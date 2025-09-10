ଲାଇଭ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ସହ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଆପଲ୍ AirPods Pro 3; ଦାମ ଓ ଫିଚର୍ସ ଜାଣନ୍ତୁ
ଆପଲ୍ ଏୟାରପଡ୍ସ ପ୍ରୋ 3 ନୂଆ ଡିଜାଇନ, ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ସେନ୍ସର ଓ ଲାଇଭ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଫିଚର ସହ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଦାମ କେତେ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : September 10, 2025 at 10:27 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କୁପର୍ଟିନୋ ଭିତ୍ତିକ ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ ଆପଲ୍ ଏହାର ବାର୍ଷିକ ଇଭେଣ୍ଟ 2025ରେ ନୂଆ AirPods Pro 3କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ନୂଆ ଏୟାରପଡ୍ସ ନୂତନ ଡିଜାଇନ, ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ସେନ୍ସର ଓ ଲାଇଭ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଫିଚର ସହିତ ଆସିଛି । କମ୍ପାନୀ 'Awe Dropping' ନାମକ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଏୟାରପଡ୍ସ ସହିତ ଆଇଫୋନ 17 ସିରିଜ ଏବଂ ନୂଆ ୱାଚ୍ ମଡେଲ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ।
ନୂତନ AirPods Pro 3 ଏକ ନୂତନ ଡିଜାଇନ ସହିତ ଆସିଛି ଏବଂ କେସ୍ରେ 65 ପ୍ରତିଶତ ପୁନଃଚକ୍ରିତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ ହୋଇଥିବା ନୂତନ ଫୋମ୍ ଇଅରଟିପ୍ସ ରହିଛି, ଯାହା ଆକ୍ଟିଭ ନଏଜ କ୍ୟାନ୍ସେଲେସନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାର ଦାବି କରିଥାଏ । ଆପଲ୍ର ଏହି ନୂତନ ଅଡିଓ ଉତ୍ପାଦ 5ଟି ଭିନ୍ନ ଇଅରଟିପ୍ସ ସହିତ ଆସିଥାଏ ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏକ ଭଲ ଫିଟ୍ ପାଇଁ ବଦଳାଇପାରିବେ। ନୂତନ AirPods Pro 3 ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଶ୍ରବଣ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ । ନୂତନ ପିନ୍ଧିବାଯୋଗ୍ୟ ଡିଭାଇସ୍ଟି ଧୂଳି ଏବଂ ପାଣି ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ IP57 ରେଟିଂ ପ୍ରଦାନ କରେ ।
ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଫିଟନେସ୍ ଟ୍ରାକିଂ
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, AirPods ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଟ୍ରାକିଂକୁ ଏକୀକୃତ କରେ । ଏକ ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ସେନ୍ସର ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ ଆଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ସିଲେରୋମିଟର ଗତିବିଧି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହି ସୂଚନାକୁ କ୍ୟାଲୋରି ଟ୍ରାକ୍ କରିବା, ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୋଲ୍ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫିଟନେସ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ସ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । ଏଥିରେ ଥିବା ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ସେନ୍ସିଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ରହିଛି ଏବଂ iOS ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ, ଯାହା ଆଇଫୋନ୍ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବା ସମୟରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ।
ଲାଇଭ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଫିଚର
ଏଥିରେ ଥିବା ଆଉ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଫିଚର ହେଉଛି ଲାଇଭ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ । ଏହି ସିଷ୍ଟମଟି ଇଅରବଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଆଇଫୋନ୍ ଦ୍ବାରା ସ୍କ୍ରିନ୍ ପାଠ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ କଥିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପକୁ ପ୍ରକୃତ ସମୟରେ ଅନୁବାଦ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଏହି ଫିଚରଟି ବିଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଇଂରାଜୀ, ଫରାସୀ, ଜର୍ମାନ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ୍ ଏବଂ ସ୍ପାନିସ୍ ଭାଷାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଇଟାଲୀୟ, ଜାପାନୀ, କୋରିଆନ୍ ଏବଂ ସରଳୀକୃତ ଚାଇନିଜ୍ ଭାଷାକୁ ଅନୁବାଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ଦାମ
ଏୟାରପଡ୍ସ ପ୍ରୋ 3କୁ ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ ଏହା 8 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିପାରେ । ଯେତେବେଳେ ଆପଣ AirPods Pro 3 ସହିତ କନେକ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ର ସହିତ 'Transparency Mode' ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏହି ଫିଚରଟି ଗୋଟିଏ ଚାର୍ଜରେ 10 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିପାରିବ । ଭାରତରେ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ₹25,900 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଏହାର ପ୍ରି-ଅର୍ଡର ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିବାବେଳେ ବିକ୍ରି ଲାଗି ଏହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19, 2025ରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।