ଆଜି iPhone 17 ସିରିଜ ଲଞ୍ଚ; ଦାମ, ସ୍ପେଶିଫିକେସନ, କ୍ୟାମେରା ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ ସବୁକିଛି
ଆପଲ୍ ଏହାର ଆଗାମୀ ପିଢିର ଆଇଫୋନ 17 ସିରିଜକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାର ସମ୍ଭବତଃ ଦାମଠୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣନ୍ତୁ ସବୁକିଛି...
Published : September 9, 2025 at 4:16 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ ଆଜି ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ ଆପଲ୍ 'Awe Dropping' ନାଁରେ ଏକ ଇଭେଣ୍ଟ ଭାରତୀୟ ସମୟ 10.30ଟାରେ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଆଇଫୋନ 17 ସିରିଜ ଲଞ୍ଚ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ଓ iPhone 17 Pro Max ସାମିଲ । ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି ଏଥର ଆପଲ୍ ନିଜ ଆଗାମୀ ପିଢି ଆଇଫୋନ ସହିତ ଏହାର ଡିଜାଇନ ଓ ଲାଇନଅପ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ପୁରୁଣା 'Plus' ମଡେଲକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ ଏହି ମଡେଲଟି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେତେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିପାରିନାହିଁ । ଆପଲ୍ ଆଇଫୋନ ଲାଇନଅପ୍ରେ ଏହି ପ୍ଲସ୍ ମଡେଲକୁ ବନ୍ଦ କରି ନୂଆ ମଡେଲ 'Air' ଆଣୁଛି । ଏହା ଆଇଫୋନ 17 ସିରିଜ ଲାଇନଅପ୍ରେ 'iPhoe 17 Air' ନାଁରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ । କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଆଇଫୋନ 17 ଏୟାର ଆପଲ୍ର ସବୁଠୁ ପତଳା ଫୋନ ହେବ ଓ ଏହାର ମୋଟେଇ 5.5 ମିମି ରହିବ । ଏହାର ସ୍କ୍ରିନ ଆକାର 6.6 ଇଞ୍ଚ ରହିବ । ଏହି ଏୟାର ମଡେଲଟି ଆଇଫୋନ 17 ଠାରୁ ମହଙ୍ଗା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋ ଓ ମ୍ୟାକ୍ସ ମଡେଲଠାରୁ କମ ରହିପାରେ ।
iPhone 17 Seriesରେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ?
ମ୍ୟାକ୍ସରୁମର୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, 2025ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ଆଇଫୋନ ମଡେଲ୍ସ ProMotion ଡିସପ୍ଲେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ରହିବ । ପ୍ରଥମେ ଏହି ଫିଚର କେବଳ ପ୍ରୋ ମଡେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ LTPO OLED ଡିସପ୍ଲେ ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତ ମଡେଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏହାସହିତ Pro ମଡେଲରେ ଆପଲ୍ ଟାଇଟାନିୟମ ସ୍ଥାନରେ ଆଲୁମିନିୟମର ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ ଏବଂ ଗ୍ଲାସ୍ ଫ୍ରେମର କିଛି ଅଂଶ ଆଲୁମିନିୟମରେ ବଦଳାଯାଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ବାରା ଡିଭାଇସ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମଜଭୁତ ହେବ ।
What to expect from the iPhone 17 next week 🔥 pic.twitter.com/wEUSuLgKWW— Apple Hub (@theapplehub) September 3, 2025
ନୂଆ ଆଇଫୋନର କ୍ୟାମେରା ଡିଜାଇନରେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହାର ପଛ ଭାଗରେ ପାରମ୍ପରିକ ବର୍ଗାକାର କ୍ୟାମେରା ବମ୍ପ ସ୍ଥାନରେ ଭୂଲମ୍ବକାର (Horizontal) କ୍ୟାମେରା ବମ୍ପ ଆସିପାରେ । ଏହି ଡିଜାଇନ iPhone 17 Airରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ । iPhone 17 Pro Maxରେ 48-ମେଗାପିକ୍ସେଲର ନୂଆ ଟେଲିସ୍କୋପିକ୍ କ୍ୟାମେରା ଆସିପାରେ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବା 12-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ସେନ୍ସରରୁ ଉନ୍ନତ ହେବ । iPhone 17ରେ ସମାନ ୱାଇଡ୍ ଅଲଟ୍ରାୱଇଡ କ୍ୟାମରା ସେଟଅପ୍ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ସେପଟେ iPhone 17Airରେ ଏକ ସିଙ୍ଗଲ 48-ମେଗାପିକ୍ସେଲ କ୍ୟାମେରା ମିଳିପାରେ । ନୂଆ ଆଇଫୋନର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ଅପଡେଟ୍ ହୋଇ 24-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ହୋଇପାରେ ।
