ETV Bharat / state

ବିଶ୍ବ ଯକ୍ଷ୍ମା ଦିବସ: ଚଳିତ ବର୍ଷ ସଫଳ ହେବକି ମୂଳପୋଛ ଲକ୍ଷ୍ୟ ? ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ୬୨ ହଜାର ରୋଗୀ - WORLD TUBERCULOSIS DAY 2025

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ବ ଯକ୍ଷ୍ମା ଦିବସ । ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ଓଡିଶାକୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି । ଗତବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ୬୨ ହଜାର ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ୨୦୧୫ ଠାରୁ ବାର୍ଷିକ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ହାର ୧୮ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ୨୦୨୩ ସୁଦ୍ଧା ମୃତ୍ୟୁ ହାର ୨୨ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।ଏପରିକି ଯକ୍ଷ୍ମା ମୃତ୍ୟୁ ହାର ପୂର୍ବରୁ 6 ପ୍ରତିଶତ ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତାହା ଖସି 4 ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜନସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର ।

ବିଶ୍ବ ଯକ୍ଷ୍ମା ଦିବସ (ETV Bharat Odisha)

୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ନିପାତ ଲକ୍ଷ୍ୟ:

୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ଓଡିଶାକୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପ୍ରୟାସ କରିଆସୁଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି ମଡ୍ୟୁଲାର ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ମେସିନ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ୧୯୦ଟି ମେସିନ କାମ କରୁଛି । ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗକୁ ଚିହ୍ନଟ, ଚିକିତ୍ସା, ପ୍ରତିଷେଧକ ଓ ସଚେତନତା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଉଛି । ମାଗଣାରେ କରାଯାଉଛି ଯକ୍ଷ୍ମା ଟେଷ୍ଟିଂ ଓ ମାଗଣାରେ ଦିଆଯାଉଛି ଔଷଧ । ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ତୁରନ୍ତ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଯକ୍ଷ୍ମାର ଲକ୍ଷଣ

ଦୁଇ ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ କାଶ ହେବା

କଫ ହେବା

ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବା

ଥଣ୍ଡା ଜ୍ବର ନଛାଡିବା

ଭୋକ ନଲାଗିବା





ଓଡ଼ିଶାରେ ଯକ୍ଷ୍ମାରୋଗକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା:



ଓଡ଼ିଶାରେ ଯକ୍ଷ୍ମାରୋଗକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା । ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା । ମାଲନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଯୋଗୁ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପୁଛି ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ବା ଟିବି । ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ରୋଗ ବିପଦ । ଗତବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ୬୨ ହଜାର ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୭ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ୧୦୦ ଦିନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିବି କ୍ୟାମ୍ପେନରେ ରାଜ୍ୟରେ ୧୨ ହଜାର ୨୪୫ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯକ୍ଷ୍ମା ମୃତ୍ୟୁ ହାର ଓଡ଼ିଶାରେ ୬ ପ୍ରତିଶତରୁ କମି ଏବେ ୪ ପ୍ରତିଶତରେ ପହଁଚିଛି । ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୭ ତାରିଖରେ ୧୦୦ ଦିନିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିବି କ୍ୟାମ୍ପେନ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଏବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ଯକ୍ଷ୍ମା ଦିବସରେ ଥିମ ରହିଛି (yes we can stop TB। commit, invest and deliver)। ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର ।