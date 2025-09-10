ଆଇଫୋନ 17 ସିରିଜ ଲଞ୍ଚ ପରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ଏହି ଆଇଫୋନ ବିକ୍ରି; ତାଲିକାରେ iPhone 15
ଆପଲ୍ ଆଇଫୋନ 17 ସିରିଜ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଆଇଫୋନ 15 ସମତେ ଅନେକ ଆଇଫୋନ ମଡେଲ୍ସ ଓ 3ଟି ୱାଚ୍, ଗୋଟିଏ ଏୟାରପଡ୍ସର ବିକ୍ରିକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : September 10, 2025 at 1:35 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ ଆପଲ୍ ଗତକାଲି iPhone 17 Series ଲଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବଜାରରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି । ନୂଆ ଆଇଫୋନ ମଡେଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଓ ଏକାଧିକ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ସହିତ ଆସିଛି । ଆଇଫୋନ 17 ସିରିଜ ଲାଇନଅପ୍ରେ iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro ଓ iPhone 17 Pro Max ସାମିଲ । ତେବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ଥର ମଧ୍ୟ ଆପଲ୍ ନୂଆ ପିଢିର ଆଇଫୋନ ଆଣିବା ପରେ ପୁରୁଣା ଆଇଫୋନର ବିକ୍ରି ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏହି ତାଲିକାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଆଇଫୋନ ସାମିଲ ନିମ୍ନରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।
ଏହି ଆଇଫୋନ ମଡେଲ୍ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ
ଆପଲ୍ iPhone 15 ସମେତ iPhone 16 Pro ଓ iPhone 16 Pro Maxକୁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଲାଇନଅପ୍ରୁ ହଟାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଆପଲ୍ ଏବେ ବି iPhone 16, iPhone 16 Plus ଓ iPhone 16eର ବିକ୍ରି ଜାରି ରଖିବ । ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ କହିରଖୁଛୁ କି, ଗତବର୍ଷ 2024 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ଆପଲ୍ iPhone 16 ପ୍ରୋ ଏବଂ ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସ ମଡେଲକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ଉଭୟ ଡିଭାଇସ ଆପଲ୍ର A18 Pro ଚିପସେଟ୍ ଓ 8GB RAM ସହିତ ଆସିଥିଲା । ଏହି ଦୁଇଟି ଆଇଫୋନ ସୁଗମ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଲାଗି ପ୍ରଥମ ଭାବେ କ୍ୟାମେରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବଟନ୍ ସହିତ ଆସିଥିଲେ ।
ଏହି ଫୋନଗୁଡ଼ିକର ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଲ୍:
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ iPhone 16ର ମୂଲ୍ୟ 10,000 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି । iPhone 16ର ଏକମାତ୍ର 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏବେ 69,900 ଟଙ୍କା ରହିଛି; ଏହି ଫୋନର ଅଧିକ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟର ବିକ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି । 128GB ଏବଂ 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ iPhone 16 Plusର ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଥାକ୍ରମେ 79,990 ଟଙ୍କା ଏବଂ 89,990 ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
ଆପଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଦିଶୁଥିବା ନୂଆ ଲାଇନଅପ୍
iPhone 17 Series ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରେ ଆପଲ୍ 4ଟି ଆଇଫୋନ ମଡେଲ୍ସକୁ ନିଜ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ହଟାଇଛି । ଏବେ ଆପଲ୍ର ନୂଆ ଲାଇନଅପ୍ରେ iPhone 17 Pro, iPhone Air, iPhone 17, iPhone 16 ଓ iPhone 16e ସାମିଲ ।
ହଟିଲା ଆପଲ୍ର ପୁରୁଣା ୱାଚ୍ ଓ Airpods
ପୂର୍ବ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଇଫୋନ ବ୍ୟତୀତ ଆପଲ୍ Watch Series 11, Watch Ultra 3, Watch SE 3 ଲଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ପୁରୁଣା ୱାଚ୍ ଓ ଏୟାରପଡ୍ Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 2 ଏବଂ Apple Watch SE (ଦ୍ବିତୀୟ ପିଢ଼ି)ର ବିକ୍ରିକୁ ବନ୍ଦ କରିଛି ।
ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଲ୍ ନୂଆ ଡିଭାଇସ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ମୋଟ 8ଟି ପ୍ରଡକ୍ଟର ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 4ଟି ଆଇଫୋନ (iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16 Pro ଏବଂ iPhone 16 Pro Max), 3ଟି ଆପଲ୍ ୱାଚ୍ ମଡେଲ (Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 2 ଏବଂ ଦ୍ବିତୀୟ ପିଢିର Apple Watch SE) ଓ ଗୋଟିଏ ଏୟାରପଡ୍ସ (AirPods Pro 2) ସାମିଲ ।