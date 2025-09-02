ETV Bharat / technology

Apple Hebbal: ଆପଲ୍‌ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଖୋଲିଲା ତୃତୀୟ ଭାରତ ରିଟେଲ୍‌ ଷ୍ଟୋର - APPLE THIRD RETAIL STORE IN INDIA

ଆପଲ୍‌ ଆଇଫୋନ 17 ସିରିଜ ଲଞ୍ଚ କରିବାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ନିଜର ତୃତୀୟ ଷ୍ଟୋର ଖୋଲିଛି, ଯାହାର ନାଁ 'ଆପଲ୍‌ ହେବଲ୍‌' ରଖାଯାଇଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

Apple Third Retail Store In Bengaluru
Apple Third Retail Store In Bengaluru (Image Credit: Apple)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 2, 2025 at 3:56 PM IST

2 Min Read

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇଫୋନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଆପଲ୍‌ ଭାରତରେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୋର ଖୋଲିବାରେ ଲାଗିଛି । ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଟେକ୍‌ ଜାଏଣ୍ଟ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏହାର ତୃତୀୟ ଭାରତ ରିଟେଲ୍‌ ଷ୍ଟୋର ଖୋଲିଛି । ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ହେବଲ୍‌ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଫିନିକ୍ସ ମଲ୍‌ ଅଫ୍‌ ଏସିଆଠାରେ ଏହି ଷ୍ଟୋରକୁ ଖୋଲାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଆପଲ୍‌ ଷ୍ଟୋର ହୋଇଛି । ଏହାପୂର୍ବରୁ ମୁମ୍ବାଇର ବିକେସି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀର ସାକେତଠାରେ ଆପଲ୍‌ ଷ୍ଟୋର ଅଛି ।

ଆପଲ୍ ହେବଲ୍‌ର ଉଦଘାଟନ ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟର ଭାରତ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଲମ୍ଫ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଅଧିକ ଗ୍ରାହକ ଏବେ ଆପଲ୍ ଉତ୍ପାଦ, ସେବା ଏବଂ ଷ୍ଟୋରରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇପାରିବେ । ଆପଲ୍ ହେବଲ୍‌ର ଆରମ୍ଭ ସହିତ କମ୍ପାନୀ ଦେଶରେ ଏହାର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।

Apple Hebbal
ଆପଲ୍‌ ପିକଅପ୍‌ ଓ ଜିନିଅସ ବାର୍‌ (Image Credit: Apple)

ଉଦଘାଟନୀ ଅବସରରେ, ଆପଲ୍‌ ମାଗଣା ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଏହାଦ୍ବାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ରିଏଟିଭ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରୁଥିବା ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ । ଏହି ଅଧିବେଶନ ଆପଲ୍ କ୍ରିଏଟିଭ୍ସ (ଆପଲ୍‌ର ଏକ ଟିମ) ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ଯାହା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଡିଭାଇସ୍ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିବା କିମ୍ବା ନୂତନ କୌଶଳ ଶିଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ, ଯେପରିକି iPhoneରେ ଭଲ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ଶିଖିବା, ଆପଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସକୁ ବୁଝିବା କିମ୍ବା iPadରେ ଆପଲ୍ ପେନସିଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଙ୍କିବା ଶିଖିବା ।

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଆପଲ୍‌ର ତୃତୀୟ ଭାରତ ଷ୍ଟୋର

ଆପଲ୍‌ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକର କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଖୋଲିଥିବା ଷ୍ଟୋରରେ 70 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର 15ଟି ରାଜ୍ୟର ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି । ଏମାନେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଯେପରିକି ଆପଲ୍‌ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ମାସିକିଆ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ଅପସନ ଏବଂ ଆପଲ୍‌ ଟ୍ରେଡଇନ୍‌ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ । ଏପରିକି ଯେଉଁ ୟୁଜର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡରୁ iOSକୁ ସ୍ବିଚ୍‌ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ୱାନ-ଅନ୍‌-ୱାନ ସପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ।

Apple Hebbal
ଆଗ୍ରହୀ ଗ୍ରାହକ 'Today at Apple session'କୁ ବୁକ୍‌ କରିପାରିବେ (Image Credit: Apple)

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସହର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଲ୍ ନୂତନ ଭାବରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଖୁଚୁରା ଷ୍ଟୋରରେ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ବ୍ୟବସାୟ ଦଳ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି । ଏହି ଦଳ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ, ଡିଭାଇସ୍ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଉପକରଣ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକୁ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସଫଳ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିବ ।

ନୂତନ ଷ୍ଟୋରରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କେଉଁ ସୁବିଧା ମିଳିବ ?

ନୂତନ ଭାବରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଆପଲ୍ ହେବଲ୍‌ ଷ୍ଟୋରକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକମାନେ ନୂତନ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ପାଇପାରିବେ, ଯେପରିକି iPhone 16 ଲାଇନଅପ୍, M4 ଚିପସେଟ୍ ସହିତ MacBook Pro, Pencil Pro ସହିତ iPad Air ଏବଂ Apple Watch Series 10 । ଏପରିକି ଆଗ୍ରହୀ ଗ୍ରାହକ AirPods 4 ଏବଂ AirTag ଭଳି ଆସେସୋରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଖୁଚୁରା ଷ୍ଟୋରରେ କିଣିପାରିବେ ।

Apple Hebbal
ଆପଲ୍‌ ସେସନ୍‌ରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଡିଭାଇସ ବ୍ୟବହାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ମାଗଣା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି (Image Credit: Apple)

ନୂତନ କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଆପଲ୍‌ ଗ୍ରାହକମାନେ ଆପଲ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସପିଂ ସେସନ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା 'ଜିନିୟସ୍ ବାର୍'ରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ । ଆପଲ୍ ପିକଅପ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ, କ୍ରେତାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡର ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ ।

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଷ୍ଟୋରରେ କଣ ଖାସ୍‌ ?

ଆପଲ୍‌ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହାର ନୂତନ ଷ୍ଟୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତିରେ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ଏହା କାର୍ବନ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ମଧ୍ୟ । ଏହାବ୍ୟତୀତ, ଭାରତ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ମୟୂରଠାରୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଏହି ଷ୍ଟୋରରେ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ପରି ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର କଳାକୃତି ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି । ଗ୍ରାହକମାନେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ୱାଲପେପର୍‌ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏକ ଆପଲ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଲ୍ ହେବଲ୍‌ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ।

ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4ରେ ଖୋଲିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟୋର

ଆପଲ୍‌ ଭାରତରେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟୋର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁଣେର ଆପଲ୍‌ କୋରିଗାଓଁ ପାର୍କଠାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4, 2025ରେ ଅପରାହ୍ନ 1ଟାରେ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି । ଆପଲ୍‌ ହେବଲ୍‌ ପରି ଏହି ଷ୍ଟୋରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଥିମ୍‌ ରହିଛି । ଏହାବ୍ୟତୀତ, ଆପଲ୍‌ ଭାରତରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ଷ୍ଟୋର ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ଓ ମୁମ୍ବାଇଠାରେ ଖୋଲିବ । ପୂର୍ବ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ନୂଆ ରିଟେଲ୍‌ ଷ୍ଟୋର ନୋଏଡାର DLF ମଲ୍‌ରେ ଖୋଲିବ । ସେପଟେ ମୁମ୍ବାଇର ବୋରିଭଲିଠାରେ କମ୍ପାନୀ କିଛି ସ୍ଥାନକୁ 10 ବର୍ଷ ଓ 10 ମାସ ଲିଜ୍‌ରେ ନେଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ଘୋଷଣା ହେଲା 2025 ଆପଲ୍‌ ଇଭେଣ୍ଟ; ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଲଞ୍ଚ ହେବ iPhone 17 ସିରିଜ

