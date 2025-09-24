ଲଞ୍ଚ ହେଲା ନୂଆ Volvo EX30 ଇଲକେଟ୍ରିକ୍ ଏସୟୁଭି; ଦାମ ଓ ରେଞ୍ଜ କେତେ ଜାଣନ୍ତୁ
ଭଲଭୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ନୂଆ Volvo EX30 ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ଏସୟୁଭିକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହାର ଦାମ ଓ ରେଞ୍ଜ କେତେ ଜାଣନ୍ତୁ....
Published : September 24, 2025 at 11:14 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲଗଜରୀ କାର ନିର୍ମାତା ଭଲଭୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ନୂତନ ଭଲଭୋ EX30 ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ SUV ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । EX30 2024 ରେଡ୍ ଡଟ୍ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଅର୍ବାନ କାର ଅଫ ଦି ଇଅର ପାଇଛି । ଏହାର ଭିତର ଅଂଶ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ସାମଗ୍ରୀରେ ତିଆରି, ଯାହା ଏହାକୁ ସମସ୍ତ ଭଲଭୋ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ କାର ତୁଳନାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ କାର୍ବନ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରେ । XC40 ରିଚାର୍ଜ ଏବଂ C40 ରିଚାର୍ଜ ପରେ ଏହି ମଡେଲ୍ କମ୍ପାନୀର ତୃତୀୟ ବୈଦ୍ୟୁତିକ କାର ।
EX30 ହେଉଛି Volvoର ତୃତୀୟ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ କାର, ଯାହା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର Hoskote କାରଖାନାରେ ନିର୍ମିତ । ଏହି କାର 5ଟି ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ଡେଲିଭରି 2025 ନଭେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ଏକ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍, ସ୍ଥାୟୀ, ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉନ୍ନତ ବୈଦ୍ୟୁତିକ କାର । ଆଗକୁ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆସୁଥିବାବେଳେ ଆଗ୍ରହୀ ଗ୍ରାହକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପ୍ରି-ରିଜର୍ଭ ଅଫରର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଏହି ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ କାରକୁ କିଣିପାରିବେ ।
ଭଲଭୋ କାର୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜ୍ୟୋତି ମଲହୋତ୍ରା କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମୂଲ୍ୟରେ ଭଲଭୋ EX30 ଲଞ୍ଚ କରି ଆନନ୍ଦିତ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରି-ବୁକିଂ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି । ଆମେ ବିଶ୍ବାସ କରୁଛୁ ଯେ ଏହି ମଡେଲ୍ ଶକ୍ତି, ଡିଜାଇନ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ବିଳାସକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଉଥିବା ନୂତନ ସେଗମେଣ୍ଟର ସଫଳତା ପାଇଁ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ।"
Volvo EX30: ଡିଜାଇନ
ଡିଜାଇନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏହି SUVରେ ସ୍କାଣ୍ଡିନେଭିଅନ୍ ଡିଜାଇନ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ରେଖା ସହିତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଆଲୋକ, ସମସ୍ତ LED ସହିତ Volvo ସିଗ୍ନେଚର ଲୁକ୍ ରହିଛି । ଏଥିରେ 19-ଇଞ୍ଚ, 5-ସ୍ପୋକ୍ ଏରୋ ଚକ ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଟାୟାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛି ଯେ Volvo EX30 ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଦ୍ୟୁତିକ Volvo କାର ତୁଳନାରେ ସବୁଠାରୁ କମ କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନ କରେ । କାରଣ ଏହାର ଭିତର ଅଂଶ ପୁନଃଚକ୍ରିତ ସାମଗ୍ରୀ ଯେପରିକି ଡେନିମ୍, PET ବୋତଲ, ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଏବଂ PVC ପାଇପ୍ରୁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି ।
Volvo EX30: ଇଣ୍ଟିରିଅର
