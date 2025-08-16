ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମେ ଏଠାରେ ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଛୁ । ସେପଟେ ଆମ ସୌରମଣ୍ଡଳ ବାହାରେ ଅଦ୍ଭୁତ ମହାଜାଗତିକ ଘଟଣାମାନ ଘଟୁଛି । ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କଣ ଘଟୁଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଲାଗି ଜ୍ୟୌତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ସର୍ବଦା ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । କାରଣ ଏହି ଗବେଷଣା ଦ୍ବାରା ଆମ ସୌରମଣ୍ଡଳ ବାହାରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଆଉ କଣ ଘଟୁଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ । ଏଥର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଯାହାକି କେବେ ଘଟିନଥିଲା । ଏକ ବିଶାଳ ତାରା ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ (Black Hole) ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଫାଟିଯାଇଛି ।
ଆଷ୍ଟ୍ରୋଫିଜିକାଲ ଜର୍ଣ୍ଣାଲରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ସଦ୍ୟତମ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଘଟଣାର ନାମ SN 2023zkd ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜୁଲାଇ 2023ରେ ଆମେରିକା କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର Zwicky Transient Facility ଦ୍ବାରା ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ଏବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଏକ ବିଶେଷ ଜିନିଷ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏହି ଘଟଣାଟି କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ AI ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ବାରା ପ୍ରକୃତ ସମୟରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଯାହାକୁ ସୁପରନୋଭା ଭାବୁଥିଲେ, ତାହା ବାସ୍ତବରେ ଏକ ବିରଳ ଘଟଣା ଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ସାଧାରଣ ସୁପରନୋଭା ଭାବିଥିଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ
ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଏହା କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ସୁପରନୋଭା । ଏଠାରେ କହିରଖୁଛି କି, ସୁପରନୋଭାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ତାରା ଯାହାର ଜୀବନ ଶେଷ ହେଉଛି । ଏହା ପ୍ରଥମେ ଚମକିଥାଏ ଏବଂ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଳିନ ହୋଇଯାଏ । ଏହି ଘଟଣାରେ ଏପରି ଘଟିନଥିଲା । କିଛି ମାସ ପରେ ଏହି ତାରା ମଳିନ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଏହା ପୁଣି ଉଜ୍ଜ୍ବଳ ହୋଇଗଲା । ଏହାପରେ, ଯେତେବେଳେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପୁରୁଣା ତଥ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏହି ତାରା ଗତ 4 ବର୍ଷ ଧରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଜ୍ଜ୍ବଳ ହେଉଛି । ଏହା ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ପୂର୍ବ ଆଚରଣ, ଯାହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ ଘଟଣା ।
ବିଶାଳ ତାରା ସହ କଣ ଘଟିଲା ?
ଏବେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ବିଶାଳ ତାରାଟି ମଳିନ ପଡ଼ିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କାହିଁକି ଉଜ୍ଜ୍ବଳ ହୋଇଉଠିଲା । ଗବେଷକମାନେ ବିଶ୍ବାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ତାରା କକ୍ଷପଥରେ ଏକ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲା । ଏହାପରେ, ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ର ଗୁରୁତ୍ବାକର୍ଷଣ ତାରାକୁ ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ଯେ ଏହା ଦୁଇଥର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପ୍ରଥମେ ହାଲୁକା ଗ୍ୟାସ ସହିତ ଧକ୍କା ହେବା ପରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କିଛି ମାସ ପରେ ଏକ ଘନ ଗ୍ୟାସ ଡିସ୍କ ସହିତ ଧକ୍କା ହେବା ପରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା । ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ବାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ତାରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରାସ କରିସାରିଛି ଏବଂ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଉଜ୍ଜ୍ବଳ ଆଲୋକ କେବଳ ସେହି ତାରାଟିର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଥିଲା ।
ଅଧ୍ୟୟନର ମୁଖ୍ୟ ଲେଖକ ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଓ ମୌଳିକ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଗବେଷକ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ଗାଗଲିଆନୋ କହିଛନ୍ତି, "SN 2023zkd ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଯେ ଏପରି ନିକଟ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଏକ ତାରା ବିସ୍ଫୋରଣର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣୁ ଯେ ଅଧିକାଂଶ ବିଶାଳ ତାରା ବାଇନାରୀ ସିଷ୍ଟମରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ତାରା ବସ୍ତୁ ବିନିମୟ କରୁଥିବା ଧରାପଡ଼ିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ ।"
ଏହି ଘଟଣାରୁ କଣ ତଥ୍ୟ ମିଳିଲା ?
- SN 2023zkd ନାମକ ଏହି ଘଟଣା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରମାଣ ଯେ ଏକ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ଏବଂ ଏକ ତାରା ମଧ୍ୟରେ ନିକଟତର ଧକ୍କା ଏକ ତାରା ବିସ୍ଫୋରଣ କାରଣ ହୋଇପାରେ ।
- ଅଧିକାଂଶ ବିଶାଳ ତାରା ବାଇନାରୀ ସିଷ୍ଟମରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଜୀବନ୍ତ କ୍ରିୟାକୁ କଏଦ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ।
- ତଥାପି, ବର୍ତ୍ତମାନ AI ସାହାଯ୍ୟରେ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଘଟୁଥିବା ଏପରି ବିରଳ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ କଏଦ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି, ଯେପରି ଏହି ଘଟଣାରେ ଘଟିଥିଲା ।
ଏବେ କଣ କରିପାରିବ AI ?
ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏବେ ଯେତେବେଳେ Vera C. Rubin Observatory (ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣାଗାର ଯାହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଗଭୀରତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ନିର୍ମିତ) ଚାଲୁ ହେବ ସେତେବେଳେ ତାହା ଏଆଇ ସାହାଯ୍ୟରେ କିଛି ରାତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦକ୍ଷିଣ ଆକାଶକୁ ସ୍କାନ୍ କରିବ । ଏହାଦ୍ବାରା SN 2023zkd ଭଳି ଅନ୍ୟ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିବ । ଏହି ଘଟଣାରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆକାଶରେ ଦିଶୁଥିବା କୋଟି କୋଟି ଅସଂଖ୍ୟ ତାରାମଣ୍ଡଳୀ କିପରି ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି, କିପରି ଜିଅଁନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କର ବିଲୟ କିପରି ଘଟେ । ଏବେ ଏଆଇ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏପରି ବିରଳ ଘଟଣା ଘଟିବାର ପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେହି ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗାଗଲିଆନୋ ।