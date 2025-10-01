ଆହୁରି ସ୍ମାର୍ଟ ହେଲା Alexa; ଆମାଜନ ଲଞ୍ଚ କଲା ଏକାଧିକ ଏଆଇ ସମର୍ଥିତ ଡିଭାଇସ୍
ଆମାଜନର ନୂଆ ଡିଭାଇସ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ନିଦ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଓ ଘର କବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂଚନାକୁ ଏଆଇ ଦ୍ବାରା ବ୍ୟକ୍ତିଗତକରଣ କରିପାରିବ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : October 1, 2025 at 4:44 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମାଜନ ମଙ୍ଗଳବାର ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଏଆଇ ଦ୍ବାରା ଚାଳିତ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର Kindle, Ring, Echo ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଭାଇସ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହାକି ଏହାର AI ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ Alexa+ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ । ସେହିପରି ଏହାର Ring ଭିଡିଓ ମନିଟରିଂ ଡିଭାଇସ୍ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ AI ମୁହଁ ଚିହ୍ନଟ ଫିଚର, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା Alexa+ ସହିତ ପୁନଃନିର୍ମିତ 4ଟି ନୂଆ Echo ଡିଭାଇସ୍ ଏବଂ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସିନ୍ ଖୋଜିବା ପରି ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସନ୍ଧାନ ଫିଚର ଥିବା ନୂତନ Alexa+ Fire ଟିଭି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସଂଗୀତ ବଜାଇବା, ସଂଗୀତ ବନ୍ଦ କରିବା କିମ୍ବା ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ Alexa ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଅନେକ ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । କାରଣ Amazon ଏବେ Alexaକୁ ଆହୁରି ସ୍ମାର୍ଟ କରିଛି । ଆମାଜନର ଏହି ସମସ୍ତ ଡିଭାଇସ୍ ଏବେ Alexa+ ନାମକ ଏକ ନୂତନ AI ସହିତ ସଜ୍ଜିତ । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଏହି ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ AI ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ ।
New Kindle Scribe
କିଣ୍ଡଲ୍ ସ୍କ୍ରାଇବର ନୂତନ ସଂସ୍କରଣଗୁଡ଼ିକରେ ଏଆଇ-ଚାଳିତ ନୋଟବୁକ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ସୁବିଧା ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ହାଲୁକା ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ନୂତନ ଡିଭାଇସ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ବଡ଼ 11-ଇଞ୍ଚ, ଚମକ-ମୁକ୍ତ E ଇଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରହିଛି, ଯାହା ଶେଷ ପିଢି ମଡେଲଗୁଡ଼ିକରେ 10.2-ଇଞ୍ଚ ଡିସପ୍ଲେରୁ ଏକ ଅପଗ୍ରେଡ୍ । ଏଗୁଡ଼ିକ ଏବେ 400 ଗ୍ରାମ ଓଜନ ଏବଂ 5.4 ମିମି ଘନତା ମାପ କରୁଛି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷର 433 ଗ୍ରାମ ଓଜନ ଏବଂ 5.6 ମିମି ମାପ ଥିବା ଡିଭାଇସ୍ ଅପେକ୍ଷା ହାଲୁକା ଏବଂ ପତଳା । ଆମାଜନ କହିଛି ଯେ ସ୍କ୍ରାଇବସ୍ର ନୂତନ ସଂସ୍କରଣ ୟୁଜରଙ୍କୁ ଗୁଗଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱଣ୍ଡରରାଇଭ୍ରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରାଇବ । କିଣ୍ଡଲ୍ ସ୍କ୍ରାଇବ୍ $499.99ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ କିଣ୍ଡଲ୍ ସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲର୍ସଫ୍ଟ (ରଙ୍ଗୀନ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସହିତ) $629.99ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ।
Amazon Ring
ଆମାଜନର Ring ହୋମ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିଭାଇସ୍ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ AI ଫିଚର ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଅପଗ୍ରେଡ୍ ହୋଇଥିବା କ୍ୟାମେରାଗୁଡ଼ିକ ଏବେ 2K ଏବଂ 4K ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଏବଂ 'Familiar Faces' ନାମକ ଏକ ନୂତନ ମୁହଁ ଚିହ୍ନଟ ଟୁଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଯାହା ୟୁଜରଙ୍କୁ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ଦେଇଥାଏ । Alexa+ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ଡୋରବେଲ୍କୁ ଡେଲିଭରି ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଏବଂ ଡେଲିଭରି ବଏଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ ।Alexa+ Greetings ଏବଂ Familiar Faces ଡିସେମ୍ବରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । Ring Wired Doorbell Proର ମୂଲ୍ୟ $249.99 ଏବଂ Wired Doorbell Plusର ମୂଲ୍ୟ $179.99 ।
Echo devices
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମାଜନ 4ଟି ନୂତନ ଇକୋ ଡିଭାଇସ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଇକୋ ଡଟ୍ ମ୍ୟାକ୍ସ, ଇକୋ ଷ୍ଟୁଡିଓ, ଇକୋ ଶୋ 8 ଏବଂ ଇକୋ ଶୋ 11 ସାମିଲ । ସେମାନେ Alexa+କୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଜ୍ଞତା ସକ୍ଷମ କରନ୍ତି । ନୂତନ Alexa+ ନିୟମିତ Echo ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକ ଯାହା କରେ ତାହା କରିପାରିବ, ଯେପରିକି ରିଜର୍ଭେସନ ବୁକ୍ କରିବା ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ହୋମ୍ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ।
କିନ୍ତୁ ଏହା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ନୂତନ ଇକୋ ଲାଉଡସ୍ପିକର ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ଇକୋ ଡଟ୍ ମ୍ୟାକ୍ସ ପାଇଁ $99.99 ଏବଂ ଇକୋ ଷ୍ଟୁଡିଓ ପାଇଁ $219.99ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ଇକୋ ଶୋ 8 ଏବଂ ଇକୋ ଶୋ 11 (ଉଭୟ ସ୍ମାର୍ଟ ଡିସପ୍ଲେ ସହିତ)ର ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ $179.99 ଏବଂ $219.99 ଅଟେ ।