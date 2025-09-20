ETV Bharat / technology

ଏବେ ଚାଷୀ ରହିବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ; 30 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ସତର୍କତା ମେସେଜ ପଠାଇବ AI

AI କରିବ ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ । ସିଧାସଳଖ SMS ମାଧ୍ୟମରେ ସତର୍କ ହେବେ 3.8 କୋଟି ଭାରତୀୟ ଚାଷୀ । କେମିତି କାମ କରିବ ଏଆଇ ଜାଣନ୍ତୁ...

AI Forecast for farmers
AI Forecast for farmers (Getty Images)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 20, 2025 at 5:17 PM IST

3 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାରା ଭାରତରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାରମ୍ପରିକ ପାଣିପାଗ ଧାରାକୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଏଥିଲାଗି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆଣିଛନ୍ତି । ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ବରୂପ, ଭାରତୀୟ କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସଠିକ ମୌସୁମୀ ପୂର୍ବାନୁମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ନିୟୋଜିତ କରିଛି, ଯାହା 3.8 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣିପାଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସତର୍କତାର ଭଏସ୍‌ ମେସେଜ୍‌ ପଠାଇଛି ଏଆଇ ।

ଏଆଇ ଦ୍ବାରା 30 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପରିବେଶଗତ ଅନିଶ୍ଚିତତା ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବାରେ ଏବଂ ସୂଚନାପ୍ରଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଯାହାକି ଉଭୟ ଜୀବିକା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ ।

କୃଷି ସହ ଯୋଡ଼ିହେଲା AI

କେବଳ ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ସେବା ପରି ନୁହେଁ, ଏହା କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ଡ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଫସଲ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ଗବେଷକମାନେ ବିଶ୍ବାସ କରନ୍ତି ଯେ AI ବ୍ୟବହାର ବିଶ୍ବବ୍ୟାପୀ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ, ବିଶେଷକରି ଉଷ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଲାଭ ଦେଇପାରିବ। ଭାରତୀୟ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା ବ୍ୟବହାର କରି ମୌସୁମୀ ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ସହିତ ହାତ ମିଳାଇଛି ।

AI Forecast for farmers
AI Forecast for farmers (Image Credit: X/@GaneshSingh_in)

ଚିକାଗୋ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନବ-କେନ୍ଦ୍ରିତ ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ପଦକ୍ଷେପ ନେତୃତ୍ବରେ, ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ IIT ବମ୍ବେ, IISc ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ UC ବର୍କଲିର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଥିଲା । ଅନେକ ମଡେଲ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପରେ, ସେମାନେ Googleର Neural GCM ଏବଂ ECMWFର AI ପୂର୍ବାନୁମାନ ସିଷ୍ଟମକୁ ସବୁଠାରୁ ସଠିକ୍‌ ପାଇଥିଲେ । ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ଆହୁରି ସଠିକ୍‌ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏହି ମଡେଲଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବ ବର୍ଷା ତଥ୍ୟ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରିଥିଲେ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଆଂଶିକ ଭାବରେ AIM for Scale ଦ୍ବାରା ପାଣ୍ଠି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଗେଟ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏବଂ UAE ଦ୍ବାରା ସମର୍ଥିତ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯାହାକି ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ କୃଷି ନବସୃଜନକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ।

ସଠିକ୍ AI ପୂର୍ବାନୁମାନ ଚାଷୀଙ୍କୁ କରିବ ସଶକ୍ତ

କୃଷିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ଭାରତ ଆଗୁଆ ରହିଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୌସୁମୀ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଥିଲା ​​କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ 3 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଅଟକି ରହିଥିଲା । AI ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ଏହି ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା । ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ପାରସନାଥ ତିୱାରୀ ଏପରି ଜଣେ ଚାଷୀ, ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଏବଂ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ଫସଲ ଆଡକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ । ସେ ଏବେ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି ଅପେକ୍ଷା AI-ଆଧାରିତ ସିଷ୍ଟମକୁ ଅଧିକ ବିଶ୍ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ।

AI Forecast for farmers
ଓଡ଼ିଶାରେ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପାଣିପାଗ ସତର୍କତାର ଭଏସ୍‌ ମେସେଜ୍‌ (Image Credit: Google)

30 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସଠିକ୍‌ ପୂର୍ବାନୁମାନ

ଚିକାଗୋ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ, IIT ବମ୍ବେ, IISc ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ UC ବର୍କଲିର ଗବେଷକଙ୍କ ଏକ ଦଳ 7ଟି ଭିନ୍ନ ମଡେଲ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ 60 ବର୍ଷର ପାଣିପାଗ ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବାର ଏକ ସଠିକ ଉପାୟ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି । 2022 ମସିହାଠାରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଉନ୍ନତ AI ଉପକରଣ ଯେପରିକି Googleର NeuralGCM ଏବଂ ECMWFର AIFS ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ପୂର୍ବାନୁମାନ ସଠିକତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି AI ମଡେଲଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରି, ସେମାନେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରଣାଳୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯାହା 30 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିପାରିବ । ଏହି ସଫଳତା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଇବା, ଜଳସେଚନ ଏବଂ ଅମଳ ବିଷୟରେ ଉତ୍ତମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।

ଓଡ଼ିଶାରେ 10 ଲକ୍ଷଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଭଏସ୍‌ ମେସେଜ୍‌

କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଏକ 30 ଦିନିଆ ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଯାହା ସିଧାସଳଖ SMS ମାଧ୍ୟମରେ 3.8 କୋଟି ଏବଂ ଭଏସ୍ ମେସେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 1 ନିୟୁତ ବା 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି । କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା କରୁଥିବା ଏକ ଅଣଲାଭକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରିସିସନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ (PxD) ଏହି ବାର୍ତ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ଡିଜାନ୍ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ।

ମେ ମାସରୁ ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତ-ସମୟ ପୂର୍ବାନୁମାନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମୌସୁମୀ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବା ଲାଗି ମେସେଜରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଗବେଷକମାନେ କେତେ ଜଣ ଚାଷୀ ମେସେଜ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୂଚନା ଉପରେ ଆଧାରିତ ସେମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ସର୍ଭେ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଫଳାଫଳରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ପରସନାଥ ତିୱାରୀଙ୍କ ପରି ଚାଷୀମାନେ ଏହି ସୂଚନା ସେମାନଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ସାଥୀ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଛି ।

ନୀତି ଆୟୋଗର ପ୍ରଫେସର ରମେଶ ଚାନ୍ଦ ଚାଷୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ସୂଚନାକୁ ଉପଯୋଗୀ କରିବାର ଗୁରୁତ୍ବ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଆଧାରରେ ଚାଷ ବିଷୟରେ ସୂଚନାପ୍ରଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ।

AIର ଭବିଷ୍ୟତ ଓ କୃଷି

ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ୟୁରୋପୀୟ କେନ୍ଦ୍ର (ECMWF) ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛି । ସେମାନଙ୍କର ନୂତନ AI ମଡେଲ୍ 'AIFS' 35ଟି ଦେଶର ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଏବଂ ସମୟୋଚିତ ପୂର୍ବାନୁମାନ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଗବେଷକ ମୟଙ୍କ ଗୁପ୍ତା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି ଯେ ଏହି AI ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବାରେ ଉତ୍ତମ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶସ୍ତା ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ମଧ୍ୟ । ଏଗୁଡ଼ିକ ନିୟମିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିପାରି ବ। ଏହା ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରିଥାଏ ।

