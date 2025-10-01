ଭାରତରେ 2027 ସୁଦ୍ଧା Air Taxi; 10 ମିନିଟ୍ରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ଘଣ୍ଟାକର ବାଟ
ଆସନ୍ତା 2027 ମଧ୍ୟ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଏୟାର ଟ୍ୟାକ୍ସି ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଯାହାକି ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ରେ ଘଣ୍ଟାକର ବାଟ ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : October 1, 2025 at 5:17 PM IST
ଚେନ୍ନାଇ: ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା । ଏହାକୁ ଦୂର କରିବା ସହିତ ଦ୍ରୁତ ସହରାଞ୍ଚଳ ପରିବହନ ପାଇଁ ଏକ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ କ୍ଷୁଦ୍ର-ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିମାନ ବିକଶିତ କରାଯାଉଛି । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର । ଆସନ୍ତା 2027 ମଧ୍ୟଭାଗ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଏୟାର ଟ୍ୟାକ୍ସି ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏ ନେଇ ଦି ଇପ୍ଲେନ୍ (The ePlane) କମ୍ପାନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏବଂ IIT ମାଡ୍ରାସର ଏରୋନଟିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରଫେସର ସତ୍ୟ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଫେସର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ର ପ୍ରାଞ୍ଜଲ ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଇପ୍ଲେନ୍ କମ୍ପାନୀ ଏହି ଦିଗରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାମ କରୁଛି । ବିଶେଷ କରି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଥିବା ଏହି କମ୍ପାକ୍ଟ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିମାନ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଡେଲ: ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ
ଏହି ଟିମ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରୁଛି, ଯାହାକି ପାଇଲଟଙ୍କ ସମେତ ରୋଗୀ ଓ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ନର୍ସଙ୍କୁ ପରିବହନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ । ସେହିପରି, 2ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ଜଣେ ପାଇଲଟଙ୍କ ପାଇଁ ଏୟାର ଟ୍ୟାକ୍ସି ମଡେଲ ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ କରାଯାଉଛି । ନଭେମ୍ବରରେ ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷଣ ଉଡ଼ାଣ ସହିତ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ ବିମାନର ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଉଡ଼ାଣ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ଉଡ଼ାଣଗୁଡ଼ିକରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ଆସନ୍ତା ଜୁନ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବିମାନରେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ଅଣାଯିବ। 2026 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ୟାପକ ପରୀକ୍ଷଣ ଆଶା କରାଯାଉଛି, ତା’ପରେ ନିୟାମକ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିବ । ପ୍ରଫେସର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ତାଲିମ, ଅବତରଣ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (DGCA) ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେବା ପରେ ଜୁନ 2027 ପରେ ଏହି ସେବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରିବ।
ePlane Air Taxi: ଫିଚର୍ସ
- ଭୂଲମ୍ବ ଉଡ଼ାଣ ଏବଂ ଅବତରଣ (VTOL): ପାରମ୍ପରିକ ବିମାନ ପରି ଏହାକୁ ରନୱେ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହା ଡ୍ରୋନ ପରି ଭୂଲମ୍ବ ଭାବରେ ଉପରକୁ ଉଡ଼େ ଏବଂ ତା’ପରେ ୱିଙ୍ଗ ସହିତ ଏକ ଛୋଟ ବିମାନ ପରି ଉଡ଼େ ।
- ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ପରିସର: 300 ମିଟର ଏବଂ 1 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ପ୍ରତି ଚାର୍ଜରେ ପ୍ରାୟ 100 କିଲୋମିଟର ପରିସର ସହିତ ଅଧିକାଂଶ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ।
- ଗତି: ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାକୁ 1 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗେ, ଏହି ଏୟାର ଟ୍ୟାକ୍ସି ସହାୟତାରେ ମାତ୍ର 10-15 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ।
- କ୍ଷମତା ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା: ସ୍ବୟଂଚାଳିତ କାର ପରି କ୍ୟାମେରା, ସେନ୍ସର ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ପାଇଲଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ।
- ମୂଲ୍ୟ: ଏକ ନିୟମିତ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଯାତ୍ରାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 1.5 ଗୁଣ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ସମୟକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିବ ।
- ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ: ଇନ୍ଧନ-ଆଧାରିତ ବିମାନ ତୁଳନାରେ କମ୍ ଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବ । ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ ହେବା ଦ୍ବାରା ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
Air Taxi ବନାମ Helicopter
ପ୍ରଫେସର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, ପ୍ରାୟ 6000 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର ହେଲିକପ୍ଟର ତୁଳନାରେ ଏୟାର ଟ୍ୟାକ୍ସିଗୁଡ଼ିକର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 2500 କିଲୋଗ୍ରାମ । ଏୟାର ଟ୍ୟାକ୍ସିଗୁଡ଼ିକୁ ଅବତରଣ ପାଇଁ କେବଳ 4000 ବର୍ଗଫୁଟ ଆବଶ୍ୟକ କରେ, ଯାହା ପାରମ୍ପରିକ ବିମାନ ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍ । ନିୟାମକ ଅନୁମତି ସହିତ ଉଚ୍ଚ କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏହା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ୍ କରିପାରିବ ।
ପ୍ରଫେସର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଇଟିଭି ଭାରତକୁ କହିଛନ୍ତି, "ଏୟାର ଟ୍ୟାକ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ବଞ୍ଚାଇପାରିବ, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଯାତାୟାତ ସମୟକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ କରିପାରିବ ଏବଂ ରାସ୍ତା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିପାରିବ । ଆମେ ବିଶ୍ବାସ କରୁଛୁ ଯେ ଏହା ଭାରତୀୟ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଗତିଶୀଳତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ ।"
ସେ ଆହୁରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏୟାର ଟ୍ୟାକ୍ସି ସେବା କେଉଁଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଚିକିତ୍ସା ପରିବହନ ଏବଂ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଟ୍ରାଫିକ ଭିଡ଼ କମାଇବାରେ ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭୂମିକା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି ।
|ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏୟାର ଟ୍ୟାକ୍ସି, ସରିଲା ପରୀକ୍ଷଣ