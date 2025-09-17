ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା BMWର ନୂଆ ଅପଡେଟେଡ୍ ବାଇକ୍; ଦାମ ଏତିକି
BMW Motorrad India ଭାରତରେ ନିଜର 2025 BMW S 1000 Rକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ପ୍ରିମିୟମ ବାଇକ୍ର ଦାମ କେତେ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : September 17, 2025 at 11:38 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ନିର୍ମାତା BMW Motorrad India ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର 2025 BMW S 1000 R Roadster ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ମୋଟରସାଇକେଲଟି କମ୍ପ୍ଲଲିଟ୍ ବିଲ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ (CBU) ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ବୁକିଂ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି । ନୂତନ BMW S 1000 R ଅଧିକ ଶକ୍ତି, ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା ଫିଚର ଏବଂ ଅନେକ କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ ବିକଳ୍ପ ସହିତ ଆସିଥାଏ ।
ଗ୍ରାହକମାନେ ତିନୋଟି ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ: ବ୍ଲାକଷ୍ଟର୍ମ ମେଟାଲିକ୍, ବ୍ଲୁଫାୟାର/ମୁଗିୟାଲୋ ୟେଲୋରେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ ଏବଂ M ପ୍ୟାକେଜ୍- ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ହାଲୁକା ଧଳା ୟୁନି/M ମୋଟରସ୍ପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ବାଛିପାରିବେ । ଏହି ବାଇକ୍କୁ କମ୍ପାନୀ ମୋଟ 3ଟି ଟ୍ରିମ୍ସରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ Standard, Style Sport ଓ M Sport ସାମିଲ । ଏହାର Standard ଓ Style Sport ଭାରିଏଣ୍ଟ କଳା ରଙ୍ଗରେ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ କି Style Sport ଫ୍ଲୋରୋସେଣ୍ଟ ଗ୍ରୀନ ଆକ୍ସେଣ୍ଟ ସହିତ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ କରିଛି କମ୍ପାନୀ । ତେବେ ଏହାର ଡିଜାଇନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଞ୍ଜିନ, ଦାମ ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ନିମ୍ନରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ...
2025 BMW S 1000 R: ଡିଜାଇନ
BMW S 1000 Rର ଲୁକ୍ ପ୍ରଥମ ନଜରରେ ଏହାର ସୁପରବାଇକ୍ DNAକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ । ଏହାର ଆଗ ଭାଗରେ କମ୍ପାନୀର ସିଗ୍ନେଚର ସ୍ପ୍ଲିଟ୍-ଫେସ୍ LED ହେଡଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଡେଟାଇମ୍ ରନିଂ ଲାଇଟ୍ (DRLs) ରହିଛି, ଯାହା ବାଇକକୁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରେସିଭ୍ ଲୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ । ସେହିପରି ପଛ ଭାଗରେ, ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ହୋଲ୍ଡର୍, ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ ଏବଂ ଟେଲଲାଇଟ୍ ଏକ କମ୍ପାକ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯାହା ଏକ ସ୍ଲିକ୍ ଡିଜାଇନ ବଜାୟ ରଖିଛି ।
2025 BMW S 1000 R: ଇଞ୍ଜିନ
ଏହି ମୋଟରସାଇକେଲଟି ଏକ 999cc, ଇନଲାଇନ୍ 4-ସିଲିଣ୍ଡର, ତରଳ-ଥଣ୍ଡା ଇଞ୍ଜିନ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ଯାହା 11,000rpmରେ 170hp ପାୱାର ଏବଂ 9,250rpmରେ 114Nm ଟର୍କ ଉତ୍ପାଦନ କରେ । ଏହାର ଟର୍କ ଡେଲିଭରିକୁ ଉନ୍ନତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ବାରା ଏହା ଅଧିକ ସୁଗମ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ହୋଇଛି । ଫଳରେ ବାଇକ୍ଟି ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ସହରରେ ଅଧିକ ଆରାମଦାୟକ ଭାବରେ ଚଲାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହାଇୱେ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରେ ।
ଏହା 3.2 ସେକେଣ୍ଡରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 0ରୁ 100 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରେ ଏବଂ ଏହାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସୀମିତ ସର୍ବାଧିକ ଗତି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 250 କିଲୋମିଟର ଅଟେ । ପୂର୍ବ ମଡେଲ ତୁଳନାରେ ପାୱାର ଆଉଟପୁଟ୍ 5hp ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ବାଇକ୍ ଇଞ୍ଜିନ ସହିତ 6-ସ୍ପିଡ୍ ଗିଅରବକ୍ସକୁ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି ।
2025 BMW S 1000 R: ଫିଚର୍ସ
ଏହି ଅପଡେଟେଡ୍ ବାଇକ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ନୂତନ S 1000 Rରେ ଏକ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲିଂ ଡିଜାଇନ ସହିତ ଏକ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍-ଫେସ୍ LED ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପ, ସମନ୍ବିତ ଟେଲଲାଇଟ୍, ଇଣ୍ଡିକେଟର ଏବଂ କମ୍ପାକ୍ଟ ରୋଡଷ୍ଟର ଅନୁପାତ ରହିଛି । ଏହା DRL ସହିତ ହେଡଲାଇଟ୍ ପ୍ରୋ, ଇଞ୍ଜିନ୍ ଡ୍ରାଗ୍ ଟର୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ (MSR), M କ୍ବିକ୍ ଥ୍ରୋଟଲ୍, ମଲ୍ଟିପଲ୍ ରାଇଡିଂ ମୋଡ୍ (Rain, Road, Dynamic), ହିଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, USB ଚାର୍ଜିଂ ସକେଟ୍, ABS ପ୍ରୋ ଏବଂ ଡାଇନାମିକ୍ ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ (DTC) ଭଳି ଫିଚର ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଏଥିରେ ଏକ 6.5-ଇଞ୍ଚ TFT ଡିସପ୍ଲେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା ଏକ ସଂଯୋଗ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତୀର-ଆଧାରିତ ନାଭିଗେସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ ।
2025 BMW S 1000 R: ଦାମ ଓ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବୀ
ଭାରତରେ ଏହି ବାଇକ୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏକ୍ସଶୋରୁମ ମୂଲ୍ୟ 19.90 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି । ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ, ନୂତନ BMW S 1000 R ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲିଟର-କ୍ଲାସ୍ ନେକେଡ୍ ସ୍ପୋର୍ଟବାଇକ୍ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବ, ଯେପରିକି Ducati Streetfighter V4, Honda CB1000 Hornet SP, ଏବଂ Triumph Speed Triple 1200 RS, ଯାହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ।