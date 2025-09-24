ଲିିମିଟେଡ୍ ଏଡିସନ୍ ଏପ୍ରିଲିଆ SR-GP Replica 175 hp-e ସ୍କୁଟର ଲଞ୍ଚ; ଦାମ ଏତିକି
Published : September 24, 2025 at 1:54 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇଟାଲୀୟ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏପ୍ରିଲିଆ ଇଣ୍ଡିଆର ଲିମିଟେଡ୍ ଏଡିସନ ଏପ୍ରିଲିଆ SR-GP ରେପ୍ଲିକା 175 hp-e ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି । ଏହା ଏକ ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରଦର୍ଶିତ ସ୍କୁଟର, ଯାହା ବିଶ୍ବ ଚାମ୍ପିଅନ ମୋଟରସାଇକେଲ ରେସର୍ ଜର୍ଜ ମାର୍ଟିନ ଏବଂ ମାର୍କୋ ବେଜେଚିଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଚଢ଼ୁଥିବା 2025 RS-GP MotoGP ଦ୍ବାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ । ଏହି ସୀମିତ ସଂସ୍କରଣ 'ଏପ୍ରିଲିଆ SR-GP Replica 175 hp-e' ମାନକ ସଂସ୍କରଣ SR 175 hp-eର ସାମଗ୍ରିକ ଡିଜାଇନକୁ ବଜାୟ ରଖିଛି । ନୂତନ ସ୍କୁଟରଟି ଏବେ ଭାରତର ସମସ୍ତ ଅଧିକୃତ ଏପ୍ରିଲିଆ ଡିଲରସିପ୍ରେ ଟେଷ୍ଟ ରାଇଡିଂ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ।
ରେସିଂଠାରୁ ପ୍ରେରିତ ଡିଜାଇନ
SR-GP ରେପ୍ଲିକା ସ୍କୁଟରଟି MotoGP ଷ୍ଟାଇଲିଂକୁ ଏକ ମ୍ୟାଟ୍ କଳା ବେସ୍ ସହିତ ଆସିଛି, ଯାହା ଏପ୍ରିଲିଆ ରେସିଂର 2025 RS-GP ବାଇକ୍ ସହିତ ସମାନ ଲାଲ ଏବଂ ବାଇଗଣୀ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଦ୍ବାରା ପରିପୂରକ । ବୋଲ୍ଡ ଏପ୍ରିଲିଆ ଲୋଗୋ ପାର୍ଶ୍ବ ପ୍ୟାନେଲରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟନେଲ୍ ଦେଇ ଫୁଟବୋର୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରୀ ଗ୍ରାବ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଟ୍ କଳା ରଙ୍ଗରେ ଆସିଛି । ରେସିଂ ଡିଏନଏକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରି, କଳା ରଙ୍ଗର ଚକ ରିମ୍ଗୁଡ଼ିକ ଫ୍ରଣ୍ଟ ହ୍ବିଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବିପରୀତ ଲାଲ ଆକ୍ସେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରେ ।
କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଓ ଇଞ୍ଜିନ
SR-GP ରେପ୍ଲିକା ହେଉଛି ନୂତନ 175 hp-e ଇଞ୍ଜିନ, ଯାହା E20 ଇନ୍ଧନ ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ । ଏହି ସ୍କୁଟରଟି 13,08bhp ଏବଂ 14.14Nm ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହାକି 175cc ସେଗମେଣ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ । ଉନ୍ନତ ଟର୍କ ବିତରଣ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଇନ୍ଧନ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଷ୍ଟପ୍-ଆଣ୍ଡ-ଗୋ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏହାକୁ ସ୍ପୋର୍ଟି ପରି ବ୍ୟବହାରିକ କରିଥାଏ । ସ୍କୁଟରଟି ଏପ୍ରିଲିଆର ସକ୍ରିୟ ରାଇଡିଂ ପୋଜିସନ୍, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶସ୍ତ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲବାର୍ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-ଗ୍ରୀପ୍ ଟାୟାର ସହିତ 14-ଇଞ୍ଚ ଆଲୟ ଚକକୁ ବଜାୟ ରଖିଛି । ଏକତ୍ର, ଏହି ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ସହର ରାସ୍ତାରୁ କଚ୍ଚା ରାସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଟରକୁ ଦକ୍ଷ କରିଥାଏ ।
କଣ ମିଳିବ ଫିଚର୍ସ ?
ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମଡେଲ SR 175 hp-e ପରି, SR-GP Replica ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫିଚର୍ସ ରହିଛି, ଯାହାକି ସୁଗମ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଅପସନ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏଥିରେ 5.5-ଇଞ୍ଚ କଲର TFT ଡିସପ୍ଲେ ସହିତ ଏକ LED ହେଡଲାଇଟ୍ସ, ଏଲଇଡି ଟେଲଲାଇଟ୍ସ ଏବଂ ଏଲଇଡି ଇଣ୍ଡିକେଟର୍, 14-ଇଞ୍ଚ ହ୍ବିଲ୍ସ ଆଦି ଅଛି ।
ଦାମ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା
SR 175 hp-eର MotoGP-ପ୍ରେରିତ ସଂସ୍କରଣ SR-GP Replica 175 hp-e ସ୍କୁଟରଟି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 1,22,521 ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍)ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହା ମାନକ ସଂସ୍କରଣ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାୟ 3,000 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା । ଏହାର ଉପଲବ୍ଧତା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସାରା ଭାରତରେ ଥିବା ଏପ୍ରିଲିଆ ଡିଲରସିପ୍ଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଗ୍ରହୀ ଗ୍ରାହକ ଟେଷ୍ଟ ରାଇଡ୍, ବୁକିଂ ଓ ଡେଲିଭରି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ । ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର MotoGP-ପ୍ରେରିତ ଡିଜାଇନ, ଅଗ୍ରଣୀ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସୀମିତ ସଂସ୍କରଣ ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସହିତ SR-GP Relica ଭାରତର ପ୍ରିମିୟମ୍ ସ୍କୁଟର ବଜାରରେ ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି ।