ଲଞ୍ଚ ହେଲା ନୂଆ ଫ୍ୟାମିଲି ଇ-ସ୍କୁଟର Ampere Magnus Grand; ଦାମ ₹89,999
ଗ୍ରୀଭସ୍ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ମୋବିଲିଟି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଇ-ସ୍କୁଟର ଆମ୍ପିୟର୍ ମ୍ୟାଗ୍ନସର ନୂତନ Magnus Grand ଭାରିଏଣ୍ଟକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : September 20, 2025 at 3:54 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତରେ ପାରିବାରିକ ବା ଫ୍ୟାମିଲି ସ୍କୁଟରର ଚାହିଦା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଗୁଜରାଟ ଭିତ୍ତିକ ଗ୍ରୀଭସ୍ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ମୋବିଲିଟିର ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ଦୁଇଚକିଆ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ପିୟର ନୂତନ ମ୍ୟାଗନସ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ (Magnus Grand) ସ୍କୁଟର ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହା ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଆରାମ, ସ୍ଥାୟୀତ୍ବ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଆସିଛି । ଏହା LFP ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାବେଳେ ଏହି ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟରକୁ ଆଜିର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି ।
Magnus Neo ତୁଳନାରେ ଏହି ସ୍କୁଟରଟି ଏକ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ, ଏହି ନୂତନ ମଡେଲ୍ ସହରାଞ୍ଚଳ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ପରିବାର ପାଇଁ ଆରାମ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ସୁରକ୍ଷାର ସନ୍ତୁଳନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । କମ୍ପାନୀ ଆମ୍ପିୟର ମ୍ୟାଗ୍ନସ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟରରେ ଏକ ନୂତନ ଡିଜିଟାଲ LCD ଡିସପ୍ଲେ, ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗ୍ରାବ୍ ରେଲ୍, LFP ବ୍ୟାଟେରୀ, ଉନ୍ନତ ବ୍ରେକିଂ, ଅଧିକ ସିଟିଂ ଏବଂ ଲଗେଜ୍ ସ୍ପେସ୍ ସହିତ ଦୁଇଟି ନୂତନ କଲର ଅପସନ: Matcha Green ଏବଂ Ocean Blue ସହିତ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ଫିନିଶ୍ ବ୍ୟାଜିଂ କରିଛି ।
Ampere’s Magnus Grand launches today.— Ampere Electric Vehicles (@ampere_ev) September 18, 2025
Celebrate family, festivity, and freedom in two captivating shades: Matcha Green and Ocean Blue. pic.twitter.com/AFMiZmezal
ଲଞ୍ଚ ସମୟରେ, ଗ୍ରୀଭସ୍ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ମୋବିଲିଟିର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିକାଶ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, "ମାଗ୍ନସ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଗ୍ରୀଭସ୍ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଲମ୍ଫକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରେ ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀ-କେନ୍ଦ୍ରିକ ଡିଜାଇନ ସହିତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ସହରାଞ୍ଚଳ ଗତିଶୀଳତାକୁ ପୁନଃପରିଭାଷିତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି । ପରିବାର ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବିକଶିତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଏହି ସ୍କୁଟର ବ୍ୟବହାରିକତା, ସ୍ଥାୟୀତ୍ବ ଏବଂ ଶୈଳୀର ଏକ ସୁସଙ୍ଗତ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ମାଗ୍ନସ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ୍ ସହିତ, ଆମେ ଆରୋହୀମାନଙ୍କୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆରାମ, ଉତ୍ତମ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ ଯାହା ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଉପଭୋଗ୍ୟ କରିବ ।"
|ଆମ୍ଫିୟର ମ୍ୟାଗ୍ନସ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଇ-ସ୍କୁଟର: ମୁଖ୍ୟ ବିଶେଷତା
|ରାଇଡିଂ ରେଞ୍ଜ
|118 କିଲୋମିଟର
|ସର୍ବାଧିକ ସ୍ପିଡ୍
|ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ବେଗ 68କିମି
|କର୍ବ ଓଜନ
|108 କେଜି
|ଚାର୍ଜିଂ ସମୟ (0-100%)
|6 ଘଣ୍ଟା
|USB ଚାର୍ଜିଂ ପୋର୍ଟ
|ଅଛି
Ampere Magnus Grand: ଫିଚର୍ସ
ଫିଚର୍ସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ନୂଆ ମ୍ୟାଗନସ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟରର ଅଧିକାଂଶ ଡିଜାଇନ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକୁଆମ୍ପିୟର ମ୍ୟାଗ୍ନସ୍ ନିଓ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ତଥାପି, ଆମ୍ପିୟର ମ୍ୟାଗନସ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡରେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସୂଚନା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଡିଜିଟାଲ୍ ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି । ଏହାର ପ୍ରଶସ୍ତ ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆରାମଦାୟକ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଗ୍ରାବ୍ ରେଲ୍ ଅଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏଥିରେ ଉନ୍ନତ ବ୍ରେକିଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପେଲୋଡ୍ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
Ampere Magnus Grand: ବ୍ୟାଟେରୀ, ରେଞ୍ଜ ଓ ଦାମ
ସ୍ପେଶିଫିକେସନ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆମ୍ପିୟର୍ ମ୍ୟାଗ୍ନସ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡରେ 2.3 kWh LPF ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି ଯାହା ଏହାକୁ ଥରେ ଚାର୍ଜ କଲେ 80-95 କିଲୋମିଟର (ଇକୋ ମୋଡ୍) ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରେ । LPF ବ୍ୟାଟେରୀ 5 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 75,000 କିଲୋମିଟର ୱାରେଣ୍ଟି ସହିତ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି ।
ଦାମ କଥା କହିଲେ, ନିର୍ମାତା ଏହି ଅପଡେଟେଡ୍ ସ୍କୁଟରକୁ ₹89,999 ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏହାର ମାଗ୍ନସ୍ ନିଓ ତୁଳନାରେ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ଅଧିକ । ମ୍ୟାଗ୍ନସ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟମ-ପରିସର ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଏକ ସୁଲଭ EV ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି । ଏହା ଆମ୍ପିୟର କେୟାର (କମ୍ପାନୀର ବିକ୍ରୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ସେବା, ଯେଉଁଥିରେ ୱାରେଣ୍ଟି, ସର୍ଭିସିଂକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ) ଦ୍ବାରା ସମର୍ଥିତ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ଗତିଶୀଳତାରେ ଏହାର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।