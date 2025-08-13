ETV Bharat / technology

କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର ବିବାଦ; $34.5 ବିଲିୟନରେ କିଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲା Perplexity

ଯଦିଓ $34.5 ବିଲିୟନ ଏଆଇ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍‌ ପର୍ପଲେକ୍ସିଟିର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ପ୍ରାୟ 2ଗୁଣ, ଏହା କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜରର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ କମ୍ ହୋଇପାରେ ।

ପ୍ରାୟ 3 ବିଲିଅନ ୟୁଜର କ୍ରୋମ୍‌ ବ୍ରାଉଜରକୁ ମାଗଣାରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି (Getty Images)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 13, 2025 at 5:16 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଏଆଇ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍‌ ପର୍ପଲେକ୍ସିଟି (Perplexity) ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଜେଣ୍ଟିକ୍ କ୍ଷମତା ସହିତ ଏକ AI-ଚାଳିତ କୋମେଟ୍ ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜର ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ମାତ୍ର ଲାଗୁଛି AI ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ନିଜସ୍ବ ଉତ୍ପାଦରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହାର ବ୍ରାଉଜର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବିପୁଳ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉି । ଗୁଗଲ୍ କ୍ରୋମ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇନଥିବାବେଳେ ପର୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି ଏହାକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଏକ ନଗଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଥିବା ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ଅନେକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପର୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି $34.5 ବିଲିୟନରେ ଗୁଗଲ୍ କ୍ରୋମ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, ଯାହା ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା । ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, AI ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ $18 ବିଲିୟନ (1.57 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା) ହୋଇଥିବାବେଳେ ଏହା କ୍ରୋମ୍‌ ବ୍ରାଉଜରକୁ କିଣିବା ଲାଗି ଦୁଇଗୁଣା ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି । ପର୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି କହୁଛି ଯେ "ବହୁ ପାଣ୍ଠି" ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ହୋଇପାରେ।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କମ୍ପାନୀର ଅବାଞ୍ଛିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ Chromiumକୁ ଖୋଲା ଉତ୍ସ ରଖିବା ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ $3 ବିଲିୟନ ନିବେଶ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି । ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର କିଣିବା ବିଷୟରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ପୂର୍ବରୁ, AI ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କୋର୍ଟରେ କହିଥିଲା ଯେ Google ପରି ସମାନ ସ୍ତରରେ Chromium ଚଲାଇପାରିବ ।

ବିବାଦରେ ଗୁଗଲ୍‌ କ୍ରୋମ୍‌ ବ୍ରାଉଜର

2008 ମସିହାରେ ଗୁଗଲ୍ କ୍ରୋମ୍ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଲଞ୍ଚ ହେବାର ମାତ୍ର 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ବିଶ୍ବର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ବ୍ରାଉଜର ହୋଇଗଲା । ବିଶ୍ବର 3 ବିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ବାରା ବ୍ୟବହୃତ, କ୍ରୋମ୍ ବିଶ୍ବ ବ୍ରାଉଜର ବଜାର ଅଂଶର 65%ରୁ ଅଧିକ ଅଧିକାର ରଖିଛି, ଯାହା ସଫାରି (18%ରୁ ଅଧିକ) ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏଜ୍ (5%ରୁ ଅଧିକ) ପରି ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବୀଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଆଗରେ । ତଥାପି ଆମେରିକା ସରକାର ଆଣ୍ଟିଟ୍ରଷ୍ଟ ସୁଟ୍‌ର ଅଂଶ ଭାବରେ ଗୁଗଲ୍ କ୍ରୋମ୍ ବିକ୍ରି କରୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି।

ଏହି ମାମଲାର ବିଚାରପତି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗୁଗଲ୍ ଏହାର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସର୍ଚ୍ଚର ମୂଳ ବଜାରରେ ଏକ ଅବୈଧ ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାର ବଜାୟ ରଖିଛି । ଆମେରିକାର ନ୍ୟାୟ ବିଭାଗ (DOJ) ଚାହୁଁଛି ଯେ ଗୁଗଲ୍ ଅନ୍ୟ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ କ୍ରୋମ୍ ବିକ୍ରି କରୁ । କିନ୍ତୁ ଗୁଗଲ୍ ଏଥିରେ ରାଜି ନୁହେଁ । ଏହି ସର୍ଚ୍ଚ ମହାରଥୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣ୍ଟିଟ୍ରଷ୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ବିଚାରପତି ପ୍ରତିକାରର ଅଂଶ ଭାବରେ କ୍ରୋମର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରନ୍ତି । ଏହି ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ପର୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି ବ୍ୟତୀତ OpenAI, Yahoo ପୂର୍ବରୁ କ୍ରୋମ୍‌ ବ୍ରାଉଜରକୁ କିଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଅନଲାଇନ ସର୍ଚ୍ଚ ଜଗତରେ ଗୁଗଲ୍‌ର ଦବଦବା ବା ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାର ରହିଛି । ଏଥିଲାଗି ଏହି ସେକ୍ଟରରେ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରୁନାହିଁ । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଯଦି କ୍ରୋମ ବ୍ରାଉଜର ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଉଛି ତେବେ ଗୁଗଲ୍‌ର କ୍ରିଟିକାଲ ସର୍ଚ୍ଚ ପଏଣ୍ଟ ଉପରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହଟିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସର୍ଚ୍ଚ କମ୍ପାନୀକୁ ସଠିକ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରିବ । ଏପରିକି ଯେଉଁ ଡିଭାଇସରେ Chromeକୁ ଡିଫଲ୍ଟ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ ଭାବେ ରଖାଯାଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାନ୍‌ କରିବା ଲାଗି ଆମେରିକା ନ୍ୟାୟ ବିଭାଗ ଚାହୁଁଛି ।

