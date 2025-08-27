ETV Bharat / technology

ଘୋଷଣା ହେଲା 2025 ଆପଲ୍‌ ଇଭେଣ୍ଟ; ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଲଞ୍ଚ ହେବ iPhone 17 ସିରିଜ - IPHONE SERIES 17 LAUNCH DATE

ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଆପଲ୍‌ର ବାର୍ଷିକ ଇଭେଣ୍ଟର ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ଆଇଫୋନ 17 ?

Apple Fall Event 2025
Apple Fall Event 2025 (Image Credits: Apple)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 27, 2025 at 10:32 AM IST

2 Min Read

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆପଲ୍‌ ଆଇଫୋନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢି ଆଇଫୋନ 17ର ଲଞ୍ଚକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଖୁସି ଖବର । କାରଣ ଆପଲ୍‌ର ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ଆଇଫୋନ ଲଞ୍ଚ ଇଭେଣ୍ଟ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର କୁପର୍ଟିନୋର ଆପଲ୍‌ ପାର୍କ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ସେଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସକାଳ 10ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ।

ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଇଫୋନ ଲଭରଙ୍କ ନଜର iPhone ସିରିଜ ଉପରେ ଅଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆପଲ୍‌ ଇଭେଣ୍ଟ ବେଶ ଖାସ୍‌ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କାରଣ ଏଥିରେ iPhone 17 Series ସହିତ Apple Watch Ultra 3, Watch Series 11 ଓ AirPods Pro 3 ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ ହେବ । ଏହି ସମସ୍ତ ଡିଭାଇସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।

iPhone 17 ସିରିଜରେ କେତେ ମଡେଲ ରହିବ ?

ଆପଲ୍‌ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ 4ଟି ମଡେଲ ଲଞ୍ଚ କରିବ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି:

  • iPhone 17 (ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭର୍ସନ)
  • iPhone 17 Air (ପତଳା ଓ ହାଲୁକା ଡିଜାଇନ)
  • iPhone 17 Pro (ପ୍ରୋ ଭର୍ସନ)
  • iPhone 17 Pro Max (ହାଇ-ଏଣ୍ଡ ମଡେଲ)

iPhone 17 ସିରିଜରେ କଣ ଖାସ୍‌ ?

ଆଇଫୋନ 17 ଏୟାରକୁ ବିଶେଷ କରି ପତଳା ଓ ହାଲୁକା ଡିଜାଇନ ଲାଗି ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସେହି ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଲାଗି ଡିଜାଇନ ହୋଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ହାଲୁକା ଓ ପ୍ରିମିୟମ ଲୁକ୍‌ ଥିବା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି । ଯଦି ଆମେ iPhone 17 Pro ଓ iPhone Pro Max ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା, ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କ୍ୟାମେରା ସିଷ୍ଟମ, ଉନ୍ନତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ଏଆଇ ଆଧାରିତ ସ୍ମାର୍ଟ ଫଟୋ ଏଡିଟିଂ, ବଡ଼ ଓ ଉଜ୍ଜ୍ବଳ ଡିସପ୍ଲେ ସହ ଆସିବ । ଏହା ସହିତ, ସମସ୍ତ iPhone 17 ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ A19 ଏବଂ A19 Pro ଚିପ୍ସକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବେ । ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ProMotion ଡିସପ୍ଲେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆଉ କେବଳ Pro ମଡେଲଗୁଡ଼ିକରେ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ସିରିଜରେ ଏକ ମାନକ ଫିଚର ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।

ଚଳିତ ଥର ଇଭେଣ୍ଟ କାହିଁକି ଖାସ୍‌ ?

ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆପଲ୍ ଏହାର ଆଇଫୋନ ଲଞ୍ଚ ଇଭେଣ୍ଟ ସହିତ ଟେକ୍‌ ଜଗତରେ ଏକ ନୂତନ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ମାତ୍ର 2025ର ଏହି ଇଭେଣ୍ଟର ଖାସ୍‌ କଥା ହେଉଛି ଆପଲ୍‌ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଅଲ୍ଟ୍ରା-ଥିନ୍ iPhne 17 Air ଭଳି ଅଭିନବ ଡିଭାଇସ ଆଣୁଛି । ସେହିପରି ଆଇଫୋନ 17 ପ୍ରୋ ମଡେଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ନୂତନ ଡିଜାଇନ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ନିର୍ମାଣ ମିଳିଛି । ଏହାସହ, Apple Watch Ultra 3 ଏବଂ Series 11ରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଏଆଇ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ Airpods Pro 3ରେ ହେଲ୍ଥ-ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍‌ ଅଡିଓ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9ର ଆପଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଟେକ୍ ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ 'ଗେମ୍-ଚେଞ୍ଜର' ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ । କାରଣ ଆପଲ୍ ନିଜର ନୂଆ ଡିଭାଇସ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏହା ନବସୃଜନ ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ଆଗରେ ଅଛି ।

ଆପଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟ 2025 କିପରି ଦେଖିବେ ?

ଏହି ଇଭେଣ୍ଟ ଆସନ୍ତା 9 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତି 10.30 ଟାରେ ଲାଇଭ୍ ହେବ । ଆପଣ www.apple.comରେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଇନ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଲାଇଭଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବାକୁ ଆପଲ୍ ଟିଭି ଆପ୍‌କୁ ଯାଇପାରିବେ । ଆପଲ୍‌ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମଧ୍ୟ iPhone 17 ସିରିଜ୍ ଇଭେଣ୍ଟକୁ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ଭାରତରେ ଆପଲ୍‌ର ଚତୁର୍ଥ ଷ୍ଟୋର; ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4ରେ ପୁଣେରେ ଖୋଲିବ କମ୍ପାନୀ

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆପଲ୍‌ ଆଇଫୋନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢି ଆଇଫୋନ 17ର ଲଞ୍ଚକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଖୁସି ଖବର । କାରଣ ଆପଲ୍‌ର ବାର୍ଷିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ଆଇଫୋନ ଲଞ୍ଚ ଇଭେଣ୍ଟ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର କୁପର୍ଟିନୋର ଆପଲ୍‌ ପାର୍କ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ସେଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସକାଳ 10ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ।

ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଇଫୋନ ଲଭରଙ୍କ ନଜର iPhone ସିରିଜ ଉପରେ ଅଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆପଲ୍‌ ଇଭେଣ୍ଟ ବେଶ ଖାସ୍‌ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କାରଣ ଏଥିରେ iPhone 17 Series ସହିତ Apple Watch Ultra 3, Watch Series 11 ଓ AirPods Pro 3 ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ ହେବ । ଏହି ସମସ୍ତ ଡିଭାଇସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।

iPhone 17 ସିରିଜରେ କେତେ ମଡେଲ ରହିବ ?

ଆପଲ୍‌ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ 4ଟି ମଡେଲ ଲଞ୍ଚ କରିବ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି:

  • iPhone 17 (ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭର୍ସନ)
  • iPhone 17 Air (ପତଳା ଓ ହାଲୁକା ଡିଜାଇନ)
  • iPhone 17 Pro (ପ୍ରୋ ଭର୍ସନ)
  • iPhone 17 Pro Max (ହାଇ-ଏଣ୍ଡ ମଡେଲ)

iPhone 17 ସିରିଜରେ କଣ ଖାସ୍‌ ?

ଆଇଫୋନ 17 ଏୟାରକୁ ବିଶେଷ କରି ପତଳା ଓ ହାଲୁକା ଡିଜାଇନ ଲାଗି ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସେହି ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଲାଗି ଡିଜାଇନ ହୋଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ହାଲୁକା ଓ ପ୍ରିମିୟମ ଲୁକ୍‌ ଥିବା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି । ଯଦି ଆମେ iPhone 17 Pro ଓ iPhone Pro Max ସମ୍ପର୍କରେ କହିବା, ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କ୍ୟାମେରା ସିଷ୍ଟମ, ଉନ୍ନତ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ଏଆଇ ଆଧାରିତ ସ୍ମାର୍ଟ ଫଟୋ ଏଡିଟିଂ, ବଡ଼ ଓ ଉଜ୍ଜ୍ବଳ ଡିସପ୍ଲେ ସହ ଆସିବ । ଏହା ସହିତ, ସମସ୍ତ iPhone 17 ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ A19 ଏବଂ A19 Pro ଚିପ୍ସକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବେ । ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ProMotion ଡିସପ୍ଲେ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆଉ କେବଳ Pro ମଡେଲଗୁଡ଼ିକରେ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ସିରିଜରେ ଏକ ମାନକ ଫିଚର ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।

ଚଳିତ ଥର ଇଭେଣ୍ଟ କାହିଁକି ଖାସ୍‌ ?

ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆପଲ୍ ଏହାର ଆଇଫୋନ ଲଞ୍ଚ ଇଭେଣ୍ଟ ସହିତ ଟେକ୍‌ ଜଗତରେ ଏକ ନୂତନ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ମାତ୍ର 2025ର ଏହି ଇଭେଣ୍ଟର ଖାସ୍‌ କଥା ହେଉଛି ଆପଲ୍‌ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଅଲ୍ଟ୍ରା-ଥିନ୍ iPhne 17 Air ଭଳି ଅଭିନବ ଡିଭାଇସ ଆଣୁଛି । ସେହିପରି ଆଇଫୋନ 17 ପ୍ରୋ ମଡେଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ନୂତନ ଡିଜାଇନ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ନିର୍ମାଣ ମିଳିଛି । ଏହାସହ, Apple Watch Ultra 3 ଏବଂ Series 11ରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଏଆଇ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ Airpods Pro 3ରେ ହେଲ୍ଥ-ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍‌ ଅଡିଓ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9ର ଆପଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ଟେକ୍ ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ 'ଗେମ୍-ଚେଞ୍ଜର' ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ । କାରଣ ଆପଲ୍ ନିଜର ନୂଆ ଡିଭାଇସ ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏହା ନବସୃଜନ ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ଆଗରେ ଅଛି ।

ଆପଲ୍ ଇଭେଣ୍ଟ 2025 କିପରି ଦେଖିବେ ?

ଏହି ଇଭେଣ୍ଟ ଆସନ୍ତା 9 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତି 10.30 ଟାରେ ଲାଇଭ୍ ହେବ । ଆପଣ www.apple.comରେ ଟ୍ୟୁନ୍ ଇନ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଲାଇଭଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବାକୁ ଆପଲ୍ ଟିଭି ଆପ୍‌କୁ ଯାଇପାରିବେ । ଆପଲ୍‌ର ଅଫିସିଆଲ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମଧ୍ୟ iPhone 17 ସିରିଜ୍ ଇଭେଣ୍ଟକୁ ଲାଇଭ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ଭାରତରେ ଆପଲ୍‌ର ଚତୁର୍ଥ ଷ୍ଟୋର; ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4ରେ ପୁଣେରେ ଖୋଲିବ କମ୍ପାନୀ

For All Latest Updates

TAGGED:

APPLE FALL EVENT 2025 DATEIPHONE SERIES 17APPLEଆପଲ୍‌ ଇଭେଣ୍ଟIPHONE SERIES 17 LAUNCH DATE

Quick Links / Policies

ଫିଚର

କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମିଳେ ଏହି ସବୁ ଲାଭ, ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି କି, କେବେ କରିବା ଉଚିତ୍‌ ? ଜାଣନ୍ତୁ

ଛତୁର ଏସବୁ ଫାଇଦା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ? କର୍କଟ ରୋଗ ଆଶଙ୍କା କମ୍‌ କରେ

ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିବ AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ; ଟୁଲ୍‌ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନାସା ଓ ଗୁଗଲ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.