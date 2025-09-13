ETV Bharat / state

ନିଶା ଉଜାଡୁଛି ସୁନା ସଂସାର, ବାଲେଶ୍ବରରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ତତ୍ପର

ନିଶା କବଳରେ ଆଜିର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ, ନିଜେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଛିଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 13, 2025 at 10:37 PM IST

ବାଲେଶ୍ବର: ନିଶା କବଳରେ କବଳିତ ହୋଇ ଅନେକ ସମୟରେ କିଛି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜେ ତ ଦୁଃଖ ଭୋଗନ୍ତି ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଦୁଇଗୁଣା ଦୁଃଖ ଭୋଗିଥାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ନିଶା ଜୀବନ ନେଇଯାଇଥାଏ ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ନିଶା ପାଇଁ କାହାର ସୁନାର ସଂସାର ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଶେଷରେ ପରିବାର ଲୋକେ ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇ ନିମ ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଘରର ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ଯେବେ ନିଶା କବଳରେ କବଳିତ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ପରିବାର ମୁହଁରେ ଦୁଇ ଓଳି ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ।

ଏମିତି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଅତ୍ୟଧିକ ନିଶା ସେବନ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥିବା ଲୋକଟିର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଛୁଆ ଦୁଇ ଓଳି ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକରେ ସେମିତି ଏକ ସୁନାର ସଂସାର ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଘରର ମୁରବି ଅତ୍ୟଧିକ ନିଶା ସେବନ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଝିଅ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବେସାହାରା ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ମୋତିଗଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକ ନିଶା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପର ଘରେ ବାସନ ମାଜି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠା ପଢ଼ାଇବା ସହ ନିଜେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଟୁଲଙ୍ଗ ସାହି ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ନିଶାଶକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବା ପରେ ତାଙ୍କର ତିନି ବର୍ଷର ପିଲାକୁ ନେଇ ଅତି ଦୟନୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ପରିବାର।

ନିଶା ସେବନ ଯେଉଁମାତ୍ରାରେ ଆଜିର ଦିନରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ସେହି ମାତ୍ରାରେ କେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀର ସିନ୍ଦୁର ଉଜୁଡି ଯାଉଛି ତ, ପୁଣି କେତେବେଳ ପିଲାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ବାପାର ହାତ ଉଠିଯାଉଛି। ନିଶା ଜୀବନ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ନକଲି ନିଶା ସାମଗ୍ରୀ ଆହୁରି ଶରୀର ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏମିତି ବି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରବଳ ନିଶା ସେବନ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଥାନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରାୟ ୫ରୁ ଅଧିକ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅନେକ ନିଶା ନେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସିତ କରାଇ ପୁଣି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି।

ପ୍ରାୟ ୧୦ ବର୍ଷ ତଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଯୁବକ ଲେଲିନ ସେଠି ଅତ୍ୟଧିକ ନିଶା ସେବନ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ନିଜେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ମୁକୁଳି ପାରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥିଲା ନୂଆ ମୋଡ଼। ସେ ଯେମିତି ନିଶା କବଳରେ କବଳିତ ହୋଇ ସର୍ବସ୍ୱ ହରାଇଥିଲେ, ସେମିତି ଆଉ କେହି ନହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ମନସ୍ତ କରି ନିଜେ ଏକ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଥିଲେ। ଆଉ ୧୦ ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ନିଜର ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ୩ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶା କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇ ପାରିଛନ୍ତି। ନିଶା ସେବନ ଓ ଏହାର କୁପରିଣାମକୁ ନେଇ- ନ୍ୟୁ ଟର୍ଣ୍ଣ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରର ପରିଚାଳକ ଲେଲିନ ସେଠି କହିଛନ୍ତି ଯେ," ମୁଁ ନିଜେ ୧୦ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ନିଶା କବଳରେ କବଳିତ ଥିଲି। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ସେଥିରୁ ମୁକୁଳି ପାରିଛି। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ଦେଖିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସଂସାର ଉଜୁଡି ଯାଇଛି। ବାପା ମା ହଇରାଣ ହେଉଥିବା ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦେଖିଛି। ନିଶା ଛାଡିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି, ନ ଥାନ୍ତା ଯଦି ତେବେ କଷ୍ଟ ଲାଗନ୍ତା। ଯେଉଁମାନେ ନିଶା ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ନିଶା ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବହୁତ ରାସ୍ତା ଅଛି ନିଶା ଛାଡିବା ପାଇଁ। ଯଦି ନିଶା ଛାଡିପାରୁ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ନିଶାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଅନେକ ଯୁବକ ଏମିତି ଦେଖିଛି, ପୁଅ ନିଶା ସେବନ କରି ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ, ବାପା ମୂଲ ଲାଗି ଆଣୁଥିବା ଟଙ୍କା ବି ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛି। ନିଶା ତ ଖରାପ, ଏବେ ପୁଣି ନକଲି ସାମଗ୍ରୀ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ତାହା ଆହୁରି ଖରାପ। ମୋ ପାଖରେ ଏହି ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଜଣେ ପିଲା ଥିଲା। ସେ ଦୁଇଥର ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା, ତା ପରେ ଆଉ ଘରକୁ ଯାଇ ଆସିଲାନି, କାହା କଥା ନ ମାନି ପ୍ରବଳ ନିଶା ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପର ଘରେ ବାସନ ମାଜି ପରିବାର ପୋଷୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ ଅନେକ ଘଟଣା ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଆମ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହୋଇଛି, ଦୁଇ ଯାଆଁଳା ଝିଅ ତିନି ବର୍ଷର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାପା ନିଶା ସେବନ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏବେ ସେ ପରିବାର ପୁରା ବେସାହାରା ହୋଇଯାଇଛି। ଏମିତି ଘଟଣା ଦେଖି ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ବୁଝିଯାଅ ଏବଂ ସେଥିରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଠା କର।"

ଅନ୍ୟପଟେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଛି। ଏମିତି ଅନେକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଭେଜାଲ କାରବାର ସହ ଚୋରା ବେପାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢି ଚାଲିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଡେପୁଟି କମିଶନର ମନୋଜ କୁମାର ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ଏ ମାସ ସାରା ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ଡ୍ରାଇଭ ଚାଲିବ, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଧରପଗଡ଼ ଉପରେ। ୧୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ୧୧୩ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛୁ। ତାଙ୍କଠୁ ୭ ହଜାର ୮୦୦ ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ ହୋଇଛି। ୧୮୫୦ ଲିଟର ପୋଚ ଜବତ କରାଯାଇଛି, ୪୨ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି, ୨୧୦ ଗ୍ରାମ ହେରୋଇନ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ୨୧ଟି ଗାଡ଼ି ଜବତ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ୩୦ ତାରିଖ ଯାଏ ଆମର ଚଢ଼ାଉ ଜୋରଦାର କରାଯିବ। ନକଲି ତଥା ଭେଜାଲ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବେଆଇନ ସେଣ୍ଟର ଅଛି କିମ୍ବା ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କାରଖାନା ରହିଛି, ସେସବୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗିରଫ କରିବୁ।"

