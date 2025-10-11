ETV Bharat / technology

BMWର ରେକର୍ଡ ସେଲ୍‌; 13% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହ 9ମାସରେ ବିକିଲା 11,978 ୟୁନିଟ୍‌

ବିଏମଡବ୍ଲୁ 2025 ମସିହା ପ୍ରଥମ 9 ମାସରେ 13 ପ୍ରତିଶତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହ 11,978 ୟୁନିଟ୍‌ ବିକ୍ରି ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ସେଲ୍‌ କରିଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

BMW India
BMWର ରେକର୍ଡ ସେଲ୍‌ (Image Credit: BMW)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 11, 2025 at 3:23 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: BMW ଗ୍ରୁପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2025ର ପ୍ରଥମ 9 ମାସରେ (ଜାନୁଆରୀରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ଏହାର ସର୍ବୋତ୍ତମ କାର ବିକ୍ରୟ ରେକର୍ଡ କରିଥିବା ଘୋଷଣା କରିଛି । କମ୍ପାନୀ 11,978ଟି କାର ଏବଂ 3,976ଟି ମୋଟରସାଇକେଲ ବିକ୍ରି କରିଛି, ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି 13 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ସେହିପରି କମ୍ପାନୀ ନିଜର ସର୍ବୋତ୍ତମ ତ୍ରୟମାସିକ ବିକ୍ରୟ (ଜୁଲାଇ-ସେପ୍ଟେମ୍ବର)ରେ ହାସଲ କରିଛି, ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି 21 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।

BMW ଇଣ୍ଡିଆ ଏହାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବିକ୍ରୟ ଦେଖିଛି, ଯାହା ନୂତନ GST ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଏବଂ ତୀବ୍ର ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଚାହିଦାର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ଦର୍ଶାଏ । ତେବେ କେଉଁ କେଉଁ ଯାନ କେତେ ପରିମାଣରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିମ୍ନରେ ଜାଣନ୍ତୁ:

ଇଲେକଟକ୍ରିକ୍‌ ଯାନ (EV)

ଜର୍ମାନର ଏହି କାର ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍‌ ଯାନ ବିକ୍ରି କରିଛି । ଏହା 2,509 ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ BMW ଏବଂ MINI ବିକ୍ରି କରିଛି ଯାହା 246 ପ୍ରତିଶତ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ଏହା ମୋଟ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍‌ ଯାନର ବିକ୍ରିକୁ 21 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।

2025 ପ୍ରଥମ 9 ମାସରେ BMW iX1 ସର୍ବାଧିକ ବିକ୍ରୟ ହୋଇଥିବା ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ କାର ଥିଲା, ଯାହା ପରେ BMW i7 ରହିଛି । ଭାରତରେ BMWର ବର୍ତ୍ତମାନର EV ଲାଇନଅପ୍‌ରେ 6ଟି କାର ଏବଂ 2ଟି ସ୍କୁଟର ରହିଛି: BMW i7, iX, i5, i4, iX1 ଲଙ୍ଗ୍ ହ୍ବିଲବେସ୍, MINI କଣ୍ଟ୍ରିମ୍ୟାନ୍ E, BMW CE 04, ଏବଂ BMW CE 02 ।

ଲଙ୍ଗ୍‌ ହ୍ବିଲବେସ୍‌ ରେଞ୍ଜ (LWR)

ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀ 5,720ଟି ୟୁନିଟ୍‌ ଲଙ୍ଗ-ହ୍ବିଲବେସ୍‌ ମଡେଲ ବିକ୍ରି କରିଛି, ଯାହାକି ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 169 ପ୍ରତିଶତ ବୃହତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ । ଏହା ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଲମ୍ବା ଚକିଆ ମଡେଲର ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ 50 ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି । ବିକ୍ରୟରେ 16 ପ୍ରତିଶତ ଅଂଶ ସହିତ BMW 3 ସିରିଜ ସର୍ବାଧିକ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା BMW ସେଡାନ ହୋଇପାରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀର ଲମ୍ବା ହ୍ବିଲବେସ୍ ଲାଇନଅପ୍‌ରେ BMW 7 ସିରିଜ୍, 5 ସିରିଜ୍, 3 ସିରିଜ୍ ଏବଂ iX1 ସାମିଲ ।

ଏସୟୁଭି ଓ ମିନି

ଜର୍ମାନ ଅଟୋମେକର 7040 ୟୁନିଟ୍ SUV ବିକ୍ରି କରିଛି, ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି 19 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଦର୍ଶାଉଛି । ଏହା ସହିତ BMWର SUV ସେଗମେଣ୍ଟ ଏବେ ମୋଟ 59 ପ୍ରତିଶତ ବିକ୍ରି କରିଛି । BMW X1 ସର୍ବାଧିକ ବିକ୍ରୟ ହୋଇଥିବା SUV ଥିବାବେଳେ ଏହା ପରେ X7 ରହିଛି । କମ୍ପାନୀ MINIର 468ଟି ୟୁନିଟ୍ ବିକ୍ରି କରିଛି ଏବଂ 90 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ YOY ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏହି ସେଗମେଣ୍ଟରେ MINI Cooper S ସର୍ବାଧିକ ବିକ୍ରୟ ହୋଇଥିବା ମଡେଲ୍ ହୋଇପାରିଛି ।

BMW ମୋଟୋରାଡ୍‌

2025 ମସିହାର ପ୍ରଥମ ତ୍ରୈମାସିକରୁ ତୃତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକ ମଧ୍ୟରେ BMW Motorrad 3976ଟି ମୋଟରସାଇକେଲ ବିକ୍ରି କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ G310 RR ସର୍ବାଧିକ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ମଡେଲ ଥିଲା । ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ BMW ୧୩୦୦ GS ଏବଂ GSA ସର୍ବାଧିକ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ମଡେଲ ।