iPhone 17 Series: ଚିପସେଟ୍ ଓ କ୍ୟାମେରା
ଆଇଫୋନ 17 ସିରିଜରେ TSMCର 2 ନାନୋମିଟର ଚିପ୍ ନ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏକ ନୂତନ A19 ଚିପ୍ ଥାଏ, ଯାହା 3 ନାନୋମିଟର (3NP ପ୍ରକ୍ରିୟା) ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ । iPhone 17ରେ ଏକ ମାନକ A19 ଚିପ୍ ରହିପାରେ, ଯେତେବେଳେ iPhone 17 Airରେ A19 କିମ୍ବା A19 Proର ଏକ ହାଲୁକା ସଂସ୍କରଣ ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ । iPhone 17 Pro ଏବଂ Pro Maxରେ A19 Pro ଚିପ୍ ରହିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ପ୍ରୋସେସର ପାଇଁ ଏହି ଚିପସେଟ୍ ସହିତ, iPhone 17ରେ 8GB RAM ରହିପାରେ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ 3ଟି ନୂତନ iPhone ମଡେଲରେ 12GB RAM ରହିପାରେ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, iPhone 17 Airରେ ଆପଲ୍ର ନିଜସ୍ବ ଡିଜାଇନ ହୋଇଥିବା 5G ମୋଡେମ୍ ଦିଆଯାଇପାରେ । ଏହି ମୋଡେମ୍ mmWaveକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ ନାହିଁ, ଏହା କେବଳ 6GHz ବ୍ୟାଣ୍ଡରେ କାମ କରିବ । ସେହି ସମୟରେ, Qualcomm ମୋଡେମ୍ ଅନ୍ୟ ମଡେଲରେ ଜାରି ରହିପାରିବ ।
iPhone 17 Series: ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ କନେକ୍ଟିଭିଟି
ଆଇଫୋନ 17 ସିରିଜର ସମସ୍ତ ମଡେଲ ଆପଲ୍ର ପ୍ରଥମ Wi-Fi 7 ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା କଷ୍ଟମ ଚିପ୍ ଦିଆଯାଇପାରେ । ଏଥିରେ ୟୁଜରଙ୍କୁ 40 G/s ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତ ସ୍ପିଡ୍, କମ ଲାଟେନ୍ସି ମିଳିପାରେ । ଆପଲ୍ ସମସ୍ତ ନୂଆ ମଡେଲରେ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଲାଗି Bluetooth 5.3 ମଡେଲ୍ ଦିଆଯାଇପାରେ । ଆପଲ୍ ଅନେକ ଦେଶରେ ଆଇଫୋନରୁ ଫିଜିକାଲ୍ SIM ସ୍ଲଟ୍ ହଟାଇବା ଲାଗି ଯୋଜନା କରୁଛି । ସେପଟେ iPhone 17 Air ପତଳା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏଥିରେ ସିମ୍ ଟ୍ରେ ଦିଆଯାଇନପାରେ ।
The iPhone 17 lineup battery capacities have been leaked through a Chinese regulatory database 🚨— Apple Hub (@theapplehub) September 8, 2025
Source: @VNchocoTaco pic.twitter.com/cyuEn5O0V4
ନୂଆ ଆଇଫୋନ ସିରିଜର ସମସ୍ତ ମଡେଲରେ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ସହଜରେ ହଟାଇପାରୁଥିବା ଏକ ନୂଆ ଏଡହେସିଭ୍ ଦିଆଯାଇପାରେ, ଏହାଦ୍ବାରା ବ୍ୟାଟେରୀ ବଳାଇବା ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ସହଜ ହୋଇପାରେ । iPhone 17 ମଡେଲ୍ସରେ 25 ୱାଟ୍ ୱେୟାରଲେସ୍ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିପାରେ, ଯାହାକି ସେହି ଥାର୍ଡ-ପାର୍ଟି ଚାର୍ଜର ସହିତ କାମ କରିବ ଯାହାକି ନୂଆ Qi 2.2 ୱେୟାରଲେସ୍ ଚାର୍ଜି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଜକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବ । ଏଠାରେ କହିରଖୁଛୁ କି, ଏଯାବତ ଆଇଫୋନ ଥାର୍ଡ-ପାର୍ଟି ଚାର୍ଜର୍ ସହିତ ସର୍ବାଧିକ 15ୱାଟ୍ ୱେୟାରଲେସ୍ ଚାର୍ଜିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ । ମାତ୍ର 25 ୱାଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାର୍ଜିଂ ସ୍ପିଡ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଦ୍ବାରା ଆଇଫୋନ ୟୁଜର୍ସ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟି ଚାର୍ଜର ସାହାଯ୍ୟରେ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବେଗରେ ଚାର୍ଜ କରିପାରିବେ ।