କାରର ଭିତର ପାର୍ଶ୍ବ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣ ଟଚସ୍କ୍ରିନରେ ସବୁକିଛି ଷ୍ଟିଅରିଂ ଚକ କିମ୍ବା ଆର୍ମରେଷ୍ଟରେ ସଂଲଗ୍ନ ପାଇବେ । ଏହାର ଟଚସ୍କ୍ରିନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ 12.3-ଇଞ୍ଚ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅଛି, ଯାହା ଭୂଲମ୍ବ ଭାବରେ ଷ୍ଟାକ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ Google ବିଲ୍ଟ-ଇନ୍ ସହିତ ଆସିଛି । ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ନୂତନ Volvo EX30ରେ କମ୍ପାନୀ ଏକ ଡ୍ରାଇଭର-ମୁଖୀ କ୍ଲଷ୍ଟରକୁ ବାଦ ଦେଇଛି, ଯାହା ଏବେ ଟଚସ୍କ୍ରିନ ଉପରେ ପାରମ୍ପରିକ କ୍ଲଷ୍ଟର ବିବରଣୀ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛି । ଏହା ଡିଜିଟାଲ୍ କୀ-ପ୍ଲସ୍ ଏବଂ NFC ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ କୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରେ ।
Volvo EX30: ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ରେଞ୍ଜ
ଏହି କାରଟି କମ୍ପାନୀର ଭାରତୀୟ ଲାଇନଅପ୍ରେ ଏକ ପ୍ରବେଶ-ସ୍ତରୀୟ Volvo କାର ହେବ, ଯାହା Volvo EX40 ତଳେ ଅବସ୍ଥିତ । ଏହାକୁ ପୂର୍ବରୁ Volvo XC40 ରିଚାର୍ଜ ଭାବରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ବୈଦ୍ୟୁତିକ SUVରେ ଏକ ସିଙ୍ଗଲ୍-ମୋଟର ସେଟଅପ୍ ରହିଛି । କାରଟି 69 kWh ଲିଥିୟମ-ଆୟନ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଯାହା ଏହାର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମୋଟରକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମୋଟର 268 bhp ପାୱାର ଏବଂ 343 Nm ସର୍ବାଧିକ ଟର୍କ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି ବୈଦ୍ୟୁତିକ SUV 480 କିଲୋମିଟର ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ 5.3 ସେକେଣ୍ଡରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 0ରୁ 100 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତି କରିପାରିବ । ଏହାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସୀମିତ ସର୍ବାଧିକ ଗତି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 180 କିଲୋମିଟର ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ।
Volvo EX30: ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର
- NCAP 5-ଷ୍ଟାର ରେଟିଂ
- ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଅଟୋ ବ୍ରେକ୍ (ଧକ୍କାରୁ ରକ୍ଷା କରେ)
- ଡୋର ଓପନିଂ ଆଲର୍ଟ (ଡୋର୍ ଖୋଲିବାବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବଞ୍ଚାଏ)
- ଅଟୋ ଇମରଜେନ୍ସି ବ୍ରେକ୍ (ପଥଚାରୀ ଓ ସାଇକେଲ ଚାଳକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ଲାଗି)
- ଡ୍ରାଇଭର ଓ ପାସେଞ୍ଜର ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍
- ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସ୍ପଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ସିଷ୍ଟମ
- ଆଡପ୍ଟିଭ କ୍ରୁଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ
- ପାର୍କିଂ ପାଇଲଟ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଓ 360 ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା
- ରିଅର କ୍ରାସ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଲର୍ଟ ସହିତ ଅଟୋ ବ୍ରେକ୍
- 5 କ୍ୟାମେରା, 5 ରାଡାର୍ ଓ12 ଅଲଟ୍ରାସୋନିକ୍ ସେନ୍ସର
Volvo EX30: ଦାମ
କମ୍ପାନୀ ଏହି ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ SUVକୁ ₹39.99 ଲକ୍ଷ (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍)ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ତଥାପି, ଏହି ମୂଲ୍ୟ କେବଳ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଋତୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହିବ । ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ମୂଲ୍ୟ 19 ଅକ୍ଟୋବର, 2025ରେ କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ SUV ବୁକ୍ କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୈଧ ହେବ । ଏହା ପରେ, Volvo EX30ର ମୂଲ୍ୟ ₹41 ଲକ୍ଷ (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍)କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହା ସୀମିତ ଅବଧି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ । ଏହି SUVର ଡେଲିଭରି ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି ।