ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଫରାସୀ ଅଟୋମେକର Renault ଭାରତରେ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟ କମ୍ପାକ୍ଟ ଏସୟୁଭି 'Renault Kiger'କୁ 2025 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅପଡେଟ୍ କରି ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହାର ବାହ୍ୟ ଡିଜାଇନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବାବେଳେ କ୍ୟାବିନ୍ ବୃଦ୍ଧି, ନୂତନ ଫିଚର ଏବଂ ଉନ୍ନତ ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । 2025 Renault Kigerର ଚାରୋଟି ଟ୍ରିମ୍ ଏହାର ପୂର୍ବ RXE, RXL, RXT (O) ଏବଂ RXZ ଟ୍ରିମ୍ ବଦଳରେ ଏବେ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍, ଇଭୋଲୁସନ୍, ଟେକ୍ନୋ ଏବଂ ଇମୋସନରେ ନାମରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି ।
2025 Renault Kiger: କଣ ନୂଆ ?
ନୂତନ କାଇଗରରେ ରେନାଲ୍ଟ ବାହ୍ୟ ଡିଜାଇନ (ଏକ୍ସଟିରିଅର) ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ଅପଡେଟ୍ ଲୋଗୋ ସହିତ ଏକ ନୂତନ 10-ସ୍ଲାଟ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗ୍ରୀଲ୍ ଡିଜାଇନ ରହିଛି । ଏହା ଏକ ପୁନଃଡିଜାଇନ୍ ବମ୍ପର ସହ ଆସିଛି । ନୂତନ କମ୍ପାକ୍ଟ SUVରେ ନୂଆ LED ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ହେଡଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ତଳେ ଫଗ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ରଖାଯାଇଛି । ତଥାପି ଯାନର LED DRL ଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସହିତ ବହୁତ ସମାନ ମନେହୁଏ ।
ଏଥିରେ ଡୁଆଲ୍-ଟୋନ୍ ଆଲଏ ଚକଗୁଡ଼ିକର ଏକ ନୂତନ ସେଟ୍ ରହିଛି, କାରଣ କାରଟି ଡୁଆଲ୍-ଟୋନ୍ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ଆସୁଛି । ପଛ ପଟେ, ନୂତନ କାଇଗରରେ ସମାନ LED ଟେଲଲାଇଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ପରି, 2025 ରେନାଲ୍ଟ କାଇଗରରେ ଦୁଇଟି ନୂତନ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ ଯଥା ଓଏସିସ୍ ୟେଲୋ ଏବଂ ସାଡୋ ଗ୍ରେରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି ।
ଏହାର ଭିତର ଡିଜାଇନ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାକୁ ଗଲେ 2025 ରେନାଲ୍ଟ କାଇଗର ଏକ ଧଳା ଏବଂ କଳା ଡୁଆଲ୍-ଟୋନ୍ କ୍ୟାବିନ୍ ଥିମ୍ ଏବଂ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା ସିଟ୍ ଅପହୋଲଷ୍ଟ୍ରି ସହିତ ଆସିଥାଏ । ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ଲେଆଉଟ୍ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଡୋର ପ୍ୟାଡ୍ ଏବଂ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡରେ କିଛି ନୂତନ ଟ୍ରିମ୍ ଇନସର୍ଟ ରହିଛି ।
2025 Renault Kiger: ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର୍ସ
ଏହି କାରଟି ଛଅଟି ଏୟାରବ୍ୟାଗ (ମାନକ ଭାବରେ), ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସ୍ଥିରତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ (ESC), ଟାୟାର ପ୍ରେସର ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ (TPMS), ହିଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆସିଷ୍ଟ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସ୍ଥିରତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ESP), ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସିଷ୍ଟମ, ଆଣ୍ଟି-ଲକ୍ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ (ABS), ବ୍ରେକ୍ ଆସିଷ୍ଟ ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ବ୍ରେକଫୋର୍ସ ବିତରଣ (EBD) ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ଫିଚର ରହିଛି ।