iPhone 17 Air: ସବୁଠୁ ପତଳା ଆଇଫୋନ
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆପଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ, iPhone ଲାଇନଅପ୍ରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଥିବା ନୂତନ ମଡେଲ, ଅର୍ଥାତ୍ iPhone 17 Air ବିଷୟରେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି । ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ iPhone 17 Air ସବୁଠୁ ପତଳା iPhone ହୋଇପାରେ । ତଥାପି, ଏହାର ନାମ "iPhone 17 Air" କିମ୍ବା "iPhone 17 Slim" ରହିବ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇନାହିଁ ।
iPhone 17 Airର ଡିଜାଇନ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଇଫୋନ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ପତଳା ହେବ । Bloombergର Mark Gurmanଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହି iPhoneର ଘନତା ପ୍ରାୟ 6.25 ମିମି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ Ming-Chi Kuo ଅନୁସାରେ ଏହାର ଘନତା 5.5 ମିମି ହୋଇପାରେ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, Jeff Pu ଏବଂ The Informationର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, iPhone 17 Airର ଘନତା 5 ମିମିରୁ 6 ମିମି ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହି ଫୋନ୍ iPhone 6 (6.9ମିମି) ଅପେକ୍ଷା ପତଳା ହୋଇପାରେ । iPhone 17 Airର ଡିସପ୍ଲେ ଆକାର 6.6-ଇଞ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଏହାର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 145 ଗ୍ରାମ ରହିପାରେ । ଯଦି ଏହା ହୁଏ, ତେବେ ନୂଆ ଆଇଫୋନଟି iPhone SE 2 ଓ iPhone 13 mini ପରି ହାଲୁକା ହୋଇପାରେ ।
What to expect from the iPhone 17 Air next week 🔥 pic.twitter.com/6EB0b1wqKm— Apple Hub (@theapplehub) September 3, 2025
ଦି ଇନଫର୍ମେସନର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଫୋନର କ୍ୟାମେରା ବମ୍ପ୍ ବଡ଼ ହେବ ଏବଂ ଏହା ଉପର ବାମ କୋଣରେ ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଡିଭାଇସ୍ର କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିପାରେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, USB ପୋର୍ଟକୁ ଟିକିଏ ପଛକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇପରେ । ଏହାର ସ୍ପିକର ଗ୍ରୀଲ୍ରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ଗାତ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏଥିରେ ମ୍ୟାଗସେଫ୍ ଚାର୍ଜିଂ, ଆକ୍ସନ୍ ବଟନ୍ ଏବଂ କ୍ୟାମେରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବଟନ୍ ଦିଆଯାଇପାରିବ ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ କଳା, ସିଲଭର, ଗୋଲ୍ଡ ଏବଂ ହାଲୁକା ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରେ ।
