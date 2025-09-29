GST 2.0: କେଉଁ ସବ୍-କମ୍ପାକ୍ଟ ଏସୟୁଭି ଉପରେ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ; ଦେଖନ୍ତୁ ଟପ୍-5 ତାଲିକା
ଜିଏସଟି ସଂସ୍କାର ପରେ ସବ୍-କମ୍ପାକ୍ଟ ଏସୟୁଭି ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଏହି ତାଲିକାରେ ଶୀର୍ଷ-5 ତାଲିକା ଦେଖନ୍ତୁ...
Published : September 29, 2025 at 3:57 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: GST 2.0 ସହିତ ଟିକସ ହ୍ରାସ କରି ଭାରତ ସରକାର କାର ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ କ୍ରେତାମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପାକ୍ଟ SUV କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା ଏକ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିବ କାରଣ ଅଟୋମେକରମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଯାନ ପାଇଁ ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି, ଯାହା GST 2.0 ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଶସ୍ତା ହୋଇଯାଇଛି । ଏଠାରେ ପାଞ୍ଚଟି ସବ୍-କମ୍ପ୍ୟାକ୍ଟ SUVର ଏକ ତାଲିକା ଅଛି ଯାହା ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ସହିତ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ।
1. Kia Syros: ସବ୍-କମ୍ପ୍ୟାକ୍ଟ SUV 'କିଆ ସାଇରସ୍' ସେଗମେଣ୍ଟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହା ପ୍ରାୟ 1.86 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା । ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ଏହି ଅଟୋମେକର କମ୍ପାନୀ ଏହି ଯାନକୁ ସବ୍-କମ୍ପ୍ୟାକ୍ଟ SUV ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଏକ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଏବଂ ଟେକ୍-ଲୋଡେଡ୍ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନର GST ଲାଭ ଏହାକୁ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ । ଏହା HTK ଭାରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ 8,67,053 ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍)ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ।
2. Mahindra XUV 3XO: ଡିଜେଲ ଅବତାରରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 1.56 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ଏହି ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଦ୍ବିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । XUV 3XOର ଲଞ୍ଚ ପ୍ରମାଣିତ କରେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଅଟୋମେକର କେବଳ Scorpio, Thar, Bolero ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ SUV କିପରି ତିଆରି କରିବେ ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ଏକ ସବ୍-କମ୍ପ୍ୟାକ୍ଟ SUV ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ । ବିଶେଷକରି ବର୍ତ୍ତମାନର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ସହିତ ରାସ୍ତାରେ ଦୃଢ଼ ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ପେପି ଇଞ୍ଜିନ ସହିତ ଏହା ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବିକଳ୍ପ କରିଥାଏ । ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ MX2 ଡିଜେଲ ଭାରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ 8,94,900 ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ।
3. Kia Sonet: ଏହି ତାଲିକାରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର କାର ନିର୍ମାତା କିଆର ଆଉ ଏକ କାର ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି, ଯାହା ହେଉଛି ସର୍ବାଧିକ ଫିଚର ସହିତ ଆସିଥିବା କମ୍ପାକ୍ଟ SUV 'କିଆ ସୋନେଟ୍' । ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 1.64 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ସୀମାରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବୀ କରିଥାଏ । GST 2.0 ସଂଶୋଧନ ପରେ, ସାଇରସ୍ ଏବଂ ସୋନେଟ୍ ଉଭୟ ସଂସ୍କାରରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ପାଇଛନ୍ତି । ଏହା ଏବେ HTE ଭାରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ 7,30,138 ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍)ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ।
4. Tata Nexon: ଟାଟା ନେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଟାଟାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ସବ୍-କମ୍ପ୍ୟାକ୍ଟ SUV, ଯାହାକି ଦୃଢ଼ ନିର୍ମାଣ, ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲୁକ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଏହା ପ୍ରାୟ 1.55 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ସହିତ ଆସିଛି । ଟାଟା ନିରନ୍ତର Nexonକୁ ଅପଡେଟ୍ କରୁଥିବାରୁ ସଂଶୋଧିତ ମୂଲ୍ୟ କ୍ରେତାମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରେ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପକେଟ୍ରେ ପ୍ରଭାବିତ ନକରି ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଫିଚର ଉଭୟ ଚାହାଁନ୍ତି । ଏହା ସ୍ମାର୍ଟ ଭାରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ 7,31,890 ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍)ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ।
5. Hyundai Venue: ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 1.24 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ନ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବଜେଟ୍ ପ୍ରତି ସଚେତନ କ୍ରେତାଙ୍କ ପାଇଁ Venueକୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛି । ବିଶେଷକରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯାନ କ୍ରେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଭଲ ଡିଜାଇନ, ଫିଚର ଏବଂ ହୁଣ୍ଡାଇର ବ୍ୟାପକ ସେବା ନେଟୱର୍କ ସହିତ Venue ଆକର୍ଷଣୀୟ ମନେହୁଏ । ଏହା MT E ଭାରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ 7,26,381 ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍)ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ।
