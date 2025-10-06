Arattai ସଫଳତା ପରେ ଜୋହୋ ଲଞ୍ଚ କଲା 'Vani', କଣ ଏହା ଜାଣନ୍ତୁ...
ବିଦେଶୀ ଆପ୍ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ Zoho Arattai ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ଏବେ Vani ଲଞ୍ଚ କରିଛି, କଣ ଏହା ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : October 6, 2025 at 5:29 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍ର ବିକଳ୍ପ ସଦୃଶ ଆରଟ୍ଟଇର ଆପ୍ର ଲୋକପ୍ରିୟତା ପରେ ଭାରତର ଘରୋଇ ସଫ୍ଟୱେର ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଜୋହୋ ଏବେ Vani ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହା ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଧାରଣାଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ନୂତନ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭିଜୁଆଲ୍ ସହଯୋଗ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ । ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ Google Workspaceର ଏକ ଭାରତୀୟ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଆସିଛି ।
ଜୋହୋ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଭାନି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଉପଭୋକ୍ତା ତଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ । କମ୍ପାନୀ କୌଣସି ଉପଭୋକ୍ତା ସୂଚନା କିମ୍ବା ତଥ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବ ନାହିଁ । ଏଣୁ ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ୟୁଜର ବିନା ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଅନ୍ୟପଟେ ଏହା ଭାରତୀୟ ଆପ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ୟୁଜରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ।
ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ Execution Layer ନାମକ ଏକ ଖାସ୍ ଫିଚର ଅଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ବାକି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଠାରୁ ଅଲଗା କରିଥାଏ । Vani ଟୁଲ୍ କେବଳ ଭାବିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ଆପଣ ଡେଟାବେସ୍ ଟେବୁଲ ବି ବନାଇପାରିବେ । ଏହାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ୟୁଜରମାନେ ଜୋହୋ ଆପ୍କୁ ଯାଇ ଆକ୍ସେସ କରିପାରିବେ ।
The future of collaboration is here.— Vani by Zoho (@VaniHQ) October 1, 2025
Meet Vani 👋
Your intelligent visual canvas where teams visualize ideas, collaborate in real time, and execute work together.
Start collaborating with Vani 👉 https://t.co/hnRNM8ydum pic.twitter.com/Tg1StE1j5T
Vani କଣ ?
ଭାନି ହେଉଛି ଜୋହୋର ଏକ ନୂତନ ଟୁଲ୍ ଯାହା ଟିମଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସୃଜନଶୀଳ ଭାବରେ ଏକାଠି କାମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି । କେବଳ ଚାଟିଂ କିମ୍ବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଭାନି ଦୃଶ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ । ଏହା ଟିମଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ବ୍ରେନଷ୍ଟର୍ମିଂ କରିପାରିବେ, ଧାରଣା ବାହାର କରିପାରିବେ, କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏକାଠି କାମ କରିପାରିବେ ।
ବିଶେଷ କରି ଦୂରରେ କାମ କରୁଥିବା ଟିମଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏଥିରେ ହ୍ବାଇଟବୋର୍ଡ, ଡାଇଗ୍ରାମ୍, ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟିକି ନୋଟ୍ସ ଭଳି ଫିଚର ରହିଛି । ଏହା ଭିଡିଓ କଲ୍, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରଣା ସହିତ ଲିଙ୍କ୍ ହୋଇଥିବା କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏକା ସମୟରେ ଅନଲାଇନ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବାର ଉପାୟ ସହିତ ଦଳଗତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ।
Vani: ପ୍ରମୁଖ ଫିଚର୍ସ
ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ହ୍ବାଇଟବୋର୍ଡ, ଫ୍ଲୋଚାର୍ଟ, ଡାଏଗ୍ରାମ, ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାପ୍ ଏବଂ ଭିଡିଓ କଲ୍ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଟୁଲ୍ ସାମିଲ, ଯାହା ୟୁଜରମାନଙ୍କୁ ଡେସ୍କଟପ୍, କ୍ଲାଉଡ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସେଲ୍ ସିଟ୍ ଭଳି ଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ । ଏହି ପ୍ରମୁଖ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ, ଜୋହୋ ଭାନି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ AI-ଚାଳିତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟର ଗତି ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ଉଭୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ।
Vani ମାଗଣା ନା ଦେୟଯୁକ୍ତ ?
ସରଳ ଭାଷାରେ, ଆମେ ଭାନିକୁ ଏକ 'ଫ୍ରିମିୟମ' ଉପକରଣ ବୋଲି କହିପାରିବା । ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁସାରେ, ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏବଂ ଛୋଟ ଦଳ ପାଇଁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଏବଂ ଏହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମାଗଣା ରହିବ । ତଥାପି, ବଡ଼ ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଲ୍ କରାଯାଇଥିବା ଦଳ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ମାସକୁ 240 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ କୌଣସି କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ବିନା 30 ଦିନର ମାଗଣା ପରୀକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ।