ ଘରୋଇ ଅପରେଟରମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛି ।

VoWiFi ସେବା କଣ ?

BSNL ଏହି ସେବା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେହି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଯେଉଁଠାରେ BSNL ସିଗ୍ନାଲ ଦୁର୍ବଳ କିମ୍ବା କନେକ୍ଟିଭିଟି ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରନ୍ତି । ଏବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ Wi-Fi ଏବଂ VoWiFi ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଏକ ଫୋନ ଅଛି, ତେବେ କଲ୍ କରିବା ସହଜ ହେବ । ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ Jio ଏବଂ Airtel ଭଳି ଘରୋଇ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ସେମାନଙ୍କ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଆସୁଛନ୍ତି । ଏବେ BSNL ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀରେ କଲା ଲଞ୍ଚ

ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ BSNLର ନିଜର ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିଛି । ଏହି ଅବସରରେ DoT ସଚିବ ନୀରଜ ମିତ୍ତଲ VoWiFiକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ । ବିଏସଏନଏଲର ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ହେଉଛି ଯେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏବେ ସାରା ଭାରତର 1.65 ଲକ୍ଷ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରୁ BSNL ସିମ୍ ଏବଂ ରିଚାର୍ଜ ସେବା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ । ଏହି ସୁବିଧାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କମ୍ପାନୀ ଭାରତୀୟ ଡାକ ସେବା ସହାୟତାରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ସଂଯୋଗ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ।

ସେହିପରି ସରକାର-ସମର୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ନିକଟରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଏହାର 4G ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଅଗଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ, କମ୍ପାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ BSNL 4G ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ କମ୍ପାନୀ ଏବେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ eSIM ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । BSNL ଏଥିପାଇଁ ଟାଟା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ସ ସହିତ ସହଭାଗୀ ହୋଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସମ୍ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶାର ଝାରସୁଗୁଡାରୁ BSNLର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ବଦେଶୀ 4G ନେଟୱର୍କର ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା BSNLର ଡିଜିଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଶନ ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ଅଧିକ ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି ? BSNL ଆଣିଲା ଶସ୍ତା ଡାଟା ପ୍ଲାନ

