ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରିମିୟମ ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ କାୱାସାକି ଇଣ୍ଡିଆ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବାଇକ୍ Ninja ZX-6Rର 2026 ସଂସ୍କରଣକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏଥର କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ଏକ ନୂତନ ଲାଇମ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ସେଡ୍ରେ ଆଣିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଧଳା ଏବଂ ନୀଳ ଷ୍ଟ୍ରାଇପ୍ ଅଛି । ଏହାର ଇଞ୍ଜିନ ଏବଂ ମେକାନିକାଲ୍ସରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇନାହିଁ । ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହା ଏହାର ବର୍ଗରେ ଏକମାତ୍ର ଟ୍ରାକ୍-ଫୋକସ୍ଡ୍ ଇନଲାଇନ୍ 4-ସିଲିଣ୍ଡର ବାଇକ୍ । କମ୍ପାନୀ ଦେଶରେ ଥିବା ନିଜର ଶୋରୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ବିତରଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ଏହି ବାଇକ୍ଟି ନିଜର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଡିଜାଇନ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଞ୍ଜିନ ଓ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହିତ ଉତ୍ସାହୀ ଆରୋହୀଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ଭଲ ଅପସନ ହୋଇପାରେ । ତେବେ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଅପଡେଟେଡ୍ ଭର୍ସନରେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି, ଏହାର ଦାମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡିଜାଇନ, ସ୍ପେଶିଫିକେସନ, ଇଞ୍ଜିନ, ମାଇଲେଜ ସମ୍ପର୍କରେ ନିମ୍ନରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ।
2026 Kawasaki Ninja ZX-6R: ଡିଜାଇନ
ଯଦି ଏହାର ଡିଜାଇନ ବିଷୟରେ କହିବା, ତେବେ 2026 ନିଞ୍ଜା ZX-6R ଡିଜାଇନ ନିଜର ବଡ଼ ଭାଇ Ninja ZX-10Rଠାରୁ ପ୍ରେରିତ । ଏହି ବାଇକ୍ଟି ଲାଇମ୍ ଗ୍ରୀନ କଲର ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଯେଉଁଥିରେ ନୂଆ ବ୍ଲୁ, ଧଳା ଓ କଳା ରଙ୍ଗର ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ରହିଛି, ଯାହାକି ଏହି ବାଇକ୍କୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଥାଏ । ଏଥିରେ କମ୍ପାକ୍ଟ LED ହେଡଲାଇଟ୍ସ, ଲେୟାର୍ଡ ଫ୍ରଣ୍ଟ କାଉଲ ଓ ଏରୋଡାଇନାମିକ୍ ଫେୟାରିଙ୍ଗସ୍ ଅଛି ଯାହାକି ଏହାକୁ ସ୍ପୋର୍ଟି ଲୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏଥିରେ ଥିବା କଳା ରଙ୍ଗର ଇଞ୍ଜିନ କଭର, ସାଇଲେନ୍ସର ଓ ଅଲ୍-ବ୍ଲାକ୍ ହ୍ବିଲ୍ସ ଏହାକୁ ଆକ୍ରମାତ୍ମକ କରିଥାଏ । ବାଇକ୍ର ଡିଜାଇନ କେବଳ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ରେସିଂ ଲାଗି ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ୱିଙ୍ଗଲେଟ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଇନଲେଟ୍ସ ଓ ଆଙ୍ଗଲ୍ଡ ଚିନ୍ ସ୍ପାଇଲର୍ସ ସାମିଲ ।
2026 Kawasaki Ninja ZX-6R: ଫିଚର୍ସ