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇଫୋନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଆପଲ୍‌ ଭାରତରେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୋର ଖୋଲିବାରେ ଲାଗିଛି । ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଟେକ୍‌ ଜାଏଣ୍ଟ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏହାର ତୃତୀୟ ଭାରତ ରିଟେଲ୍‌ ଷ୍ଟୋର ଖୋଲିଛି । ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ହେବଲ୍‌ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଫିନିକ୍ସ ମଲ୍‌ ଅଫ୍‌ ଏସିଆଠାରେ ଏହି ଷ୍ଟୋରକୁ ଖୋଲାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଆପଲ୍‌ ଷ୍ଟୋର ହୋଇଛି । ଏହାପୂର୍ବରୁ ମୁମ୍ବାଇର ବିକେସି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀର ସାକେତଠାରେ ଆପଲ୍‌ ଷ୍ଟୋର ଅଛି ।

ଆପଲ୍ ହେବଲ୍‌ର ଉଦଘାଟନ ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟର ଭାରତ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଲମ୍ଫ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଅଧିକ ଗ୍ରାହକ ଏବେ ଆପଲ୍ ଉତ୍ପାଦ, ସେବା ଏବଂ ଷ୍ଟୋରରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇପାରିବେ । ଆପଲ୍ ହେବଲ୍‌ର ଆରମ୍ଭ ସହିତ କମ୍ପାନୀ ଦେଶରେ ଏହାର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ।

Apple Hebbal
ଆପଲ୍‌ ପିକଅପ୍‌ ଓ ଜିନିଅସ ବାର୍‌ (Image Credit: Apple)

ଉଦଘାଟନୀ ଅବସରରେ, ଆପଲ୍‌ ମାଗଣା ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଏହାଦ୍ବାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ରିଏଟିଭ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରୁଥିବା ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ । ଏହି ଅଧିବେଶନ ଆପଲ୍ କ୍ରିଏଟିଭ୍ସ (ଆପଲ୍‌ର ଏକ ଟିମ) ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ଯାହା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଡିଭାଇସ୍ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିବା କିମ୍ବା ନୂତନ କୌଶଳ ଶିଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ, ଯେପରିକି iPhoneରେ ଭଲ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ଶିଖିବା, ଆପଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସକୁ ବୁଝିବା କିମ୍ବା iPadରେ ଆପଲ୍ ପେନସିଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଙ୍କିବା ଶିଖିବା ।

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଆପଲ୍‌ର ତୃତୀୟ ଭାରତ ଷ୍ଟୋର

ଆପଲ୍‌ ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକର କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଖୋଲିଥିବା ଷ୍ଟୋରରେ 70 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର 15ଟି ରାଜ୍ୟର ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି । ଏମାନେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଯେପରିକି ଆପଲ୍‌ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ମାସିକିଆ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ଅପସନ ଏବଂ ଆପଲ୍‌ ଟ୍ରେଡଇନ୍‌ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ । ଏପରିକି ଯେଉଁ ୟୁଜର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡରୁ iOSକୁ ସ୍ବିଚ୍‌ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ୱାନ-ଅନ୍‌-ୱାନ ସପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ।

Apple Hebbal
ଆଗ୍ରହୀ ଗ୍ରାହକ 'Today at Apple session'କୁ ବୁକ୍‌ କରିପାରିବେ (Image Credit: Apple)

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସହର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଲ୍ ନୂତନ ଭାବରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଖୁଚୁରା ଷ୍ଟୋରରେ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ବ୍ୟବସାୟ ଦଳ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି । ଏହି ଦଳ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ, ଡିଭାଇସ୍ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଉପକରଣ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକୁ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସଫଳ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିବ ।

ନୂତନ ଷ୍ଟୋରରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କେଉଁ ସୁବିଧା ମିଳିବ ?

ନୂତନ ଭାବରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ଆପଲ୍ ହେବଲ୍‌ ଷ୍ଟୋରକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକମାନେ ନୂତନ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ପାଇପାରିବେ, ଯେପରିକି iPhone 16 ଲାଇନଅପ୍, M4 ଚିପସେଟ୍ ସହିତ MacBook Pro, Pencil Pro ସହିତ iPad Air ଏବଂ Apple Watch Series 10 । ଏପରିକି ଆଗ୍ରହୀ ଗ୍ରାହକ AirPods 4 ଏବଂ AirTag ଭଳି ଆସେସୋରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଖୁଚୁରା ଷ୍ଟୋରରେ କିଣିପାରିବେ ।

Apple Hebbal
ଆପଲ୍‌ ସେସନ୍‌ରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଡିଭାଇସ ବ୍ୟବହାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ମାଗଣା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି (Image Credit: Apple)

ନୂତନ କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଆପଲ୍‌ ଗ୍ରାହକମାନେ ଆପଲ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସପିଂ ସେସନ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା 'ଜିନିୟସ୍ ବାର୍'ରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ । ଆପଲ୍ ପିକଅପ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ, କ୍ରେତାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡର ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ ।

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଷ୍ଟୋରରେ କଣ ଖାସ୍‌ ?

ଆପଲ୍‌ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହାର ନୂତନ ଷ୍ଟୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତିରେ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ଏହା କାର୍ବନ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ମଧ୍ୟ । ଏହାବ୍ୟତୀତ, ଭାରତ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ମୟୂରଠାରୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଏହି ଷ୍ଟୋରରେ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ପରି ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର କଳାକୃତି ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି । ଗ୍ରାହକମାନେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ୱାଲପେପର୍‌ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏକ ଆପଲ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଲ୍ ହେବଲ୍‌ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ।

ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4ରେ ଖୋଲିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟୋର

ଆପଲ୍‌ ଭାରତରେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟୋର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁଣେର ଆପଲ୍‌ କୋରିଗାଓଁ ପାର୍କଠାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4, 2025ରେ ଅପରାହ୍ନ 1ଟାରେ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି । ଆପଲ୍‌ ହେବଲ୍‌ ପରି ଏହି ଷ୍ଟୋରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଥିମ୍‌ ରହିଛି । ଏହାବ୍ୟତୀତ, ଆପଲ୍‌ ଭାରତରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ଷ୍ଟୋର ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ଓ ମୁମ୍ବାଇଠାରେ ଖୋଲିବ । ପୂର୍ବ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ନୂଆ ରିଟେଲ୍‌ ଷ୍ଟୋର ନୋଏଡାର DLF ମଲ୍‌ରେ ଖୋଲିବ । ସେପଟେ ମୁମ୍ବାଇର ବୋରିଭଲିଠାରେ କମ୍ପାନୀ କିଛି ସ୍ଥାନକୁ 10 ବର୍ଷ ଓ 10 ମାସ ଲିଜ୍‌ରେ ନେଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ଘୋଷଣା ହେଲା 2025 ଆପଲ୍‌ ଇଭେଣ୍ଟ; ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଲଞ୍ଚ ହେବ iPhone 17 ସିରିଜ

For All Latest Updates

TAGGED:

APPLE HEBBAL STOREAPPLE STORE IN INDIAAPPLEଆପଲ୍‌ ଷ୍ଟୋରAPPLE THIRD RETAIL STORE IN INDIA

Quick Links / Policies

ଫିଚର

ଆବର୍ଜନାରୁ ଆକର୍ଷଣ; ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରୁ କଳାକୃତି, ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଭୁବନେଶ୍ବର

ଘରେ ବସି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ Life Certificate, କେମିତି କରିବେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍‌ ବ୍ୟବହାର

ହୋବୋସେକ୍ସୁଆଲିଟି କ'ଣ ? ଭାରତରେ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଏହାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ

Google ଆଣିଲା ନୂଆ ନିୟମ; ବ୍ଲକ୍‌ ହୋଇଯିବ ବିନା ଭେରିଫିକେସନ ଆପ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.