Arattai Vs WhatsApp: ସିକ୍ୟୁରିଟିରୁ ନୂଆ ଫିଚର୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ କଣ ଭିନ୍ନ ?
ଭାରତରେ ନୂଆ ସ୍ବଦେଶୀ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ 'ଆରଟ୍ଟଇ' ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଏହା ବିଦେଶୀ ଆପ୍ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ଠାରୁ କେତେ ଅଲଗା ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : October 2, 2025 at 1:26 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ମେସେଜ ଲାଗି ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ ମେଟାର WhatsAppକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ଏହା ପାରିବାରିକ ମେସେଜ ହେଉ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଗ୍ରୁପ୍ କଲ୍ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ବହୁଳ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏକ ନୂତନ ନାମ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି: ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ଜୋହୋ ଦ୍ବାରା ବିକଶିତ Arattai ଆପ୍ । ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାକୁ "ମାଗଣା, ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସହଜ, ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ନିରାପଦ" ବୋଲି କହି Arattai ଆପ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଆପ୍ଟି ଭାରତରେ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ର ଦୃଢ଼ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ହଟାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର । ତଥାପି ସ୍ବଦେଶୀ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ Arattai କିଛି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଫିଚର ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାକି ଏହାକୁ Meta ଆପ୍ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ କରିଥାଏ । ଆସନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଆପ୍ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା, କେଉଁ ଫିଚର Arattaiକୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦୃତ ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରେ ।
Arattai’s journey has been incredible—from quiet beginnings to crossing 1M active users.— Zoho (@Zoho) October 1, 2025
While many joined us for our Made in India roots, we’re committed to earning their trust through strong features, privacy, and continuous R&D.
Read on 👉 https://t.co/PtoLy9KmIE pic.twitter.com/FUIEYha7r9
ଆରଟ୍ଟଇ ବନାମ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍
କମନ୍ ମେସେଜିଂ, କଲିଂ ଓ ମିଡିଆ ସେୟାରିଂ: ଉଭୟ ଆପ୍ ଟେକ୍ସଟ୍ ମେସେଜିଂ, ଭଏସ୍ ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲ୍ ଏବଂ ମିଡିଆ (ଫଟୋ, ଭିଡିଓ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ) ସେୟାରିଂ ପ୍ରଦାନ କରେ । କେବଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ WhatsApp ଅଧିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପନ୍ନ କାରଣ ଏହା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ରହିଛି ।
ମଲ୍ଟି ଡିଭାଇସ ଓ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସମର୍ଥନ: Arattaiର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଏହାର Android TV ସମର୍ଥନ ଅଛି ଅର୍ଥାତ ଆପଣ ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ନକରି ଆପଣଙ୍କ ଟିଭିରେ ଚାଟ୍ କରିପାରିବେ, ଏହି ଫିଚରଟି WhatsApp ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ । ଏହା ସହିତ, Arattai ମୋବାଇଲ୍, ଡେସ୍କଟପ୍ ଏବଂ ଟାବଲେଟ୍ ସମେତ ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ 5ଟି ଡିଭାଇସ୍ ସମର୍ଥନ କରେ ।
Arattaiର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଫିଚର୍ସ:
- Arattai Meeting: ଫିଚର ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମିଟିଂ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି, ରେକର୍ଡ ଏବଂ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ ।
- Pocket: ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଫାଇଲ୍, ନୋଟ୍ସ ଆଦି ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଚାଟ୍ ଇତିହାସରେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ।
- Location sharing “Till I reach”: ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଚୟନ କରି ଆପଣଙ୍କର ଲୋକେସନ ସେୟାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେୟାରିଂ ଷ୍ଟପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ । ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସେୟାରିଂକୁ ମାନୁଆଲି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
Arattaiର ନାହିଁ WhatsAppର ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଫିଚର
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରଟ୍ଟଇ ପୋଲ୍, ପେମେଣ୍ଟ ଏବଂ WhatsAppରେ ପୂର୍ବରୁ ଉପଲବ୍ଧ ଇଭେଣ୍ଟ ଭଳି ଫିଚରଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ନାହିଁ, ଉଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ, ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପୋଲ୍ । Meta ନିଜର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବା (ଯେପରିକି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଫେସବୁକ୍) ସହିତ ସମନ୍ବୟ ମଧ୍ୟରେ WhatsAppକୁ Status ବ୍ୟକ୍ତିଗତକରଣ ଏବଂ ସେୟାରିଂ ପାଇଁ ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା Arattaiରେ ନାହିଁ ।
ପ୍ରାଇଭେସି, ଏନକ୍ରିପସନ୍ ଓ ଡେଟା ସେୟାରିଂ
ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ ସମସ୍ତ ଚାଟ୍, କଲ୍ ଏବଂ ମିଡିଆ ପାଇଁ ଏଣ୍ଡ-ଟୁ-ଏଣ୍ଡ ଏନକ୍ରିପ୍ସନ୍ (E2EE) କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେ । ଯାହାକି ୟୁଜରଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ଭଲ ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର । ଆରଟ୍ଟଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲ୍ ପାଇଁ E2EE କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେ, କିନ୍ତୁ ଟେକ୍ସଟ୍ ମେସେଜ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ E2EE ନାହିଁ । କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହା ବିକାଶାଧୀନ ଅଛି ଏବଂ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ । ଜୋହୋ କହିଛି ଯେ ଆରଟ୍ଟଇ ଭାରତରେ ଡେଟା ହୋଷ୍ଟ କରିବ ଏବଂ AWS, Azure କିମ୍ବା Google Cloud ପରି ବିଶ୍ବବ୍ୟାପୀ କ୍ଲାଉଡ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ ନାହିଁ । ଜୋହୋ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶ୍ରୀଧର ଭେମ୍ବୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆରଟ୍ଟଇ କେବେ ବି ଏକଚାଟିଆ ହେବ ନାହିଁ ।
ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ର ସ୍ଥାନ ନେବ କି Arattai ?
ସ୍ବଦେଶୀ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ଆରଟ୍ଟଇ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏଗି ଆପ୍ର ନିର୍ମାତା ଜୋହା ଅନୁସାରେ, ଆପ୍ର ସାଇନ୍-ଅପ୍ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 3,000ରୁ 3,50,000ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଅର୍ଥାତ ପ୍ରାୟ 100 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଏପରି App Storeରେ ଏହା ସୋସିଆଲ ନେଟୱର୍କିଂ କାଟେଗୋରୀରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ସ୍ତାନରେ ଅଛି । ହେଲେ ଏଠାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ମେସେଜିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିବା WhasAppକୁ ଏହା ଟକ୍କର ଦେବ କି ? ଭାରତରେ ଏହି ସ୍ବଦେଶୀ ଆପ୍ର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢିବ କି ?
ଯଦି ଆମେ ଏବେ ଆରଟ୍ଟଇ ଆପ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା ଆହ୍ବାନ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ରହିବ ଟେକ୍ସଟ୍ ମେସେଜର E2EEର ଅଭାବ, କାରଣ ଗୋପନୀୟତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଉଥିବା ୟୁଜରଙ୍କ ଲାଗି ଏହା ପ୍ରାଥମିକତା ହୋଇଥାଏ । ଦ୍ବିତୀୟରେ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ର ବିଶାଳ ୟୁଜରବେସ୍ । ଅନେକ ୟୁଜର ଅନ୍ୟ ଏକ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତିନି ।
ମାତ୍ର ସବୁରିପରେ ଆରଟ୍ଟଇ ଏକ ସ୍ବଦେଶୀ ବା Made In India ଆପ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ସରକାର ଏହି ଆପ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ବାନ କରୁଛନ୍ତି । କମ୍ପାନୀ ୟୁଜରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦୃତ ହେବା ଲାଗି ଅନେକ ନୂଆ ଫିଚର୍ସ ମଧ୍ୟ ଆଣୁଛି ଏବଂ ନୂଆ ମଡେଲ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରୁଛି ।