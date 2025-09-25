Artemis II Mission: 50 ବର୍ଷ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବ ନାସା; 2026ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ Artemis 2 ମିଶନ
ଆମେରିକୀୟ ସ୍ପେଶ ଏଜେନ୍ସି ନାସାର Artemis 2 ମିଶନ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ । 50 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବ ନାସା । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : September 25, 2025 at 11:52 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମେରିକୀୟ ସ୍ପେଶ ଏଜେନ୍ସି ନାସା ପୁଣିଥରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମଣିଷକୁ ପଠାଇବା ଲାଗି ଯୋଜନା କରୁଛି । ଏଥିଲାଗି ନାସା ଏହାର ଆର୍ଟେମିସ୍-2 ମିଶନ (Artemis II mission)ର ଲଞ୍ଚ ସମୟସୀମା ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏହା ସ୍ପେଶ୍ ଲଞ୍ଚ ସିଷ୍ଟମ୍ (SLS) ରକେଟ୍ ଏବଂ ଓରିଅନ୍ ସ୍ପେଶକ୍ରାଫ୍ଟରେ ଚନ୍ଦ୍ରକି ଯିବେ 4ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀ । ମହାକାଶଚାରୀମାନେ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରର ଚାରିପାଖରେ ଘୂରିବେ । ଏହି ମିଶନ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ 2026 ଫେବୃଆରୀ 5 ସୁଦ୍ଧା କିମ୍ବା ଏପ୍ରିଲ 26 ତାରିଖ ଶେଷ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ ।
ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ନାସାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଉପ-ସହଯୋଗୀ ପ୍ରଶାସକ ଲାକିଶା ହକିନ୍ସ, ଆର୍ଟେମିସ୍-2କୁ ମାନବ ମହାକାଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, " ଆମେ 50ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣିଥରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛୁ । ଲଞ୍ଚ ୱିଣ୍ଡୋ ଫେବୃଆରୀ ପଞ୍ଚମ ସୁଦ୍ଧା ଖୋଲିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ।"
Artemis II ମିଶନର କ୍ରୁ ମେମ୍ବର
ନାସାର ଏହି ଆଗାମୀ ମୁନ୍ ମିଶନ 'ଆର୍ଟେମିସ୍-2'ର ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଏଥିରେ ମୋଟ 4 ଜଣ କ୍ରୁ ମେମ୍ବର ରହିବେ । ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି: ନାସା ମହାକାଶଚାରୀ ରେଡ୍ ୱାଇଜମ୍ୟାନ୍ (ମିଶନ କମାଣ୍ଡର), ଭିକ୍ଟର ଗ୍ଲୋଭର (ପାଇଲଟ୍), କ୍ରିଷ୍ଟିଆନା କୋଚ୍ (ମିଶନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ) ଏବଂ କାନାଡାର ମହାକାଶଚାରୀ ଜେରେମି ହାନସନ୍ (ମିଶନ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ) ।
କେମିତି ରହିବ ମିଶନ ?
ନାସାର ଏହି ମୁନ୍ ମିଶନ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଅବତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ର କକ୍ଷପଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଏହା 1972 ମସିହାରେ Apollo-17 ପରେ ପୃଥିବୀର ନିମ୍ନ କକ୍ଷପଥ ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ମାନବ ବିମାନ ହେବ । ଆର୍ଟେମିସ୍-2 ଏକ "ମୁକ୍ତ-ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ" ଗତିପଥ ଅନୁସରଣ କରି ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଉଡ଼ାଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବ । ଏହି ମିଶନର ମୁଖ୍ୟ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜେଫ୍ ରାଡିଗାନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି କ୍ରୁ ମେମ୍ବରମାନେ ଗଭୀର ମହାକାଶକୁ ଯିବେ, ଯାହାକୁ ପୂର୍ବରୁ କେବେ କେହି କରିନାହାନ୍ତି । ସେମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 5,000 ନଟିକାଲ୍ ମାଇଲ୍ (9200 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ) ଯାତ୍ରା କରିବେ ।
ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ, ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ସେମାନେ ପୃଥିବୀକୁ ସେମାନଙ୍କର ଚାରି ଦିନିଆ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବେ । ପୃଥିବୀକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ସେବା ମଡ୍ୟୁଲ୍, କ୍ରୁ ମଡ୍ୟୁଲ୍ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଯିବ । ତା'ପରେ ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଉପକୂଳରେ ଏକ ସ୍ପାସଡାଉନ୍ ସ୍ଥାନରେ ପାରାଚୁଟ୍ ଦ୍ବାରା ସମୁଦ୍ରରେ ଅବତରଣ କରିବେ ।
Artemis II ପଛରେ ନାସାର ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଆର୍ଟେମିସ୍-2 ହେଉଛି ନାସାର ଆର୍ଟେମିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଥମ ମାନବଯୁକ୍ତ ମିଶନ, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଉପସ୍ଥିତି ସ୍ଥାପନ କରିବା । ଏହା ନଭେମ୍ବର 2022ରେ ମାନବବିହୀନ ଆର୍ଟେମିସ୍-1ର ସଫଳତା ପରେ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି, ଯାହା 25 ଦିନ ଧରି ଚନ୍ଦ୍ର ଚାରିପାଖରେ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲା ଏବଂ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପୁନଃ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ।
ନାସା କହିଛି ଯେ ଆର୍ଟେମିସ୍-2 ଜରିଆରେ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ 10 ଦିନର ଉଡ଼ାଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମାନବ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ ମିଶନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ହାର୍ଡୱେର୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଏହାସହିତ, ମହାକାଶ କିପରି ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ତା' ଉପରେ ଏହି ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗବେଷଣା କରାଯିବ । ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତରୁ ଅର୍ଗାନଏଡ୍ସ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଟିସୁ ନମୁନାକୁ କଲ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବେ । ନାସାର ବିଜ୍ଞାନ ମୁଖ୍ୟ ଡକ୍ଟର ନିକି ଫକ୍ସଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ମାନବ ଶରୀର ଉପରେ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରାର ଜୈବିକ ପ୍ରଭାବ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଅର୍ଗାନଏଡ୍ସକୁ ତୁଳନା କରାଯିବ । ଆର୍ଟେମିସ୍-2 ପରେ ନାସା Artemis III ମାଧ୍ୟମରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧକୁ ପ୍ରଥମ ମାନବଙ୍କ ପଠାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।