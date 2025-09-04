ETV Bharat / technology

ଆପଲ୍‌ ଚତୁର୍ଥ ଭାରତ ଷ୍ଟୋର; ଆଜିଠୁ ପୁଣେରେ ଖୋଲିଲା କୋରେଗାଓଁ ପାର୍କ - APPLE FOURTH RETAIL STORE IN INDIA

ଆପଲ୍‌ ଚତୁର୍ଥ ଭାରତ ଷ୍ଟୋର ଭାବେ ପୁଣେରେ 'କୋରେଗାଓଁ ପାର୍କ'ର ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀ ମୁମ୍ବାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଷ୍ଟୋର ଖୋଲିଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

Apple Koregaon Park Store in Pune
Apple Koregaon Park Store in Pune (Image Credits: Apple)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 4, 2025 at 1:43 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆପଲ୍ ଭାରତରେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଜି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୁଣେରେ 'କୋରେଗାଓଁ ପାର୍କ'ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛି । ପୁଣେର ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଆପଲ୍‌ ଷ୍ଟୋର ସହରରେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରେ ଦେଶରେ ଚତୁର୍ଥ ରିଟେଲ୍‌ ଆଉଟଲେଟ୍ ହୋଇଛି । ଶୁଭାରମ୍ଭ ଅବସରରେ ଷ୍ଟୋରରେ ଆପଲ୍‌ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବା ସହ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଏହାସହିତ କମ୍ପାନୀ ଏଠାରେ ଆଜି ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିବେଶନ 'ଟୁଡେ ଆଟ୍‌ ଆପଲ୍‌ ସେସନ୍‌'ର ଆୟୋଜନ କରିଛି ।

ଆପଲ୍‌ କୋରେଗାଓଁ ପାର୍କ ଖୋଲିବା ପରେ ଆପଲ୍‌ର ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଖୁସିବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ଆପଲ୍‌ର ରିଟେଲ୍ ଏବଂ ପିପୁଲ୍‌ର ବରିଷ୍ଠ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଡିଅର୍ଡ୍ରେ ଓ'ବ୍ରାଏନ୍ କହିଛନ୍ତି, "ଏକ ସହର ଯାହାକି ନିଜ ଇତିହାସ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ସେଠାରେ ନୂତନ ଆପଲ୍ କୋରେଗାଓଁ ପାର୍କ, ଆପଲ୍ ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅବିଶ୍ବସନୀୟ ନୂତନ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ପାଲଟିଛି । ଏଠାରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏକ ନୂତନ ଉତ୍ପାଦ କିଣିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ପ୍ରଡକ୍ଟ ଚଲାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସେବା ପାଇପାରିବେ ।"

Apple Store
ଆପଲ୍ କ୍ରିଏଟିଭଙ୍କ ନେତୃତ୍ବାଧୀନ ମାଗଣା 'ଟୁଡେ ଆଟ୍‌ ଆପଲ୍' ଅଧିବେଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆପଲ୍‌ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଚଲାଇବା ଶିଖିବା ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। (Image Credits: Apple)

ଆପଲ୍‌ କୋରେଗାଓଁ ପାର୍କ

ପୁଣେ ସ୍ଥିତ ଆପଲ୍ କୋରେଗାଓଁ ପାର୍କରେ ଦେଶର 11ଟି ରାଜ୍ୟରୁ 68 ଜଣ ଟିମ୍ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଡିଭାଇସ୍ କିଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ନୂଆ ଡିଭାଇସ ମଧ୍ୟରେ iPhone 16 ଲାଇନଅପ୍, ଆପଲ୍ ପେନସିଲ୍ ପ୍ରୋ ସହିତ iPad Air, M4-ଚାଳିତ ମ୍ୟାକବୁକ୍ ଏୟାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଭାଇସ ସାମିଲ । ଷ୍ଟୋର୍ ଟିମ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେଟଅପ୍ ଏବଂ ସମର୍ଥନ, iOSକୁ ସହଜରେ କିପରି ସ୍ବିଚ୍ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ଆପଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଇନ୍ ଏବଂ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଭଳି ସେବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ।

Apple Store
ଆପଲ୍‌ କୋରେଗାଓଁ ପାର୍କ (Image Credits: Apple)

ପୁଣେ ଷ୍ଟୋରରେ କଣ ସୁବିଧା ପାଇବେ ଗ୍ରାହକ ?

  • ଷ୍ଟୋରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଟେବୁଲ ଏବଂ Apple Music ଓ Apple TV+ ଭଳି Apple ସେବା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିପାରିବେ ।
  • ଅନଲାଇନ ଅର୍ଡର ଦେଉଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟୋର ଭିତରେ ଏକ ସମର୍ପିତ Apple Pickup କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି, ଯାହା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦର ସମୟରେ ଷ୍ଟୋରରୁ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଡରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ।
  • ସମସ୍ତ ଆକାରର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଉନ୍ନତି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ, ଡିଭାଇସ୍ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଉପକରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ବ୍ୟବସାୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଷ୍ଟୋରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ।
  • ସମସ୍ତ Apple ଷ୍ଟୋର ପରି, ପୁଣେ ସ୍ଥିତ ଆପଲ୍‌ର କୋରେଗାଓଁ ପାର୍କ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତିରେ ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ କାର୍ବନ ନିରପେକ୍ଷ ଅଟେ ।
Apple Store
ଆପଲ୍‌ ଷ୍ଟୋର ଭିତରେ ଜିନିଅସ୍‌ ବାର୍‌, ଯେଉଁଠି ଆପଲ୍ କୋରେଗାଓଁ ପାର୍କର 68 ଜଣିଆ ଟିମର ସଦସ୍ୟ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଡିଭାଇସ୍ କିଣିବା, iOSକୁ ସ୍ବିଚ୍ କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟତା ପାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି (Image Credits: Apple)

ଷ୍ଟୋରରେ ମାଗଣା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ

ଆପଲ୍‌ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିବା ଗ୍ରାହକ କିମ୍ବା ନୂଆ ଗ୍ରାହକ ଏହାର ପ୍ରଡକ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ସେତେଟା ଅବଗତ ନଥାନ୍ତି । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ଲାଗି ଆପଲ୍‌ 'Today at Apple' ନାଁରେ ଏକ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିବେଶନର ଆୟୋଜନ କରୁଛି । ଏହି ଅଧିବେଶନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଗ୍ରାହକମାନେ ଆପଲ୍‌ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବେ । ଆଜି (ଗୁରୁବାର)ଠାରୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆପଲ୍ ଉତ୍ପାଦରୁ ସର୍ବାଧିକ ଲାଭ କିପରି ପାଇବେ ତାହା ଶିଖିବା ପାଇଁ apple.com/in/todayରେ ଆପଲ୍ କ୍ରିଏଟିଭ୍ସ ଦ୍ବାରା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏକ ସେସନ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ସେସନ୍‌ରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବ:

  • ୱାର୍କସପ୍‌: ଆଇଫୋନରେ କିପରି ପ୍ରଫେସନାଲ ଫଟୋ ନେଇପାରିବେ
  • ଟିପ୍ସ: iPadର ବ୍ୟବହାର
  • ଆପଲ୍‌ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ବ୍ୟବହାର
  • Macର ବ୍ୟବହାର

ଭାରତରେ ଆପଲ୍‌ ଷ୍ଟୋର

ଆପଲ୍ ପ୍ରଥମେ ମୁମ୍ବାଇର ବିକେସିଠାରେ ଏପ୍ରିଲ୍ 18, 2023ରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତ ଷ୍ଟୋର ଖୋଲିଥିଲା । ଏହାର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଏପ୍ରିଲ 20, 2023ରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସାକେତଠାରେ ଦ୍ବିତୀୟ ଷ୍ଟୋର୍‌ ଖୋଲିଥିଲା । ଏହାପରେ 2025 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ 'ଆପଲ୍‌ ହେବଲ୍‌'ନାଁରେ ତୃତୀୟ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟୋର ଖୋଲିଥିଲା । ଏହାପରେ ଆଜି (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4) ଅପରାହ୍ନ 1ଟାରେ ଭାରତରେ ଚତୁର୍ଥ ଖୁଚୁରା ଷ୍ଟୋର ଏବଂ ପୁଣେରେ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟୋର ଖୋଲିଛି ଆଇଫୋନ ନିର୍ମାତାକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଆପଲ୍‌ ।

Apple Store
ଆପଲ୍‌ର ପୁଣେ ଷ୍ଟୋର ମଧ୍ୟରେ ପିକଅପ୍‌ ଏରିଆ (Image Credits: Apple)

ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆପଲ୍‌ ଷ୍ଟୋର

ଏବେ ପୁଣେ ଷ୍ଟୋର ପରେ ଆପଲ୍‌ ଭାରତରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ଷ୍ଟୋର ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ଓ ମୁମ୍ବାଇଠାରେ ଖୋଲିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି । ପୂର୍ବ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ନୂଆ ରିଟେଲ୍‌ ଷ୍ଟୋର ନୋଏଡାର DLF ମଲ୍‌ରେ ଖୋଲିବ । ସେପଟେ ମୁମ୍ବାଇର ବୋରିଭଲିଠାରେ କମ୍ପାନୀ କିଛି ସ୍ଥାନକୁ 10 ବର୍ଷ ଓ 10 ମାସ ଲିଜ୍‌ରେ ନେଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: iPhone 8 Plusକୁ ଭିଣ୍ଟେଜ ଘୋଷଣା କଲା ଆପଲ୍‌; ଏହି MacBooksକୁ କଲା ଅପ୍ରଚଳିତ

