Beats ଲଞ୍ଚ କଲା ନୂଆ Powerbeats Fit ଇଅରବଡ୍; ଆଜିଠୁ ସେଲ୍; ଦାମ ଏତିକି
Beats ଏହାର ନୂଆ ଇଅରବଡ୍ Powerbeats Fitକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାର ସେଲ୍ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : October 2, 2025 at 5:22 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆପଲ୍ର ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଅଡିଓ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ Beats ଭାରତରେ ଏହାର ନୂତନ ଇଅରବଡ୍ସ Powerbeats Fitକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ ଏହା ଅର୍ଡର ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇସାରିଥିବାବେଳେ ଆଜି (ଅକ୍ଟୋବର 2) ଠାରୁ ଷ୍ଟୋରଗୁଡ଼ିକରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଏହି ଇଅରବଡ୍ସ ଆଥଲେଟ୍ ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ଉତ୍ସାହୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଆରାମ, ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଡିଭାଇସ୍ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସୁଗମ ସମନ୍ବୟ ଚାହାଁନ୍ତି ।
ବିଟ୍ସ ପାୱାରବିଟ୍ସ ଫିଟ୍ ଇଅରବଡ୍ସରେ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା ୱିଙ୍ଗଟିପ୍ ଡିଜାଇନ ଅଛି ଯାହା ପୂର୍ବ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ 20% ଅଧିକ ନମନୀୟ । ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବ୍ୟାୟାମ ବା ଦୌଡ଼ିବା ସମୟରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଫିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା । କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଚାର୍ଜିଂ କେସ୍ ଏବେ Beats Fit Pro ଅପେକ୍ଷା 17% ଛୋଟ, ଯାହା ଏହାକୁ ପକେଟ୍ କିମ୍ବା ଜିମ୍ ବ୍ୟାଗରେ ନେବା ସହଜ କରିଥାଏ ।
Beats Powerbeats Fit TWS: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ
ପାୱାରବିଟ୍ସ ଫିଟ୍ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି । ଝାଳ ଏବଂ ଜଳ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ଏହା IPX4 ରେଟିଂ ସହିତ ଆସିଛି । ଏହି ଇଅରବଡ୍ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷା, ତୁଷାରପାତ କିମ୍ବା ଗରମ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ । ଏକ ଆଦର୍ଶ ଫିଟ୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ 4ଟି କାନ ଟିପ୍ ଆକାର (ଅତି ଛୋଟ, ଛୋଟ, ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ବଡ଼) ସାମିଲ । ଏଠାରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ବିଶେଷତା ସମ୍ପର୍କରେ ନିମ୍ନରେ ଜାଣନ୍ତୁ:
ଅଡିଓ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ: ଡାଇନାମିକ୍ ହେଡ୍ ଟ୍ରାକିଂ ଏବଂ ପର୍ସନାଲାଇଜଡ୍ ସ୍ପାଶିଆଲ୍ ଅଡିଓ ପ୍ରକୃତରେ ଇମର୍ସିଭ୍ ସଂଗୀତ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ଗେମିଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଅରବଡ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଫିଟ୍ ଏବଂ ସିଲ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଆଡାପ୍ଟିଭ୍ EQ ଶବ୍ଦକୁ ଉପଯୁକ୍ତ କରେ । ଏହା ଅଡିଓ ଆଉଟପୁଟ୍ ମାପିବା ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ୟୁଜରଙ୍କ ଅନନ୍ୟ କାନ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସହିତ ମେଳ କରିବା ପାଇଁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରେ । ଏଥିରେ ଥିବା ANC ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ବାହ୍ୟ ଶବ୍ଦକୁ ଅବରୋଧ କରେ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ବଚ୍ଛତା ମୋଡ୍ ୟୁଜରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବେଶ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ରଖେ । ଇଅରବଡ୍ସ ଡଲବି ଆଟମୋସ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନିକ ଅଡିଓକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ।
କନେକ୍ଟିଭିଟି: ଏହି ଇଅରବଡ୍ସ Apple H1 ଚିପ୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବାବେଳେ iOS ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଫିଚର ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ସ୍ବିଚିଂ, ଅଡିଓ ସେୟାରିଂ, ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍-ଫ୍ରି "Hey Siri" ଏବଂ ଫାଇଣ୍ଡ ମାଇ ସପୋର୍ଟ ସାମିଲ । ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ Beats App ମାଧ୍ୟମରେ ୱାନ୍-ଟଚ୍ ପେୟାରିଂ, କଷ୍ଟମାଇଜେବଲ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ବ୍ୟାଟେରୀ ସ୍ଥିତି, Locate My Beats ଆଦି ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ ।
ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ଚାର୍ଜିଂ: ଚାର୍ଜିଂ କେସ୍ ସହିତ ଏହି ଇଅରବଡ୍ସ ମୋଟ 30 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଡ୍ ପ୍ରତି ଚାର୍ଜରେ 7 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଫାଷ୍ଟ ଫୁଏଲ୍ ଫିଚର ବ୍ୟବହାର କରି 5 ମିନିଟ୍ର ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜ 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ । ପୁନଃ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ଚାର୍ଜିଂ କେସ୍ Beats Fit Pro କେସ୍ ଅପେକ୍ଷା 17 ପ୍ରତିଶତ ଛୋଟ ।
Beats Powerbeats Fit TWS: ଦାମ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା
ବିଟ୍ସ ପାୱାରବିଟ୍ସ ଫିଟ୍ ଇଅରବଡ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ଭାରତରେ 24,900 ଟଙ୍କା ଅଛି । ଆଗ୍ରହୀ କ୍ରେତାମାନେ apple.com ମାଧ୍ୟମରେ ଅର୍ଡର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହା ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରୁ ଷ୍ଟୋରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି । ପାୱାରବିଟ୍ସ ଫିଟ୍ ଜେଟ୍ ବ୍ଲାକ୍, ଗ୍ରେଭେଲ୍ ଗ୍ରେ, ସ୍ପାର୍କ ଅରେଞ୍ଜ ଏବଂ ପାୱାର ପିଙ୍କ୍ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ଉପଲବ୍ଧ ।