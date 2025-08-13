ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କ୍ଲାସିକ୍ ଲିଜେଣ୍ଡସ୍ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ୟେଜଦି ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 2025 ରୋଡଷ୍ଟର ଦେବା ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରବେଶ ସ୍ତରୀୟ ବାଇକକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ୟେଜଦି ରୋଡଷ୍ଟରର ରେଟ୍ରୋ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହିଁ, ତଥାପି କିଛି ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ଯାହା ବାଇକକୁ ଅଧିକ ବିକଶିତ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଛି । ଏହାର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲବାରକୁ ଚଉଡା କରାଯାଇଛି ଯାହା ସିଟ୍ ଉପରେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଆରାମଦାୟକ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଏଥିରେ ଆଉ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।
ଜାୱା ୟେଜଦି ମୋଟରସାଇକେଲର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅନୁପମ ଥରେଜା କହିଛନ୍ତି, "ନୂତନ ୟେଜଦି ରୋଡଷ୍ଟର ଭିଡ଼ରୁ ଅଲଗା ଦେଖାଯାଏ । ଏହାର ବୋଲ୍ଡ ଲୁକ୍, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଦୂରଗାମୀ ଆରାମ ସହିତ ଏହା ସେହି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ବାଇକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ।"
2025 Yezdi Roadster: ଦାମ କେତେ ?
ଏହି ବାଇକ୍ଟି ₹2.10 ଲକ୍ଷ (ଏକ୍ସଶୋରୁମ୍, ଦିଲ୍ଲୀ)ରୁ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ଭାରିଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଓ ପ୍ରିମିୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଛି । ନିମ୍ନରେ ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଭାରିଏଣ୍ଟର କେତେ ଦାମ
ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାରିଏଣ୍ଟ
- ସାର୍କସ୍କିନ୍ ବ୍ଲୁ– ₹2,09,969
- ସ୍ମୋକ୍ ଗ୍ରେ– ₹2,12,969
- ବ୍ଲଡରସ୍ ମରୁନ୍– ₹2,16,969
- ସ୍ୟାଭେଜ୍ ଗ୍ରୀନ– ₹2,21,969
ପ୍ରିମିୟମ ଭାରିଏଣ୍ଟ
- ସାଡୋ ବ୍ଲାକ୍- ₹2,25,969
2025 Yezdi Roadster: ଡିଜାଇନ
ୟେଜଦିର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ମନୋଭାବକୁ ପାଳନ କରି, 2025 ରୋଡଷ୍ଟରରେ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସିଲୁଏଟ୍, ଇନ୍ଧନ ଟ୍ୟାଙ୍କ, ଚଉଡା ପଛ ଟାୟାର, ଚପଡ୍ ପଛ ଫେଣ୍ଡର ଏବଂ ଆଇକନିକ ଟ୍ବିନ୍-ବ୍ୟାରେଲ୍ ଏକ୍ସହଷ୍ଟ ରହିଛି ଯାହା ୟେଜଦିର ସିଗ୍ନେଚର ପପ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରେ । ବୋଲ୍ଡ '69' ଷ୍ଟିକରଗୁଡ଼ିକ ୟେଜଦିର ରେସ୍ ଇତିହାସକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ଏବଂ ଫାରାଭାହାର ପ୍ରତୀକ ଏହାର ପାର୍ସି ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛି ।
ଆରୋହୀମାନେ 6ଟି କଷ୍ଟମ କିଟ୍ ଏବଂ 50ରୁ ଅଧିକ ମିଶ୍ରଣରୁ ବାଛିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ 20ରୁ ଅଧିକ ସହଜରେ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ଆସେସୋରିଜ୍ ଯେପରିକି ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ସିଟ୍, ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲବାର୍ ଏବଂ ଭାଇଜର୍ ସାମିଲ । ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସିଟ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏକକ ସିଟ୍ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏକ ଡବଲ୍ ସିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ଯାହା ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାଇକ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନାହିଁ ।
2025 Yezdi Roadster: ପାୱାରଟ୍ରେନ୍
ଏହି ଅପଡେଟେଡ୍ ୟେଜଦି ରୋଡଷ୍ଟରରେ ଏବେ ଅପଡେଟେଡ୍ 334 ସିସି, ଲିକ୍ବିଡ୍-କୁଲ୍ଡ, ସିଙ୍ଗଲ୍-ସିଲିଣ୍ଡର ଆଲଫା2 ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଛି । ଏହା ପ୍ରଥମେ ଜାୱା 350 ସହିତ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ରୋଡଷ୍ଟରରେ ଏହାକୁ 28.60 ବିଏଚପି ଏବଂ 30 ଏନଏମ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ୟୁନ୍ କରାଯାଇଛି । ପାୱାର ଫିଗର ସମାନ ରହିଥିବା ବେଳେ, ଟର୍କ ଏକ ମିନିଟ୍ 0.6 ଏନଏମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଇଞ୍ଜିନକୁ 6-ସ୍ପିଡ୍ ଗିଅରବକ୍ସ ସହିତ ଯୋଡା ହେବା ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଭଲ କମ୍-ଟର୍କ ଗ୍ରଣ୍ଟ ପାଇଁ ଗିଅର-ଆଧାରିତ ମ୍ୟାପିଂ ରହିଛି ।
ଏହାସହିତ ଏହି ବାଇକ୍ଟି ଡୁଆଲ ଚ୍ୟାନେଲ ABS, 320ମିମି ଫ୍ରଣ୍ଟ ଓ 240ମିମି ରିଅର ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍, ଟେଲିସ୍କୋପିକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫର୍କ୍ସ ଏବଂ ଡୁଆଲ ରିଅର ସକ୍ସ ସହ ଆସିଛି । ଏହି ବାଇକ୍ର ସିଟ୍ ଉଚ୍ଚତା 795 ମିମି ଥିବାବେଳେ ସନ୍ତୁଳିତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପ୍ରବେଶଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ରାସ୍ତା ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରଦାନ କରେ ।
|ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: KTM 160 Duke ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ; ବ୍ରାଣ୍ଡର ସବୁଠୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟର ବାଇକ୍