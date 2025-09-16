ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଅପଡେଟେଡ୍ Royal Enfield Meteor 350; ହେଲା ଆହୁରି ଶସ୍ତା
ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ ନିଜର କ୍ରୁଜର ମୋଟରସାଇକେଲ Royal Enfield Meteor 350ର ଅପଡେଟେଡ୍ ଭର୍ସନକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହା ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଶସ୍ତା ହୋଇଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : September 16, 2025 at 2:19 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରେଟ୍ରୋ-ମଡର୍ଣ୍ଣ ମୋଟରସାଇକେଲ ଯାନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ ନିଜର କ୍ରୁଜର ମୋଟରସାଇକେଲ Royal Enfield Meteor 350ର ଅପଡେଟ୍ ମଡେଲକୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ବଜାର ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ମାତ୍ରେ କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ନିଜର ଡିଲରସିପ୍ଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ସହିତ ନୂଆ GST ମୂଲ୍ୟରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାଦ୍ବାରା ଏହା ପୂର୍ବ ମଡେଲଠାରୁ ଶସ୍ତା ହୋଇଛି ।
All new-colours. All-new features. The 2025 Meteor 350 brings back unhurried journeys and undemanding motorcycling. No pointless baggage. No unusable horsepower. Just perfect geometry, ample torque, and a whole lot of horizon.— Royal Enfield (@royalenfield) September 15, 2025
Watch the film here - https://t.co/ctjGTSpga3 pic.twitter.com/c86Xc0LU93
2025 Royal Enfield Meteor 350: କଣ ନୂଆ ?
ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅପଡେଟ୍ରେ LED ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପ୍ ଏବଂ LED ଇଣ୍ଡିକେଟର ସାମିଲ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ Fireball ଏବଂ Steller ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ମିଳୁଥିବା ହାଲୋଜେନ୍ ବଦଳରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ମୋଟରସାଇକେଲର ସମସ୍ତ 4ଟି ଭାରିଏଣ୍ଟକୁ ମୋଟ 7ଟି ନୂତନ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହାର Fireball ଭାରିଏଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ କମଳା ଓ ଧୂସର କଲର ଅପସନକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି Steller ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ମ୍ୟାଟ୍ ଗ୍ରେ ଓ ମରିନ ବ୍ଲୁ, Aurora ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ରେଟ୍ରୋ ଗ୍ରୀନ ଓ ରେଡ୍ ଏବଂ Supernova ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ସେଡ୍ ବ୍ଲାକ୍ କଲର ଅପସନ ସାମିଲ ।
2025 Royal Enfield Meteor 350: ଇଞ୍ଜିନ
ଏହି ମୋଟରସାଇକେଲରେ କିଛି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଇଞ୍ଜିନରେ ବହୁପ୍ରତିକ୍ଷିତ ସ୍ଲିପର କ୍ଲଚ୍ର ଫିଚର ଯୋଡ଼ିଛି । ଏହି ମୋଟରସାଇକେଲରେ ସମାନ 349cc, ସିଙ୍ଗଲ୍-ସିଲିଣ୍ଡର ଇଞ୍ଜିନ ବ୍ୟବହାର କରିଛି । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ 19.9 bhp ପାୱାର ଏବଂ 27 Nm ଟର୍କ ଜେନେରେଟ୍ କରେ, ଯାହା ଏକ 5-ସ୍ପିଡ୍ ଗିଅରବକ୍ସ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କମ୍ପାନୀ ବାଇକ୍ର ଚେସିସ୍, ସସପେନସନ୍ ଏବଂ ବ୍ରେକିଂ ସେଟଅପ୍ରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହିଁ । ଏହାର ଫାୟାରବଲ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟେଲର ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଏବେ ମାନକ ଭାବରେ LED ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପ୍ ଏବଂ ଟ୍ରିପର ନାଭିଗେସନ୍ ପଡ୍ ମିଳୁଛି, ଯେତେବେଳେ କି Meteor 350 Supernova ଏବଂ Aurora ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ମାନକ ଭାବରେ ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ଲିଭର ଦିଆଯାଇଛି ।
2025 Royal Enfield Meteor 350: ଦାମ
ବାଇକ୍ଟି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ ଆସିଥିବାବେଳେ ମଧ୍ୟ GST ସଂସ୍କାର ଯୋଗୁଁ ଏହା ପୁରୁଣା ମଡେଲ ଅପେକ୍ଷା ଶସ୍ତା ହୋଇଛି । ପୂର୍ବ Royal Enfield Meteor 350ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 2.08 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା ଓ ଏହାର ଟପ୍-ସ୍ପେକ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟର ଦାମ 2.33 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସଶୋରୁମ) ଥିଲା । ଏବେ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା ବାଇକ୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 1.96 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଟପ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 2.16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସଶୋରୁମ) ଅଛି । ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ବାଇକ୍ର ଟପ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ପ୍ରାୟ 15 ହଜାର ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇଛି ।
ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15, 2025 ଠାରୁ ବୁକିଂ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ରାଇଡ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବର, 2025ରୁ ଡେଲିଭରି ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହି ବାଇକ୍କୁ ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡର ପ୍ରକୃତ ଆସେସୋରିଜ୍ ସହିତ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହାକୁ ଡିଲରସିପ୍ କିମ୍ବା ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟରେ 'Make It Yours' ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିଣାଯାଇପାରିବ ।
