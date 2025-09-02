ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ଆପଲ୍ର ବାର୍ଷିକ ଇଭେଣ୍ଟ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କୁପର୍ଟିନୋ ଭିତ୍ତିକ ଟେକ୍ ଜାଏଣ୍ଟ ଆପଲ୍ କିଛି ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଭିଣ୍ଟେଜ (ପୁରୁଣା ଉତ୍ପାଦ) ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛି ଏବଂ ଆଉ କିଛି ମ୍ୟାକବୁକ୍କୁ ଅପ୍ରଚଳିତ କରିଦେଇଛି । ଭିଣ୍ଟେଜ ତାଲିକାରେ iPhone 8 Plus ସାମିଲ ହୋଇଛି ଏବଂ 3ଟି ମ୍ୟାକବୁକ୍କୁ ଅପ୍ରଚଳିତ କରିଛି ।
ଆପଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେତେବେଳେ ଡିଭାଇସଟି 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ କିନ୍ତୁ 7 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଏକ ଉତ୍ପାଦକୁ ପୁରୁଣା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଆପଲ୍ କେବଳ ସେତେବେଳେ ଏକ ଉତ୍ପାଦକୁ ପୁରୁଣା ବୋଲି ବିବେଚନା କରେ ଯେତେବେଳେ ଏହା 7 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରେ, ଡିଭାଇସ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସମର୍ଥନ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ଯେପରିକି ମରାମତି ଏବଂ ସରକାରୀ ସେବା ।
ଆପଲ୍ର ଭିଣ୍ଟେଜ ପ୍ରଡକ୍ଟ
ଆପଲ୍ ମ୍ୟାକ୍, ଆଇପଡ୍, ଆଇଫୋନ୍, ଆଇପ୍ୟାଡ୍, ବିଟ୍ସ, ଆପଲ୍ ୱାଚ୍, ଏୟାରପଡ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ପୁରୁଣା ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକର ଏକ ତାଲିକା ରହିଛି । ଆଗ୍ରହୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦର ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜରରେ "ଆପଲ୍ ଭିଣ୍ଟେଜ୍ ତାଲିକା" ଖୋଜି ପୁରୁଣା ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ଦେଖିପାରିବେ ।
ଭିଣ୍ଟେଜ ତାଲିକାରେ iPhone 8 Plus
ଆପଲ୍ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆଇଫୋନ୍ 8 ପ୍ଲସ୍କୁ ଏହାର ପୁରୁଣା ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରିଛି । ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ଟି 64GB ଏବଂ 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା । କମ୍ପାନୀ 2020 ମସିହାରେ ଦ୍ବିତୀୟ ପିଢ଼ିର iPhone SE ଘୋଷଣା ସହିତ ଏହି ମଡେଲ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା । ଏହି ଡିଭାଇସ୍ଟି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 12, 2017ରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା 8 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହେବା ପାଇଁ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ସମୟ ଅଛି । ଯେହେତୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ଟି 7 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି, ଆପଲ୍ ଏହାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅପ୍ରଚଳିତ କରିପାରେ । ଏହାକୁ ଏବେ ପୁରୁଣା ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଅପ୍ରଚଳିତ (Obsolete) ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରିପାରେ ।
ଅପ୍ରଚଳିତ ତାଲିକାରେ MacBook ମଡେଲ୍
ଆଇଫୋନ୍ 8 ପ୍ଲସ୍ ବ୍ୟତୀତ, ଆପଲ୍ କିଛି ମ୍ୟାକବୁକ୍ ମଡେଲ୍କୁ ଅପ୍ରଚଳିତ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରିଛି । ଏହି ତାଲିକାରେ:
- 11-ଇଞ୍ଚ ମ୍ୟାକବୁକ୍ ଏଯାର (2015)
- 13-ଇଞ୍ଚ ମ୍ୟାକବୁକ୍ ପ୍ରୋ ୱିଥ୍ ଥଣ୍ଡରବୋଲ୍ଟ 3 ପୋର୍ଟ୍ସ (2017)
- 15-ଇଞ୍ଚ ମ୍ୟାକବୁକ୍ ପ୍ରୋ (2017)
ଏହାର ଅର୍ଥ ଯଦି ଏହି ମ୍ୟାକୁବୁକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ହେଉଛି ତେବେ ଏହାକୁ ଆପଲ୍ ଦ୍ବାରା ମରାମତି କରାଯିବ ନାହିଁ । ମାତ୍ର କମ୍ପାନୀ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ କିଛି ୟୁନିଟ୍ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ବିକ୍ରୟ ତାରିଖରୁ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ-ବ୍ୟାଟେରୀ ସେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରେ ।
ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ ଏହି ଡିଭାଇସ
ଆପଲ୍ ନୂଆ ଆଇଫୋନ 17 ସିରିଜ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ କିଛି ପୁରୁଣା ଡିଭାଇସର ବିକ୍ରିକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରେ । କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଆପଲ୍ ଷ୍ଟୋରରୁ iPhone 16 Pro ଓ Pro Max ହଟିପାରେ ଏବଂ iPhone 15 ଓ 15 Plusର ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ ଆପଲ୍ ଷ୍ଟୋରରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ । ମାତ୍ର ଏହି ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ, ଆମାଜନ ଭଳି ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ କିଛି ଥାର୍ଡ-ପାର୍ଟି ରିଟେଲ୍ ଷ୍ଟୋରରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିପାରେ ।