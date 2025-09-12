ETV Bharat / technology

କେଉଁଠି ଶସ୍ତା iPhone 16 ? ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି Flipkart ଓ Amazon ଫେଷ୍ଟିଭ ସେଲ୍‌

ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଓ ଆମାଜନ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଲାଗି ଫେଷ୍ଟିଭ ସେଲ୍‌ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛି । ତେବେ iPhone 16ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ମିଳୁଛି ଶସ୍ତା ? ଜାଣନ୍ତୁ

Best Deals on Smartphones
Best Deals on Smartphones (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 12, 2025 at 5:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତରେ ଆଉ କିଛି ସପ୍ତାହ ପରେ ଫେଷ୍ଟିଭ ସେଲ୍‌ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯେପରିକି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଓ ଆମାଜନ ଏହାର ଫେଷ୍ଟିଭ ସେଲ୍‌ର ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ତାରିଖରୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ Big Billion Days Sale ଓ ଆମାଜନରେ Great Indian Festival Sale ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହି ସେଲ୍‌ରେ ରିହାତିରେ ଅନେକ ଦାମି ଜିନିଷ କିଣିବା ଲାଗି ଅନଲାଇନ ୟୁଜର୍ସ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି । ତେବେ ନିକଟରେ ନୂଆ ପିଢିର ଆଇଫୋନ 17 ସିରିଜ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା iPhone 16ର ଦାମ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ । ତେବେ କେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଉପରେ ବେଷ୍ଟ ଡିଲ୍‌ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଜାଣନ୍ତୁ ।

Flipkart Festival Saleରେ ବେଷ୍ଟ ଡିଲ୍‌

ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ତାରିଖଠାରୁ ବିଗ୍‌ ବିଲିଅନ ଡେ ସେଲ୍‌ 2025ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ । ଏହି ସେଲ୍‌ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ Axis Bank କିମ୍ବା ICICI Bank କାର୍ଡରେ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 10% ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ । ଏହାବ୍ୟତୀତ Flipkart Axis Bank Credit Card ଜରିଆରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ଦ୍ବାରା 5% କ୍ୟାସ୍‌ବ୍ୟାକ୍‌ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ । ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଏହି ସେଲ୍‌ରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଉପରେ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ଶୀର୍ଷ ଡିଲ୍‌ ମଧ୍ୟରେ Moto G96 5G, Oppo K13x 5G, CMF Phone 2 Pro, Vivo T4 Pro, Motorola Edge 60 Fusion, Realme P4 Pro 5G, Samsung Galaxy S24 5G ଓ Poco M7 Plus 5G ଫୋନ ସାମିଲ ।

ଏହି ଫୋନରେ ଅନେକ ମୋବାଇଲ ଉପରେ ଭଲ ଡିଲ୍‌ ମିଳିବ । ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ପେଜ୍‌ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଆଗାମୀ ସେଲ୍‌ରେ ଗ୍ରାହକ Samsung Galaxy S24 FEକୁ 35,999 ଟଙ୍କାରେ କିଣିପାରିବେ । ସେହିପରି କମ୍ପାନୀ ଅନ୍ୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଯେପରିକି Oppo, Realme, Vivo, Motorola, Poco, Nothing ଓ Google Pixelରେ ମଧ୍ୟ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

Google Pixel ଫୋନ ଉପରେ ରିହାତି

  • Google Pixel 9: ₹ 34,999
  • Google Pixel 9 Pro XL: ₹ 84,999
  • Google Pixel 9 Pro Fold: ₹ 99,999
  • Google Pixel 10: ₹ 67,999
  • Google Pixel 10 Pro XL: ₹ 1,09,999
  • Google Pixel 10 Pro: ₹ 67,999

iPhone ଉପରେ ରିହାତି

ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ସେଲ୍‌ରେ ଆପଲ୍‌ iPhone 17 Series ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅଫର ରହିବ । ହେଲେ କେତେ ରହିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କମ୍ପାନୀ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଗତ ବର୍ଷ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା iPhone 16 ସିରିଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ।

  • iPhone 16- ₹ 51,999
  • iPhone 16 Pro- ₹ 69,999
  • iPhone 16 Pro Max- ₹ 89,999

ଏଠାରେ କହିରଖୁଛୁ କି, ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଥିବା ମୂଲ୍ୟରେ ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟକୁ ଯାଇ ଚେକ୍‌ କରିପାରିବେ । ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆପଲ୍‌ ନିଜର ନୂଆ iPhone 17 Series ଲଞ୍ଚ କରିବା ପରେ iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max ଓ iPhone 15ର ବିକ୍ରିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଅର୍ଥାତ ଆପଣ ଏହି ମଡେଲଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଲ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟୋରରୁ କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ । ଯଦି ଆପଣ ଏହି ମଡେଲକୁ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଓ ରିଟେଲ୍‌ ଷ୍ଟୋରରୁ କିଣିପାରିବେ ।

Amazon Festival Sale ବେଷ୍ଟ ଡିଲ୍‌

ଆମାଜନରେ ମଧ୍ୟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ତାରିଖଠାରୁ ଫେଷ୍ଟିଭ ସେଲ୍‌ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ SBI Cardରେ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 10% ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରିହାତି ପାଇପାରିବେ । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କୁ EMI ଅପସନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ । ଆମାଜନର ଫେଷ୍ଟିଭ ସେଲ୍‌ ସମୟରେ ଅନେକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଉପରେ ଦମଦାର ରିହାତି ମିଳିବ । ଏହି ସେଲ୍‌ରେ ଆପଣ Samsung, OnePlus, Lava, Honor, Realme, Poco ଓ iQOO ଫୋନ ଉପରେ ରିହାତି ପାଇବେ । ସାମସଙ୍ଗ ଫୋନ ଯେପରିକି Samsung Galaxy S24 Ultra, Samsung Galaxy S25 Ultra , Samsung Galaxy Z Fold6 5G, Samsung Galaxy A56 5G ଓ Samsung Galaxy A36 5G ଉପରେ ଭଲ ରିହାତି ମିଳିବ ।

ଆମାଜନ ସେଲ୍‌ରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ OnePlus 13R, iQOO Neo 10R, Redmi A4, Realme Narzo 80 Lite 5G, Samsung Galaxy M36 5G, OnePlus Nord CE 5, iQOO Z10R 5G, Redmi 13 Prime, OnePlus 13s, Vivo X200 FE 5G, Vivo X200 5G, Tecno Phantom V Fold 2, Motorola Razr 60 Ultra, Realme GT 7 Pro, Xiaomi 15, Oppo Reno 14 Pro 5G, Vivo V50 5G, Realme GT 7, Vivo V50 5G Elite, OnePlus Nord CE5ରେ ଭଲ ରିହାତି ମିଳିବ ।

ଆମାଜନ ଏଯାବତ କେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଉପରେ କେତେ ଟଙ୍କା ରିହାତି ମିଳିବ, ତାହାର ଖୁଲାସା କରିନାହିଁ । ଆଶା କରାଯାଉଛି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖ ପରେ ଦାମ ପ୍ରକାଶ କରିବ । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଆମାଜନରେ ଆପଲ୍‌ iPhone 15 ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଜବରଦସ୍ତ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ । କେତେ ରିହାତି ମିଳିବ ଆଗାମୀ କିଛି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ Oppo F31 ସିରିଜ; ମିଳିବ 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ

For All Latest Updates

TAGGED:

AMAZON GREAT INDIAN FESTIVAL SALEFLIPKART BIG BILLION DAYS 2025IPHONE 16 DISCOUNT INDIAସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବେଷ୍ଟ ଅଫରBEST FESTIVE DEALS ON MOBILES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଆବର୍ଜନାରୁ ଆକର୍ଷଣ; ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରୁ କଳାକୃତି, ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଭୁବନେଶ୍ବର

ଘରେ ବସି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ Life Certificate, କେମିତି କରିବେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍‌ ବ୍ୟବହାର

ହୋବୋସେକ୍ସୁଆଲିଟି କ'ଣ ? ଭାରତରେ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଏହାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ

Google ଆଣିଲା ନୂଆ ନିୟମ; ବ୍ଲକ୍‌ ହୋଇଯିବ ବିନା ଭେରିଫିକେସନ ଆପ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.