ଏହି ବାଇକ୍ରେ କମ୍ପାନୀ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 4.3-ଇଞ୍ଚ TFT ଡିସପ୍ଲେ, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ କନେକ୍ଟିଭିଟି ସହିତ କାୱାସାକି ରାଇଡୋଲୋଜି ଆପ୍ ଓ 4ଟି ରାଇଡିଂ ମୋଡ୍ସ (ସ୍ପୋର୍ଟ, ରୋଡ୍, ରେନ୍ ଓ କଷ୍ଟମ) ସାମିଲ । ଏହାବ୍ୟତୀତ, ଏଥିରେ ଟ୍ରାକ୍ସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ପାୱାର ମୋଡ୍ସ ଓ KIBS ସହିତ ABS ପରି ରାଇଡର ଆଡ୍ସ ଅଛି । ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଲ୍-ଏଲଇଡି ଲାଇଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଓ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଏହାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରିମିୟମ କରିଥାଏ ।
2026 Kawasaki Ninja ZX-6R: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ
Ninja ZX-6Rରେ 41 ମିମି Showa SFF-BP (ପୃଥକ ଫଙ୍କସନ୍ ଫର୍କ-ବିଗ୍ ପିଷ୍ଟନ୍) ସମ୍ମୁଖ ଫର୍କ ଏବଂ ପଛ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ୟୁନି-ଟ୍ରାକ୍ ମନୋଶକ୍ ସସପେନସନ୍ ରହିଛି, ଯାହା ରେସଟ୍ରାକ୍ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ପ୍ରଦାନ କରେ । ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ଡୁଆଲ୍ 310 ମିମି ସମ୍ମୁଖ ଡିସ୍କ ଏବଂ ଡୁଆଲ୍-ଚ୍ୟାନେଲ୍ ABS ଏବଂ କାୱାସାକି ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ (KIBS) ସହିତ 220 ମିମି ପଛ ଡିସ୍କ ସାମିଲ । ଏହି ବାଇକ୍ 120-ସେକ୍ସନ୍ ସମ୍ମୁଖ ଏବଂ 180-ସେକ୍ସନ୍ ପଛ ଟ୍ୟୁବଲେସ୍ ଟାୟାର ସହିତ 17-ଇଞ୍ଚ ଆଲଏ ଚକ ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଏହାର କର୍ବ ଓଜନ 198 କିଲୋଗ୍ରାମ, ସିଟ୍ ଉଚ୍ଚତା 830 ମିମି ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ 130 ମିମି । ଏଥିରେ 17-ଲିଟର ଇନ୍ଧନ ଟାଙ୍କି ମଧ୍ୟ ଅଛି ।
2026 Kawasaki Ninja ZX-6R: ଇଞ୍ଜିନ
ନୂଆ ନିଞ୍ଜା ZX-6Rରେ 636ccର ଲିକ୍ବିଡ୍ କୁଲ୍ଡ, ଇନ-ଲାଇନ୍ ଫୋର୍ -ସିଲିଣ୍ଡର DOHC ଇଞ୍ଜିନ ଅଛି, ଯାହାକି 13000 rpmରେ 124 ପିଏସ ପାୱାର ଓ 11,000 rpmରେ 69 ଏନଏମ ଟର୍କ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ 6-ସ୍ପିଡ୍ ଗିଅରବକ୍ସ ସହିତ ଆସିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ବାଇ-ଡିରେକ୍ସନାଲ କ୍ବିକ୍ସିଫ୍ଟର ଓ ସ୍ଲିପର କ୍ଲଚ୍ ସାମିଲ । କାୱାସାକି ନିଞ୍ଜା ZX-6Rର ମାଇଲେଜ୍ ପ୍ରତି ଲିଟର ପିଛା 23.6 କିଲୋମିଟର ମାଇଲେଜ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।
2026 Kawasaki Ninja ZX-6R: ଦାମ
2026 କାୱାସାକି ନିଞ୍ଜା ZX-6Rର ମୂଲ୍ୟ ଭାରତରେ 11.69 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ରହିଛି, ଯାହା ଏହାର ପୂର୍ବ ମଡେଲ ତୁଳନାରେ 60,000 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଅଛି । ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ହେଉଛି ନୂତନ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ ଅପଡେଟ୍ । ଏହି ବାଇକ୍ ଗୋଟିଏ ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋଡେଡ୍ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫିଚର ସହିତ ଆସିଛି ।