ETV Bharat / technology

2026ରେ ଆପଲ୍‌ ଆଣିପାରେ ପ୍ରଥମ ଫୋଲ୍ଡେବଲ ଆଇଫୋନ୍‌

Apple may launch its first foldable phone in 2026 ( ETV Bharat )