iPhone 17 Pro, Pro Max: ଡିଜାଇନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆପଲ୍ ଏହାର ଉଚ୍ଚମାନର ଆଇଫୋନଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । MacRumors ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କମ୍ପାନୀ ଆଇଫୋନର ନୂତନ Pro ମଡେଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଟାଇଟାନିୟମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ହଟାଇ ପୁଣି ଏକ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଯାହା 2017 iPhone X ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ହେବ । ସେହିପରି Pro ମଡେଲ୍ଗୁଡ଼ିକର ପଛ ଡିଜାଇନ ନୂତନ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅଧା ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଏବଂ ଅଧା ଗ୍ଲାସ୍ ମିଶ୍ରିତ ଡିଜାଇନ ରହିପାରେ ।
ଏହାର ଉପର ଅଂଶ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଏବଂ ତଳ ଅଂଶ କାଚ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ୱେୟରଲେସ୍ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ରହିବ । ଏହି ଡିଜାଇନ ଉଭୟ ନୂତନ ମଡେଲ୍ର ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ। Pro ମଡେଲ୍ସର କ୍ୟାମେରା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଫୋନର ପଛ ଭାଗରେ ଏକ ନୂଆ ଭୂଲମ୍ବକାର ଚାରିକଣିଆ କ୍ୟାମେରା ବମ୍ପ୍ ଦିଆଯାଇପାରେ, ଯାହାକି ଆଲୁମିନିୟମର ହେବ । ଏହାସତ୍ତ୍ବେ ଲେନ୍ସ ପୂର୍ବ ପରି ତ୍ରିକୋଣୀୟ ଭାବେ ରହିପାରେ ।
The iPhone 17 Pro will switch to Aluminum from Titanium— Apple Hub (@theapplehub) September 2, 2025
Downgrade? 🤔 pic.twitter.com/1f0xr5AoGS
ଏହାବ୍ୟତୀତ Pro ମଡେଲ୍ସର ବ୍ୟାକ୍ ଡିଜାଇନ ଆପଲ୍ ଲୋଗୋକୁ ସାମାନ୍ୟ ତଳକୁ ଆଣିପାରେ । ଏହାବ୍ୟତୀତ MagSafe ମ୍ୟାଗ୍ନେଟର ଲେଆଉଟ୍ରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ । ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟରେ ଲୋଗୋ ଲାଗି ଓପନ୍ ବଟମ୍ ଡିଜାଇନ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଏହି ଫୋନକୁ କମଳା, କଳା, ଧୂସର, ସିଲଭର ଓ ଗାଢ ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇପାରେ । ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିଜିଟାଲ ଅନୁସାରେ, ଏହି ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗକୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବେ iOS26ର ଲିକ୍ବିଡ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ଡିଜାଇନ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଇପାରେ ।
iPhone 17 Series: ଦାମ
These are the expected storage and prices for the iPhone 17 lineup— Apple Hub (@theapplehub) September 4, 2025
Source: Trendforce pic.twitter.com/04PzuNwTWM
- ଯଦି ଆମେ iPhone 17 ସିରିଜର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତେବେ ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, iPhone 17ର ମୂଲ୍ୟ $799 (ପ୍ରାୟ ₹70,449) ହୋଇପାରେ । ଗତ ବର୍ଷ, Apple ମଧ୍ୟ $799 ମୂଲ୍ୟରେ iPhone 16 ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା ।
- ଏହା ବ୍ୟତୀତ, JP Morgan ଅନୁଯାୟୀ, iPhone 17 Airର ମୂଲ୍ୟ $899ରୁ $949 (ପ୍ରାୟ ₹79,263ରୁ ₹83,671) ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ ।
- iPhone 17 Proର ମୂଲ୍ୟ $1099 (₹96,892)ରୁ ଏବଂ iPhone 17 Pro Maxର ମୂଲ୍ୟ $1199 (₹1,05,709)ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ।
- TrendForce ଅନୁଯାୟୀ, iPhone 17 Airର ମୂଲ୍ୟ $1099 (₹96,892)ରୁ, iPhone 17 Proର ମୂଲ୍ୟ $1199 (₹1,05,709)ରୁ ଏବଂ iPhone 17 Pro Maxର ମୂଲ୍ୟ $1299 (₹1,14,517)ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ।