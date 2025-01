ETV Bharat / technology

ବାଇକରେ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍‌ ଆଣିଲା Suzuki; କାହାର କେତେ ଦାମ ଜାଣନ୍ତୁ - SUZUKI MOTORCYCLES 2025 UPDATE

By ETV Bharat Tech Team

ସୁଜୁକି 250cc ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ କରିଛି । 2025 Gixxer SF 250ର ଦାମ 2000ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 2.07 ଲକ୍ଷ (ଏକ୍ସ-ଶୋ'ରୁମ, ଦିଲ୍ଲୀ) ପହଞ୍ଚିଛି । ସେହିପରି Gixxer 250ର ଦାମ 1.98 ଲକ୍ଷ (ଏକ୍ସ-ଶୋ'ରୁମ, ଦିଲ୍ଲୀ) ରହିଛି । Gixxer SF 250 ତିନୋଟି ଡୁଆଲ-ଟୋନ୍‌ ରଙ୍ଗ (Metallic Matte Black No. 2, Metallic Triton Blue/Pearl Glacier White ଓ Metallic Matte Black No. 2/Metallic Matte Bordeaux Red)ରେ ଉପଲବ୍ଧ । Gixxer 250 ମଧ୍ୟ ତିନୋଟି କଲର ଅପସନ (Metallic Matte Black No. 2, Metallic Matte Bordeaux Red ଓ Pearl Glacier White)ରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଉଭୟ ମୋଟରସାଇକେଲ OBD2B କମ୍ପିଲିଆଣ୍ଟ ସହ ଆସିଛି । ଏହାସହ ଉଭୟ ବାଇକ 9,300rpmରେ 27hp ପାୱାର ଓ 22.2Nm ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହାସହ ଏଥିରେ LED ହେଡଲାଇଟ୍‌, LED ଟେଲ୍‌ ଲାଇଟ୍‌, ଡୁଆଲ ଚ୍ୟାନେଲ ABS ଓ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍‌ କନେକ୍ଟିଭିଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

Suzuki V-Strom SXର ଫିଚର

V-Strom SX ବାଇକ୍‌ର 2025 ମଡେଲରେ ତିନୋଟି କଲର ଅପସନ- Champion Yellow No. 2, Glass Sparkle Black ଓ Metallic Sonoma Red ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ମୋଟର ସାଇକେଲକୁ 2.16 ଲକ୍ଷ (ଏକ୍ସ-ଶୋ'କୁମ)ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ପାୱାରଟ୍ରେନ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲେ ବାଇଖରେ 249cc, ସିଙ୍ଗଲ-ସିଲିଣ୍ଡର ଇଞ୍ଜିନର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି OBD-2B ସହ ଆସିଛି । କିନ୍ତୁ ଖାସ୍‌ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଅପଡେଟ ପରେ ବି ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ସେପରି ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନାହିଁ । ଏହାର ଇଞ୍ଜିନ 9300rpmରେ 26.1bhp ପାୱାର ଓ 7300rpmରେ 22.2nmରୁ ଅଧିକ ଟର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରେ ।