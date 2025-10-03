ETV Bharat / technology

26 ବର୍ଷୀୟ ମୁମ୍ବାଇ ଯୁବକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲା Apple Watch; ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଂ ବେଳେ ଘଟିଥିଲା ଅଘଟଣ

ଆପଲ୍‌ ନିଜର ପିନ୍ଧିବାଯୋଗ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟ ଡିଭାଇସରେ ଏପରି ଫିଚର୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯାହାକି ଅନେକ ସମୟରେ ୟୁଜରଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥାଏ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

Apple Watch Ultra
Apple Watch Ultra (Image Credit: Apple)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 3, 2025 at 10:28 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପୁଣିଥରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲା ଆପଲ୍‌ର ଏକ ପିନ୍ଧିବା ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟ ଡିଭାଇସ 'Apple Watch Ultra' । ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ ଏହି ଡିଭାଇସଟି ୟୁଜରଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛି । ଏକ ଇ-କମର୍ସ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ 26 ବର୍ଷୀୟ ମୁମ୍ବାଇ ଟେକି କ୍ଷିତିଜ ଜୋଡାପେ ନିକଟରେ ପୁଡୁଚେରୀ ନିକଟରେ ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ । ସେ ପାଣି ତଳେ ଥିବା ସମୟରେ ବିପଦ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ, ଅସହାୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ Apple Watch Ultraର ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲା ।

କଣ ଥିଲା ଘଟଣା ?

କ୍ଷିତିଜ ଜୋଡାପେ ସମୁଦ୍ରରେ ପ୍ରାୟ 36 ମିଟର ଗଭୀରତାରେ ଡାଇଭିଂ କରୁଥିଲେ । ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଓଜନ ବେଲ୍ଟ ଖୋଲିଗଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ତଳକୁ ଯିବା କଷ୍ଟକର କରିଦେଲା, ବରଂ ସେ ଉପରକୁ ଠେଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ । ବିପଦ ଅନୁଭବ କରିବା ସତ୍ତ୍ବେ, ସେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡାକିପାରିଲେ ନାହିଁ । ଏହି ସମୟରେ, ସେ ହାତରେ ପିନ୍ଧିଥିବା ଆପଲ୍‌ Watch Ultra ଗଭୀରତା ମାପିବା ସମୟରେ ଏକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଭୂଲମ୍ବ ଆରୋହଣ ଚିହ୍ନଟ କଲା ଏବଂ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସତର୍କତା ପଠାଇଲା ।

ଓଜନ ବେଲ୍ଟରେ ଏକ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଯାହା ଖୋଲିଯାଇଥିଲା । ଯାହାଦ୍ବାରା ଯୁବକ ଜଣକ ଉପରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଉଥିଲେ । ଏହାପରେ ଘଣ୍ଟାଟି ଏକ ଚେତାବନୀ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆରୋହଣର ଗତି କମିଲା ନାହିଁ, ଏହା ଏକ ସାଇରନ୍ ବାଜାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଯାହାଦ୍ବାରା ତାଙ୍କ ସାଥୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଦେଲା ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ।

ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୁବକ ଜଣକ ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥାକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, "ପାଣି ଅଶାନ୍ତ ଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ବହୁତ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିପାରୁନଥିଲୁ, କେବଳ ପ୍ରାୟ 5ରୁ 10 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଶୁଥିଲା । ଆମେ 36 ମିଟର ଗଭୀରରେ ଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହଠାତ୍ ଉପର ଆଡକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ କଲି । ମୁଁ କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଘଣ୍ଟା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇଥିଲା । ଘଣ୍ଟା ସତର୍କ ବାର୍ତ୍ତାରେ କହିଥିଲା ଯେ ମୋତେ ଗତିକୁ ଧୀର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ମୋର ଉପରକୁ ଉଠିବା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଆଘାତର କାରଣ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା । ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚେତାବନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କଲି, ଘଣ୍ଟାଟି ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା । ସାଇରନ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବାଜୁଥିଲା । ମୋ ଆଗରେ ଥିବା ମୋର ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ତୁରନ୍ତ ଏହା ଶୁଣି ପହଁରି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ । ସେତେବେଳକୁ, ମୁଁ 10 ମିଟର ଉପରକୁ ଉଠି ସାରିଥିଲି ଏବଂ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବରେ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଥିଲି ।"

Apple Watch Ultra
ଜରୁରୀ ସ୍ଥିତିରେ ସାଇରନ୍‌ ବଜାଇ ୟୁଜରଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଫିଚର (Image Credit: Apple)

ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଟିମ୍‌ କୁକ୍‌

ଆପଲ୍‌ ଘଣ୍ଟା ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଥିବା କ୍ଷିତିଜ ଆପଲ୍‌କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ସିଇଓ ଟିମ୍ କୁକ୍‌ଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ଆପଲ୍‌ର ସିଇଓ ଟିମ୍‌ କୁକ୍‌ ଏକ ଇମେଲ୍‌ ଜରିଆରେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଆଲାର୍ମ ଶୁଣି ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଆପଣଙ୍କର କାହାଣୀ ଆମ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ।"

Apple Watch Ultra 3
Apple Watch Ultra 3 (Image Credit: Apple)

ଜରୁରୀ ସ୍ଥିତିରେ କିପରି କାମ କରେ Apple Watch Ultra ?

ଆପଲ୍ ୱାଚ୍ ଅଲଟ୍ରା ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସାଇରନ୍ ଫିଚର ସହିତ ଆସିଥାଏ, ଯାହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସାଇରନ୍ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । ପାଣି ଏବଂ ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ ଶବ୍ଦକୁ କାଟି ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରବଣୀୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ । ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଆକ୍ଟିଭେସନ ସହିତ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ସେନ୍ସରଗୁଡ଼ିକ ଗଭୀରତା ଓ ଚାପକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରେ ଏବଂ କିଛି ଅସାଧାରଣ ଗତି ଅନୁଭବ କଲେ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଏକ ଆଲାର୍ମ ବଜାଇଥାଏ ।

ଏହି ଆପଲ୍‌ ୱାଚ୍ ଅଲଟ୍ରା ଦୁଇଟି ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ ନିର୍ଗତ କରେ, ଯାହା 180 ମିଟର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣାଯାଇପାରିବ । ସାଇରନ୍ ବନ୍ଦ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିମ୍ବା ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟାଟେରୀ ସମାପ୍ତ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ବାଜୁଥାଏ । 2022 ମସିହାରେ ଆପଲ୍‌ ଏହି ଘଣ୍ଟାକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲା ଆପଲ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍

For All Latest Updates

TAGGED:

APPLE WATCH ULTRA SAFETY FEATURESAPPLE WATCH LIFE SAVING CAPABILITYଆପଲ୍‌ ୱାଚ୍‌ ଅଲଟ୍ରାଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲା ଆପଲ୍‌ ୱାଚ୍‌APPLE WATCH ULTRA SAVES LIFE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଶଙ୍ଖ ଶାମୁକା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ଜଗନ୍ନାଥ, ପାଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପୁରସ୍କାର

ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ପରିଚୟ ଦେଇଛି ଜୈବିକ ଚାଷ, ଖୋଲିଛନ୍ତି ସିଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସଂରକ୍ଷଣ କଲେଣି 9 ଦେଶୀ ଧାନ

ଶିଶୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୁବର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ, 27 ବର୍ଷ ଧରି ଆଦିବାସୀ ଓ ଗରିବ ଶିଶୁଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.