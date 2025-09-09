ଆଡଭେଞ୍ଚର ରାଇଡର୍ଙ୍କ ଲାଗି ଖୁସି ଖବର; ଲଞ୍ଚ ହେଲା 2025 ଡୁକାଟି Multistrada V4, V4S
ଡୁକାଟି ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତରେ ନୂଆ Multistrada V4 ଓ V4 Sକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । କଣ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : September 9, 2025 at 2:00 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଡୁକାଟି ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନୂତନ Multistrada V4 ଏବଂ V4 S ଲଞ୍ଚ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏଥର ବାଇକ୍କୁ ପ୍ରମୁଖ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛି, ଯାହାକି ଚଲାଇବା ଅଧିକ ଆରାମଦାୟକ, ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ । ଡୁକାଟି ଏହାକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଡଭେଞ୍ଚର ଟୁରର୍ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି । ନୂତନ Multistrada ରେଞ୍ଜରେ ଉନ୍ନତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ରାଇଡର୍ ସହାୟକ, ଉତ୍ତମ ପିଲିଅନ୍ ଆରାମ ଏବଂ ଡୁକାଟିର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବାଇକ୍ ଦ୍ବାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଏକ ନୂତନ ସ୍ପୋର୍ଟି ଡିଜାଇନ ଦିଆଯାଇଛି ।
2025 Multistrada V4କୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଓ ସାର୍ପ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ଡିଜାଇନ ଡୁକାଟି Panigale V4ଠାରୁ ପ୍ରେରିତ । ନୂଆ ହେଡଲାଇଟ୍ କ୍ଲଷ୍ଟର ଓ ପେଣ୍ଟେଡ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ୍ସ ଡୁକାଟି 916 ଓ 1098 ପରି କ୍ଲାସିକ୍ ବାଇକ୍ସକୁ ମନେ ପକାଇଥାଏ । ଏହାସହିତ ଏଥିରେ ଥିବା ନୂଆ ସାର୍ପ ସାଇଲେନ୍ସର ଓ ଏଗଜଷ୍ଟ ଏହାକୁ ଅଧିକ ସ୍ପୋର୍ଟି ଲୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।
Presenting the new Multistrada V4 lineup. Updated for 2025, the V4 & V4 S let you explore every path in comfort, without losing the sports attitude born in Borgo Panigale.— Ducati India (@Ducati_India) September 8, 2025
Price starts from ₹22.98 lakhs (Ex-Showroom India).#MultistradaV4 #DucatiIndia pic.twitter.com/oIYiBkNytG
ଇଞ୍ଜିନ ଓ ମାଇଲେଜ୍
ନୂଆ Multistrada V4 ବାଇକ୍ରେ ଡୁକାଟିର 1158 ସିସି V4 Granturismo ଇଞ୍ଜିନ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି 170 ବିଏଚପି ପାୱାର ଓ 123.8 ଏନଏମ ଟର୍କ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ । ଏଥିରେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଡିଆକ୍ଟିଭେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ବାରା ଇନ୍ଧନ ଧରିବା କ୍ଷମତା ପ୍ରାୟ 6 ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଅଧିକ ମାଇଲେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ସେହିପରି V4 Sରେ ଆହୁରି ଖାସ୍ ଅପଡେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ Marzocchi Ducati Skyhook Suspension EVO ସାମିଲ । ଏଥିରେ ବମ୍ପ ଡିଟେକ୍ସନ ସିଷ୍ଟମ ଓ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରିଲୋଡ୍ ରେଞ୍ଜ ରହିଛି । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ ଥିବା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଲୋୟରିଂ ଡିଭାଇସ ସିଟ୍ ଉଚ୍ଚତାକୁ 30ମିମି ହ୍ରାସ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ବାରା ବାଇକ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ ।
ସୁରକ୍ଷା ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଫିଚର୍ସ
2025 ବର୍ଷ ଲାଗି ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା Ducati ଏହାର Multistradaରେ Panigale V4ରେ ମିଳୁଥିବା ଡୁକାଟି ଭେଇକିଲ୍ ଅବର୍ଜଭର (DVO) ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟବହାର କରିଛି । ଏହି ସିଷ୍ଟମ ABS, ଡୁକାଟି ହ୍ବିଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ (DWC) ଏବଂ ଡୁକାଟି ଟ୍ରାକ୍ସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ (DTC)ର ସଠିକତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ 70ଟି ସେନ୍ସରରୁ ଇନପୁଟଗୁଡ଼ିକୁ ସିମୁଲେଟ୍ କରେ । ଏଥିରେ 5ଟି ରାଇଡିଂ ମୋଡ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କମ ଗ୍ରୀପ ଥିବା କଣ୍ଡିସନ ଲାଗି ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ନୂଆ ୱେଟ୍ ମୋଡ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, Multistrada V4 S ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହାର ରାଡାର ସିଷ୍ଟମରେ ଏବେ ଏକ ନୂତନ ଫରୱାର୍ଡ କୋଲିଜନ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ (FCW) ଫଙ୍କସନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗକୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଧକ୍କା ବିଷୟରେ ଆରୋହୀମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଏ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଆଡାପ୍ଟିଭ୍ କ୍ରୁଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ (ACC) ଏବଂ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସ୍ପଟ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ (BSD) ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ସହିତ କାମ କରେ । ଉଭୟ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ଏକ ଅପଡେଟେଡ୍ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଲୋୟରିଂ ଡିଭାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 10 କିଲୋମିଟର କମ୍ ବେଗରେ ବାଇକ୍କୁ ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ 30 ମିମି ହ୍ରାସ କରିଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ବାରା ସ୍ଥିର କିମ୍ବା କମ୍ ବେଗରେ ଚଲାଇବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ ।
ଉଭୟ ବାଇକ୍ର ଦାମ
ଯଦି ଆମେ ଉଭୟ ବାଇକ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ତେବେ 2025 Ducati Multistrada V4ର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ ମୂଳ V4 ପାଇଁ 22.98 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ V4 S ପାଇଁ 28.64 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନର ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଏହି ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 1.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ 1.91 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ Multistrada V4 S ସ୍ପୋକ୍ ଚକ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହା ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 1.26 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରେ । Ducati Multistrada V4 2025 ସମସ୍ତ ଡୁକାଟି ଡିଲରସିପରେ ଉପଲବ୍ଧ । ଏହାକୁ Ducati Red, Thrilling Black ଏବଂ Arctic White ରଙ୍ଗରେ କିଣାଯାଇପାରିବ ।
