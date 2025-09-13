ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା 2026 Kawasaki Ninja ZX-10R; ଦାମ ଏତିକି
ଯଦି ଆପଣ ବାଇକ୍ ରାଇଡିଂକୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । କାୱାସାକି ଭାରତରେ ଏକ ନୂଆ ସୁପରବାଇକ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : September 13, 2025 at 12:44 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜାପାନୀ ବାଇକ୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ କାୱାସାକି ଭାରତରେ 2026 କାୱାସାକି ନିଞ୍ଜା ZX-୧୦Rକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଭାରତରେ ଏହାର ପୂର୍ବ ମଡେଲ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି । ନୂତନ କାୱାସାକି ବାଇକ୍ଟି ଲାଇମ୍ ଗ୍ରୀନ୍/ଇବୋନି/ପର୍ଲ ବ୍ଲିଜାର୍ଡ ହ୍ବାଇଟ୍ ଏବଂ ମେଟାଲିକ୍ ଗ୍ରାଫାଇଟ୍ ଗ୍ରେ/ମେଟାଲିକ୍ ଡାଏବ୍ଲୋ କଳା ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ZX-10Rର ନାମ ସୁପରବାଇକ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଗତି ଏବଂ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ଏହି ବାଇକ ଟ୍ରାକ୍ ରାଇଡିଂ ଏବଂ ହାଇୱେ ଉଭୟ ପାଇଁ ଭଲ । ଏହାର ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଡିଜାଇନ୍, ରାଇଡିଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ରେସ୍-ଟ୍ୟୁଣ୍ଡ ସସପେନସନ୍ ଏହାକୁ ଏହାର ସେଗମେଣ୍ଟରେ ସବୁଠାରୁ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ବାଇକ୍ କରିଥାଏ ।
2026 Kawasaki Ninja ZX-10R: ଫିଚର୍ସ
ନୂତନ Ninja ZX-10Rରେ ପୂର୍ବ ପରି ସମାନ ହାଇ-ଏଣ୍ଡ ସସପେନସନ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି । ଏଥିରେ Showa BFF ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୋର୍କ, BFRC ରିୟର ମନୋଶକ୍, ଡୁଆଲ୍ 330 ମିମି ଫ୍ରଣ୍ଟ ଡିସ୍କ ଏବଂ 220 ମିମି ରିୟର ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ବାଇକର ଫିଚରରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇନନାହିଁ । ଏଥିରେ ପୂର୍ବ ପରି ଫୁଲ୍-TFT ଡିସପ୍ଲେ, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସଂଯୋଗ, ମଲ୍ଟିପଲ୍ ରାଇଡିଂ ମୋଡ୍, ଲଞ୍ଚ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ ଡୁଆଲ୍-ଚ୍ୟାନେଲ୍ ABS ରହିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏଥିରେ 17-ଇଞ୍ଚ ଆଲଏ ଚକ, 835 ମିମି ସିଟ୍ ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ 17-ଲିଟର ଇନ୍ଧନ ଟ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅଛି ।
2026 Kawasaki Ninja ZX-10R: ପାୱାର ଓ ଟର୍କ
କମ୍ପାନୀର ଏହି ନୂଆ ବାଇକ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏହାର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ରେ କରାଯାଇଛି । ନୂତନ ZX-10Rରେ ସମାନ 998cc, ଇନଲାଇନ୍-ଫୋର୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ପାୱାର ଏବଂ ଟର୍କ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଧିକ ଆଉଟପୁଟ୍ ଦେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାକୁ ଟିକେ କମ୍ ପାୱାର ଏବଂ ଟର୍କ ସହିତ ଲଞ୍ଚ କରିଛି କମ୍ପାନୀ । ନୂତନ ନିର୍ଗମନ ମାନଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିବା କମ୍ପାନୀ କହିଛି । ନୂତନ 2026 Ninja ZX-10Rର ଇଞ୍ଜିନ ଏବେ 193.1 bhp ପାୱାର ଏବଂ 112 Nm ଟର୍କ ଉତ୍ପାଦନ କରେ । ଏହା ପୁରୁଣା ମଡେଲ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ 7 bhp ଏବଂ 2.9 Nm କମ୍ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ହାର୍ଡୱେୟାର ଏବଂ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ ସମାନ ରହିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ବାଇକ୍ ଏହାର ସୁପରବାଇକ୍ ଟାଇଟଲ୍ ବଜାୟ ରଖିପାରିବ ।
2026 Kawasaki Ninja ZX-10R: ଦାମ
ଏହି ସୁପରବାଇକର ମୂଲ୍ୟ 19.49 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ରହିଛି, ଯାହା 2025 ZX-10R ବାଇକ୍ର 18.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ମୂଲ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା 99,000 ଟଙ୍କା ଅଧିକ । ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ବ, ନୂତନ ଭାବରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ନିଞ୍ଜା ZX-R10 ଏବେ ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରେ, ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ, Ninja ZX-10Rର 2025 ମଡେଲ ଏବେ ବି କାୱାସାକିର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛି । ପୁରୁଣା ମଡେଲକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଗ୍ରାହକ କିଣିବା ଲାଗି କମ୍ପାନୀ ଏହା ଉପରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା ହେଉଛି ଏହି ଅଫର କେବଳ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30, 2025 ନଚେତ ଷ୍ଟକ୍ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ଏହା Ninja ZX-10Rର ବାହାର ସଂସ୍କରଣକୁ ଅଧିକ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଛି ।