2025 Renault Kiger: ପାୱାରଟ୍ରେନ୍
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ, ନୂତନ କିଗର ଫେସଲିଫ୍ଟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ସମାନ ଦୁଇଟି ଇଞ୍ଜିନ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଏକ 1.0-ଲିଟର, ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଆସ୍ପିରେଟେଡ୍ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଯାହା 71 bhp ପାୱାର ଉତ୍ପାଦନ କରେ ଏବଂ ଏହା 5-ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଏବଂ 5-ସ୍ପିଡ୍ AMT ଗିଅରବକ୍ସ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି । ଏହାର ଦ୍ବିତୀୟ ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି ଏକ 1.0-ଲିଟର, ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍, ଯାହା ସର୍ବାଧିକ 99 bhp ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍ 5-ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଏବଂ CVT ଗିଅର୍କ୍ସ ସହିତ ଯୋଡା ହୋଇଛି । ଏଠାରେ କହିରଖୁଛୁ କି, Renault ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ Kiger NA AMT ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିନାହିଁ ।
2025 Renault Kiger: ଦାମ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା
ଏହାର ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରିମ୍ ପାଇଁ ଏକ୍ସଶୋରୁମ ମୂଲ୍ୟ 6.29 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବାବେଳେ ଇମୋସନ୍ ଟ୍ରିମ୍ ପାଇଁ 11.29 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ଏହା କାସ୍ପିଅନ୍ ବ୍ଲୁ, ଆଇସ୍ କୁଲ୍ ହ୍ବାଇଟ୍, ମୁନ୍ଲାଇଟ୍ ସିଲଭର୍, ଷ୍ଟିଲ୍ଥ୍ ବ୍ଲାକ୍, ରେଡିଆଣ୍ଟ୍ ରେଡ୍, ଓଏସିସ୍ ୟେଲୋ ଏବଂ ସାଡୋ ଗ୍ରେ ସମେତ 7 ରଙ୍ଗର ପ୍ୟାଲେଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଭାରତରେ, 2025 Renault Kiger Tata Nexon, Hyundai Venue, Kia Sonet, Skoda Kylaq, Maruti Suzuki Fronx ଏବଂ Nissan Magnite ସମେତ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାକ୍ଟ SUV ଗୁଡ଼ିକ ସହ ମୁକାବିଲା କରିବ ।
new #Renault #Kiger: redefining agility - rethink performance.— Renault India (@RenaultIndia) August 24, 2025
bold SUV design with new 16” alloy wheels and LED fog lamps. powerful 100 PS turbo engine with X-tronic CVT for smoother acceleration. multisensedrive modes. enhanced safety systems with 6 airbags. pic.twitter.com/MiQxVUk75R
|2025 Renault Kiger: ଭାରିଏଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦାମ
|ଭାରିଏଣ୍ଟ
|ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ
|ଦାମ (ଏକ୍ସଶୋରୁମ)
|Authentic
|ମାନୁଆଲ୍
|₹ 6,29,995
|Evolution
|ମାନୁଆଲ୍
|₹ 7,09,995
|ଏଏମଟି
|₹ 7,59,995
|Techno
|ମାନୁଆଲ୍
|₹ 8,19,995
|ମାନୁଆଲ୍ (ଡୁଆଲ-ଟୋନ)
|₹ 8,42,995
|ଏଏମଟି (ଏନର୍ଜି)
|₹ 8,69,995
|ଏଏମଟି (ଡୁଆଲ-ଟୋନ୍)
|₹ 8,92,995
|ସିଭିଟି (ଟର୍ବୋ)
|₹ 9,99,995
|ସିଭିଟି (ଟର୍ବୋ ଡୁଆଲ ଟୋନ୍)
|₹ 9,99,995
|Emotion
|ମାନୁଆଲ୍
|₹ 9,14,995
|ମାନୁଆଲ୍ (ଡୁଆଲ-ଟୋନ)
|₹ 9,37,995
|ମାନୁଆଲ୍ (ଟର୍ବୋ)
|₹ 9,99,995
|ମାନୁଆଲ୍ (ଟର୍ବୋ ଡୁଆଲ ଟୋନ୍)
|₹ 9,99,995
|ସିଭିଟି (ଟର୍ବୋ)
|₹ 11,29,995
|ସିଭିଟି (ଟର୍ବୋ ଡୁଆଲ ଟୋନ୍)
|₹ 11,29,995