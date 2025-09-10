ETV Bharat / technology

ଭାରତଠାରୁ କେଉଁଠି ଶସ୍ତା ଓ ମହଙ୍ଗା iPhone 17 ସିରିଜ ? ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ତାଲିକା

ଭାରତ ସମେତ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଆପଲ୍‌ ଆଇଫୋନ 17 ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି । ତେବେ କେଉଁ ଦେଶରେ ଶସ୍ତା ଓ ମହଙ୍ଗା ଅଛି ଏହି ଆଇଫୋନ ଜାଣନ୍ତୁ...

iPhone 17 series
iPhone 17 series (Image Credit: Apple)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 10, 2025 at 11:46 AM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆପଲ୍ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର କୁପର୍ଟିନୋରେ ଥିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ 2025 ଆପଲ୍ 'Awe-Dropping' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାରତ ସମେତ ବିଶ୍ବବ୍ୟାପୀ iPhone 17 ଲାଇନଅପ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ଏବଂ iPhone 17 Air ସାମିଲ । ଏବେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆଇଫୋନ 17 କେଉଁ ଦେଶରେ ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ଓ ସବୁଠୁ ମହଙ୍ଗା ଅଛି । ଏଠାରେ ଆମେ ଆଇଫୋନ 17ର ଭାରତ ଦାମ ସହିତ ସାରା ବିଶ୍ବ ସହିତ ତୁଳନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ନିମ୍ନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ।

iPhone 17
iPhone 17 (Image Credit: Apple)

କେଉଁଠି ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା iPhone 17 ?

ଭାରତରେ iPhone 17ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ₹82,900 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଜାପାନରେ ପ୍ରାୟ 78,000 ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ସେହିପରି ଆମେରିକାରେ ଏହା ପ୍ରାୟ 71,000 ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି । UAEରେ iPhone 17 ପ୍ରାୟ 75,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେବ । ଜର୍ମାନୀ ଭଳି ଦେଶରେ iPhone 17 ପ୍ରାୟ 98,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ UKରେ ସବୁଠୁ ମହଙ୍ଗା ପ୍ରାୟ 1,13,217 ଟଙ୍କା ରହିଛି । ତେବେ, ଆମେରିକା ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାରୁ iPhone 17 କିଣିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଦେଶ । ତେବେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ନୂତନ iPhone କେବଳ ଆମେରିକାରେ eSIM ସଂସ୍କରଣରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।

ଦେଶର ନାମiPhone 17iPhone 17 AiriPhone 17 ProiPhone 17 Pro Max
ଭାରତ₹ 82,900₹ 1,19,900₹ 1,34,900₹ 1,49,900
ଆମେରିକା$799 (ପ୍ରାୟ ₹71,000)$999 (ପ୍ରାୟ ₹88,018)$1,099 (ପ୍ରାୟ ₹96,829)$1,199 (ପ୍ରାୟ ₹1,05,640)
ଜାପାନ¥129,800(ପ୍ରାୟ ₹77,588)¥159,800 (ପ୍ରାୟ ₹95,520)¥179,800 (ପ୍ରାୟ ₹1,07,475)¥194,800 (ପ୍ରାୟ ₹1,16,441)
ୟୁଏଇAED 3,099 (ପ୍ରାୟ ₹74,473)AED 3,499 (ପ୍ରାୟ ₹84,085)AED 4,299 (ପ୍ରାୟ ₹1,03,310)AED 4,699 (ପ୍ରାୟ ₹1,12,923)
ଜର୍ମାନୀ€949 (ପ୍ରାୟ ₹97,945)€1,199 (ପ୍ରାୟ ₹1,23,747)€1,299 (ପ୍ରାୟ ₹1,34,068)€1,449 (ପ୍ରାୟ ₹1,49,549)
ୟୁକେ£949 (ପ୍ରାୟ ₹1,13,217)£999 (ପ୍ରାୟ ₹1,19,183)£1,099 (ପ୍ରାୟ ₹1,31,123)£1,199 (ପ୍ରାୟ ₹1,43,023)
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆA$1,399 (ପ୍ରାୟ ₹81,000)A$1799 (ପ୍ରାୟ ₹1,00,744 )A$1,999 (ପ୍ରାୟ ₹1,11,944)A$2,199 (ପ୍ରାୟ ₹1,23,144)
କାନାଡା$1129 (ପ୍ରାୟ ₹71,832)$1449 (ପ୍ରାୟ ₹92,192)$1599 (ପ୍ରାୟ ₹1,01,735)$1749 (ପ୍ରାୟ ₹1,11,260)

iPhone 16 ଠାରୁ କେତେ ମହଙ୍ଗା iPhone 17 ?

ନୂଆ କରି ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା iPhone 17 ଲାଇନ-ଅପ୍ ମୂଲ୍ୟ ଗତ ବର୍ଷ iPhone 16ର ଲଞ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଅଧିକ । ଗତ ବର୍ଷ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା iPhone 16 (128GB)ର ମୂଲ୍ୟ 79,900 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ଆଇଫୋନ-17ର ମୂଲ୍ୟ 256GB ମଡେଲ ପାଇଁ 82,900 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ଆପଲ୍‌ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ, ମାତ୍ର 3000 ଟଙ୍କାରେ, ସେମାନେ iPhone 16ର ଦୁଇଗୁଣା ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପାଉଛନ୍ତି । କାରଣ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଇଫୋନ 17ର ବେସ୍‌ ଭାରିଏଣ୍ଟ 256GB ରହିଛି ।

iPhone 17 Air
iPhone 17 Air (Image Credit: Apple)

iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max: ଦାମ

ସେହିପରି iPhone 17 Pro ଏବେ 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମଡେଲ୍ ପାଇଁ 1,34,900 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 1TB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପାଇଁ 1,74,900 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି । ଭାରତରେ iPhone 17 Pro Maxର ମୂଲ୍ୟ 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମଡେଲ୍ ପାଇଁ 1,49,900 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 2TB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମଡେଲ୍ ପାଇଁ 2,29,900 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି । ଆପଲ୍‌ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ବିଶାଳ 2TB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।

iPhone 17 series
iPhone 17 Pro ଓ Pro Max ସମାନ 3ଟି କଲର ଅପସନରେ ଆସିଛି । (Image Credit: Apple)

ଗତବର୍ଷ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା iPhone 16 Proର ମୂଲ୍ୟ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବିକଳ୍ପ ପାଇଁ 1,19,900 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ 256GBର ମୂଲ୍ୟ 1,29,900 ଟଙ୍କା ଥିଲା । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ iPhone 16 Pro Max 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପାଇଁ 1,44,900 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍‌ ସହ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଆପଲ୍‌ iPhone 17 ସିରିଜ; ଦାମ, କ୍ୟାମେରା, ଫିଚର୍ସ

