ETV Bharat / technology

Yamahaର ଏହି 3 ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ କଲର; ବଜାରରେ ସାଉଣ୍ଟିଛନ୍ତି ଲୋକପ୍ରିୟତା - 2025 YAMAHA R15 RANGE LAUNCHED

ୟାମାହା ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟ R15 ଲାଇନଅପ୍‌କୁ 2025 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅପଡେଟ୍‌ କରି ନୂଆ କଲର ଅପସନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । କାହାକୁ କେଉଁ ନୂଆ କଲର ମିଳିଲା ଜାଣନ୍ତୁ...

2025 Yamaha R15 range Launched With New Colours
2025 Yamaha R15 range Launched With New Colours (Image Credits: Yamaha Motor India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 5, 2025 at 4:20 PM IST

2 Min Read

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୟାମାହା ମୋଟର ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓକୁ ଅପଡେଟ୍‌ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ନିଜର 'ଦ କଲ୍‌ ଅଫ୍‌ ଦ ବ୍ଲୁ' ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ, R15 ସିରିଜରେ ତିନୋଟି ବାଇକ୍‌କୁ ନୂଆ କଲର ଅପସନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ R15M, R15 V4 ଓ R15S ସାମିଲ । କମ୍ପାନୀର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ 155ସିସି ଲିକ୍ବିଡ୍‌-କୁଲ୍ଡ, ଫ୍ୟୁଲ୍‌-ଇଞ୍ଜେକ୍ଟେଡ୍‌ ଇଞ୍ଜିନ, DiASil ସିଲିଣ୍ଡର ଓ ଡେଲ୍ଟାବକ୍ସ ଫ୍ରେମ ଦ୍ବାରା ସଞ୍ଚାଳିତ ହେଉଥିବା 'R15' କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଓ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ନୂଆ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।

Yamaha
2025 Yamaha R15M Metallic Grey (Image Credits: Yamaha Motor India)

R15 ଲାଇନଅପ୍‌କୁ ମିଳିଲା ନୂଆ କଲର

କମ୍ପାନୀର କହିବାନୁସାରେ, ଏହି ଲାଇନଅପ୍‌ର ଟପ୍‌-ସ୍ପେକ୍‌ R15M ଏକ ନୂଆ ମେଟାଲିକ୍‌ ଗ୍ରେ ଫିନିଶ ସହିତ ଆସିଥିବାବେଳେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଚାହିଦାକୁ ନଜରରେ ରଖି R15 V4 3ଟି ନୂଆ କଲର ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ମେଟାଲିକ୍‌ ବ୍ଲାକ୍‌ ସହିତ ଏହାର ରେସିଂ ବ୍ଲୁ ରଙ୍ଗର ଭାରିଏଣ୍ଟ ବି ନୂଆ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ସହିତ ଅପଡେଟ୍‌ କରାଯାଇଛି । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରି କମ୍ପାନୀ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି R15 V4 ବାଇକ୍‌ରେ ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ମ୍ୟାଟ୍‌ ପର୍ଲ ହ୍ବାଇଟ୍‌ କଲରକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିଛି । ସେହିପରି ଲାଇନଅପ୍‌ର ତୃତୀୟ ମଡେଲ R15S ବାଇକ୍‌କୁ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମ୍ୟାଟ୍‌ ବ୍ଲାକ୍‌ ପେଣ୍ଟ ସ୍କିମ ଦିଆଯାଇଛି ।

ମଡେଲ୍‌ନୂଆ କଲର ଅପସନ
2025 Yamaha R15MMetallic Grey
2025 Yamaha R15 V4
  • Matte White Pearl
  • Metallic Black
  • Racing Blue
2025 Yamaha R15SMetallic Black
Yamaha
2025 Yamaha R15 V4 Racing Blue (Image Credits: Yamaha Motor India)

ଅପଡେଟ୍‌ ପଛରେ କମ୍ପାନୀର ରଣନୀତି

R15 ଭାରତରେ ନିଜ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ସବୁଠୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ସ୍ପୋର୍ଟବାଇକ୍ସ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇଛି, ଯାହାର 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ୟୁନିଟ୍ସ ଦେଶରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଛି । ଯୁବ ରାଇଡର୍ସ ଓ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଲଗାତାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିବାବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି-ଲେଭଲ୍‌ ସୁପରସ୍ପୋର୍ଟ କାଟେଗୋରୀରେ ଏହାର ବେଞ୍ଚମାର୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ହାଇଲାଇଟ୍‌ କରେ । ଆଗକୁ ପାର୍ବଣ ଋତୁ ଆସୁଥିବାବେଳେ ଏହି ନୂଆ କଲର ସହିତ କମ୍ପାନୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରେ ।

Yamaha
2025 Yamaha R15S Metallic Black (Image Credits: Yamaha Motor India)

2025 Yamaha R15 range: ଫିଚର୍ସ

ଏହି ମୋଟରସାଇକେଲ ଟ୍ରାକ୍ସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଷ୍ଟମ, ଆସିଷ୍ଟ ଓ ସ୍ଲିପର କ୍ଲଚ୍‌ ଏବଂ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାରିଏଣ୍ଟରେ କ୍ବିକ୍‌ ସିଫ୍ଟର, ଅପସାଇଡ୍‌-ଡାଉନ୍‌ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୋର୍କସ୍‌ ଓ ଲିଙ୍କଡ୍‌-ଟାଇପ୍‌ ମୋନୋକ୍ରାସ୍‌ ସସପେନସନ୍‌ ଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫିଚର୍ସ ପ୍ରଦାନ କରେ । R15 ସିରିଜ ନିଜର ଟ୍ରାକ୍‌ ପ୍ରେରିତ ଡିଜାଇନ ଓ ମଜଭୁତ ରେସିଂ DNA ସହିତ ଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରଫର୍ମାନ୍ସ-ଅପରେଟେଡ୍‌ ମୋଟରସାଇକେଲ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହୋଇପାରିଛି ।

Yamaha
2025 Yamaha R15 V4 Metallic Black (Image Credits: Yamaha Motor India)

2025 Yamaha R15 range: ଦାମ

ୟାମାହା R15 ସିରିଜର ଏକ୍ସଶୋରୁମ ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଟପ୍‌-ସ୍ପେକ୍‌ ୟାମାହା R15M ବାଇକ୍‌ର ଦାମ ₹2,01,000 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ୟାମାହା R15 V4ର ଦାମ ₹1,84,770 ଟଙ୍କା ଏବଂ ୟାମାହା R15Sର ଦାମ ₹1,67,830 ଟଙ୍କା ରହିଛି ।

Yamaha
2025 Yamaha R15 V4 Matte White Pearl (Image Credits: Yamaha Motor India)
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ଲଞ୍ଚ ହେଲା ନୂଆ TVS Ntorq 150 ସ୍କୁଟର; ଦମଦାର ଇଞ୍ଜିନ ସହ ମିଳିବ ଉନ୍ନତ ଫିଚର୍ସ

For All Latest Updates

TAGGED:

2025 YAMAHA R15 RANGE PRICEYAMAHA2025 YAMAHA R15 RANGE NEW COLOURSୟାମାହା2025 YAMAHA R15 RANGE LAUNCHED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଆବର୍ଜନାରୁ ଆକର୍ଷଣ; ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରୁ କଳାକୃତି, ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଭୁବନେଶ୍ବର

ଘରେ ବସି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ Life Certificate, କେମିତି କରିବେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍‌ ବ୍ୟବହାର

ହୋବୋସେକ୍ସୁଆଲିଟି କ'ଣ ? ଭାରତରେ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଏହାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ

Google ଆଣିଲା ନୂଆ ନିୟମ; ବ୍ଲକ୍‌ ହୋଇଯିବ ବିନା ଭେରିଫିକେସନ ଆପ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.