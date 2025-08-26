ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆପଲ୍ ଭାରତରେ ଏହାର ଚତୁର୍ଥ ଖୁଚୁରା ଷ୍ଟୋର ଖୋଲିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି । ନୂତନ ଆପଲ୍ ଷ୍ଟୋର ପୁଣେର କୋରେଗାଓଁ ପାର୍କଠାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4ରେ ଖୋଲିବ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଆପଲ୍ ଏହାର ତୃତୀୟ ଖୁଚୁରା ଷ୍ଟୋର ଘୋଷଣା କରିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଏହି ସଦ୍ୟତମ ଘୋଷଣା କରିଛି । ସେପଟେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଆପଲ୍ର ବଡ଼ ଆଇଫୋନ୍ ଲଞ୍ଚ ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଲ୍ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପଠାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଚତୁର୍ଥ ଖୁଚୁରା ଷ୍ଟୋର ସମ୍ପର୍କରେ ଘୋଷଣା କରିଛି ।
ଆପଲ୍ର କୋରେଗାଓଁ ପାର୍କର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ଖୋଲାଯାଇଥିବାବେଳେ ଏହାର ଥିମ୍ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଆପଲ୍ ହେବେଲ୍ ସହିତ ସମାନ । ଭାରତରେ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଆପଲ୍ ଷ୍ଟୋରରେ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ତଥା ଗର୍ବର ପ୍ରତୀକ ମୟୂର ଦ୍ବାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଏକ କଳାକୃତି ରହିଛି । ଆପଲ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣେ ଷ୍ଟୋରର ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିବା ବେଳେ, କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଚତୁର୍ଥ ଆଉଟଲେଟ୍ ପ୍ରାୟ 10,000 ବର୍ଗଫୁଟ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେବ ।
ଭାରତରେ ଆପଲ୍ ଷ୍ଟୋରର ବିସ୍ତାର
ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଲ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ପହଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲାଗି ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ ଆପଲ୍ ଏହାର ଖୁଚୁରା ଷ୍ଟୋରର ବିସ୍ତାର କରୁଛି । ଏହାଦ୍ବାରା ଭାରତୀୟମାନେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଫର ଓ ମୂଲ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଏପ୍ରିଲ 2023ରେ ଆପଲ୍ ମୁମ୍ବାଇ BKC ଷ୍ଟୋର ସହିତ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବା ପରେ, କମ୍ପାନୀ ସେହି ବର୍ଷ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ସାକେତଠାରେ ଆଉ ଏକ ଷ୍ଟୋର ଖୋଲିଥିଲା ।
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଆପଲ୍ ଷ୍ଟୋର ହେବେଲ୍ ସହ ଆପଲ୍ ବିକେସି ଏବଂ ଆପଲ୍ ସାକେଟ୍ ପରି, ପୁଣେର ଗ୍ରାହକମାନେ ଆଇଫୋନ୍, ମ୍ୟାକ୍, ଆପଲ୍ ୱାଚ୍, ଆଇପ୍ୟାଡ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆପଲ୍ ଉତ୍ପାଦକୁ କୋରେଗାଓଁ ପାର୍କରେ ପାଇପାରିବେ । ଆପଲ୍ ନୂତନ ଷ୍ଟୋର ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଲ୍ ଟୁଡେ ଆଟ୍ ଆପଲ୍ ଅଧିବେଶନ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଆଗ୍ରହୀ ଗ୍ରାହକମାନେ ଆପଲ୍ କ୍ରିଏଟିଭ୍ସଙ୍କ ଦ୍ବାରା କମ୍ପାନୀର ମାଗଣା ଇଭେଣ୍ଟ ଯେପରିକି ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ଫଟୋଗ୍ରାଫି, ସଙ୍ଗୀତ, କଳା ଏବଂ କୋଡିଂ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଉପରେ ସେସନ୍ ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିପାରିବେ ।
ଭାରତରେ ଆପଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ
ଏହି ସମୟରେ, ଆପଲ୍ ଭାରତରେ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରି ଉଚ୍ଚମାନର ପ୍ରୋ ସଂସ୍କରଣ ସମେତ ଆଗାମୀ ଆଇଫୋନ 17 ସିରିଜର ସମସ୍ତ ମଡେଲ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଶରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛି । ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେ କମ୍ପାନୀ ଭାରତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ଆଇଫୋନ ପ୍ରକାର ଉତ୍ପାଦନ କରିବ । ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଆପଲ୍ 5ଟି ସ୍ଥାନୀୟ କାରଖାନାରେ ଆଇଫୋନ 17 ଉତ୍ପାଦନ ବିସ୍ତାର କରିଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ଦୁଇଟି ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ 'ପ୍ରୋ' ମଡେଲର କମ୍ ୟୁନିଟ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଭାରତରେ ଆପଲ୍ର ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଷ୍ଟୋର ଖୋଲିବାର ସମୟ iPhone 17 ସିରିଜର ଲଞ୍ଚ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାନ, ଯାହା ଆସନ୍ତା ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ବିକ୍ରୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।