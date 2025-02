ETV Bharat / technology

iPhone 16e: ଭାରତ ତୁଳନାରେ କେଉଁଠି ଶସ୍ତା ? ଜାଣନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ କେତେ ଦାମ - WHERE YOU GET IPHONE 16E CHEAPER

Apple iPhone 16e Price in India compared other countries ( ETV Bharat Via Apple )

By ETV Bharat Tech Team Published : Feb 20, 2025, 12:29 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟେକ୍‌ ଜାଏଣ୍ଟ ଆପଲ୍‌ ବୁଧବାର ଏହାର ନୂଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍‌ ଆଇଫୋନ 16ଇକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ତେବେ କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ନିଜ SE ଲାଇନଅପ୍‌ର ଚତୁର୍ଥ ପିଢି ଭାବରେ iPhone SE 4 ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହାକୁ iPhone 16 ସିରିଜରେ ସାମିଲ କରି iPhone 16e ନାଁରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏବେ ଏହା ଆପଲ୍‌ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସପୋର୍ଟ ଥିବା ସବୁଠୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟର ଆଇଫୋନ ହୋଇପାରିଛି । ଏଥିରେ ଏହାର ପୂର୍ବ ମଡେଲ iPhone SE 3 ଅପେକ୍ଷା ଉନ୍ନତମାନର କ୍ୟାମେରା ଦକ୍ଷତା, ଡିସପ୍ଲେ, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡିଜାଇନ ଓ ଏଆଇ ଫିଚର ରହିଛି । ତେବେ ଭାରତରେ ତୁଳନାରେ ଏହାର ଦାମ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ କେତେ ଅଛି ଓ କେଉଁଠି ଏହା ଅଧିକ ଶସ୍ତା ଜାଣିବା । iPhone 16 ଲାଇନଅପ୍‌ରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ମଡେଲ ଆଇଫୋନ SE 4 ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ, ଆଇଫୋନ 16 ଲାଇନଅପ୍‌ରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବେ ଏହି ଲାଇନଅପ୍‌ରେ 5ଟି ମଡେଲ iPhone 16, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro Max ଓ iPhone 16e ଉପଲବ୍ଧ । ଏହା ଧଳା ଓ କଳା ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବାବେଳେ ଏହାର 3ଟି ଷ୍ଟୋରେଜ ଅପସନ 128GB, 256GB ଓ 512GB ରହିଛି । ଆପଲ୍‌ର ଏହି ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ A18 ଚିପ୍‌, ଫେସ୍‌ ଆଇଡି ସିକ୍ୟୁରିଟି, 6.1 ଇଞ୍ଚ OLED ଡିସପ୍ଲେ ସହ ଆଣିଛି । ଭାରତ ସମେତ ଆମେରିକା, ୟୁକେ, UAE, ଜାପାନ ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଶରେ ଫେବୃଆରୀ 21ରେ ଆଇଫୋନ 16eର ପ୍ରି-ଅର୍ଡର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଫେବୃଆରୀ 28ରେ ଏହାର ସେଲ୍‌ ଲାଇଭ୍‌ ହେବ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଦେଶରେ କେତେ ରହିଛି ଆପଲ୍‌ର ଏହି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ଦାମ, ଏହା ଭାରତରେ ମହଙ୍ଗା କି ଓ କେଉଁଠି ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ମିଳୁଛି । Apple iPhone 16e (Image Credit: Apple)