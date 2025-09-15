ଭାରତ ବଜାରକୁ ଆସିଲା 2025 Kia EV6; ଦାମ କେତେ ଜାଣନ୍ତୁ

ETV Bharat / technology

କିଆ ଇଣ୍ଡିଆ ବଜାରରେ ନିଜର 2025 Kia EV6 କାରକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ଇଲକେଟ୍ରିକ୍‌ କାରରେ କଣ ଖାସ ଓ ଦାମ କେତେ ଜାଣନ୍ତୁ...

2025 Kia EV6
2025 Kia EV6 (Image Credit: Kia India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 15, 2025 at 11:45 AM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ କମ୍ପାନୀ କିଆ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ନୂଆ 2025 Kia EV6କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହାର ପୂର୍ବ ମଡେଲକୁ କମ୍ପାନୀ ଦୁଇଟି ଭାରିଏଣ୍ଟ GT-Line ଓ GT-Line AWDରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବାବେଳେ ଏବେ ଏହାକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଭାରିଏଣ୍ଟ GT Line AWDରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ପୂର୍ବ ମଡେଲ ତୁଳନାରେ ନୂଆ ମଡେଲର ଡିଜାଇନ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରହିଛି । ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍‌ କାର କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି କାର ସମ୍ପର୍କରେ ନିମ୍ନରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ ।

2025 Kia EV6: ଡିଜାଇନ

ଏଥିରେ ମିଳିଥିବା ଡିଜାଇନ ଅପଡେଟ୍‌ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ନୂଆ 2025 Kia EV6ର ଡିଜାଇନ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରହିଛି । କାରର ଆଗରେ କ୍ଲାସିକ୍‌ ହେଡଲାଇଟ୍ସ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ LED DRLs ଓ ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପସ୍‌ ଦିଆୟାଇଛି ଯାହାକି Kia EV3 ଓ Kia EV4 କନସେପ୍ଟ ମଡେଲ ପରି ରହିଛି । ଏହାର ସାଇଡ୍‌ ପ୍ରୋଫାଇଲ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, 2025 Kia EV6ରେ 19-ଇଞ୍ଚ ବ୍ଲାକ୍‌ ଓ ହ୍ବାଇଟ୍‌ ଏରୋ ଆଲଏ ହ୍ବିଲ୍‌ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାର ପଛରେ ଟେଲଲ୍ୟାମ୍ପ ଭାବରେ ଏକ ଭୂଲମ୍ବାକାର LEDର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।

2025 Kia EV6
2025 Kia EV6 (Image Credit: Kia India)

2025 Kia EV6: ଇଣ୍ଟିରିଅର

ନୂଆ EV6ର ଭିତର ପାର୍ଶ୍ବ ଡିଜାଇନ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଏଥିରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅପଗ୍ରେଡ୍‌ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏଥିରେ ନୂଆ ଡୁଆଲ୍‌ 12.3-ଇଞ୍ଚ କଭର୍ଡ ପେନାରୋମିକ୍‌ ଡିସପ୍ଲେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଡ୍ରାଇଭର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟର ଓ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ଟଚସ୍କ୍ରିନ ସାମିଲ । ଏହାବ୍ୟତୀତ, ଏହି ନୂଆ ମଡେଲରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଅଟୋ ଓ ଆପଲ୍‌ କାରପ୍ଲେ ଲାଗି ୱେରଲେସ୍‌ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଫିଚର ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିରେ 2-ସ୍ପୋକ୍‌ D-କଟ୍‌ ଷ୍ଟିଅରିଂ ହ୍ବିଲ୍‌ ସହିତ ଏକ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଡ୍ରାଇଭର ବିନା ଚାବିରେ କାରକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ ।

2025 Kia EV6
2025 Kia EV6 (Image Credit: Kia India)

2025 Kia EV6: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ

ଏହି ନୂଆ ମଡେଲରେ Hyundai Motor Groupର ଏକ 84 kWh ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ 77.4 kWh ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍‌କୁ ବଦଳାଇଛି । ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀ ଯୋଗୁଁ କାରର ସର୍ବାଧିକ ରେଞ୍ଜ 663 କିଲୋମିଟର ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ନୂତନ ବ୍ୟାଟେରୀ 350 kW DC ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରେ, ଯାହା 18 ମିନିଟରେ 10 ପ୍ରତିଶତରୁ 80 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାର୍ଜ ହୋଇପାରିବ ।

2025 Kia EV6
2025 Kia EV6 (Image Credit: Kia India)

2025 Kia EV6ର GT-Line AWD ଭାରିଏଣ୍ଟ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟରେ 320 bhp ପାୱାର ଏବଂ 605 Nm ପିକ୍ ଟର୍କ ଉତ୍ପାଦନ କରେ । ଏହାସହିତ, କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହା Kia EV6ର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି-ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ଡ୍ୟାମ୍ପରଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ନତ କରିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରା ଆରାମକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯାଇପାରିବ, ମୋଟର ଶବ୍ଦ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ ।

2025 Kia EV6: ଫିଚର୍ସ

  • ନାଭିଗେସନ
  • ADAS 2.0
  • ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍‌ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଷ୍ଟମ
  • ଡିଜିଟାଲ ରିଅରଭ୍ୟୁ ମିରର୍‌
  • ଉନ୍ନତ 12-ଇଞ୍ଚ ଡିସପ୍ଲେ
  • ଅଲ୍‌-ହ୍ବିଲ୍‌ ଡ୍ରାଇଭ୍‌
  • 14 ସ୍ପିକର ସିଷ୍ଟମ
2025 Kia EV6
2025 Kia EV6 (Image Credit: Kia India)

2025 Kia EV6: ଦାମ

2025 Kia EV6 କାରକୁ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଥମେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଭାରତ ମୋବିଲିଟି ଗ୍ଲୋବାଲ ଅଟୋ ଏକ୍ସପୋ-2025ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲା । ଏବେନୂଆ 2025 କିଆ ଇଭି6 ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇସାରିଥିବାବେଲେ ଏହାର ଦାମ 65.9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସଶୋରୁମ) ରହିଛି । ଏହାର ପୂର୍ବ ମଡେଲର ଦୁଇ ଭାରିଏଣ୍ଟ GT-Line ଓ GT-Line AWDର ଦାମ ଯଥାକ୍ରମେ 60.9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ 65.70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା । ନୂଆ ମଡେଲର ମୁକାବିଲା ବଜାରରେ Hyundai Ioniq 5, BYD Sealion 7, BMW iX1, Mercedes-Benz EQA ଓ Volvo C40 Recharge ସହିତ ହେବ ।

