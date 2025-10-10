ETV Bharat / state

ମହିଳାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ମାନସିକ ଚାପରେ ରହୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷ, ଟେଲି ମାନସକୁ ଆସୁଛି ଘନଘନ କଲ୍‌

ଆଜି ବିଶ୍ବ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିବସ । ମାନସିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 10 ତାରିଖରେ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ।

World Mental Health Day
World Mental Health Day (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 10, 2025

3 Min Read
ଭୁବନେଶ୍ବର: ମଣିଷର ବ୍ୟବହାରର ତାରତମ୍ୟତାକୁ ମାନସିକ ରୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ମନର ଏକ ଅସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ମଣିଷର ବ୍ୟବହାରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଶାରୀରିକ ଆଘାତ, ଚାପ ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କାରଣରୁ ମାନସିକ ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇଥାଏ ମଣିଷ । ଦିନକୁ ଦିନ ମାନସିକ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ତେଣୁ ମାନସିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର 10 ତାରିଖରେ ବିଶ୍ବ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ।

World Mental Health Day (ETV BHARAT ODISHA)

ବିଶ୍ୱରେ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଏକ ସାଙ୍ଘାତିକ ରୂପ ନେଇଛି । ବିଶେଷ କରି ଯୁବପିଢିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ମାନସିକ ଚାପ ବଢୁଛି । ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ୧୮-୪୫ ବର୍ଷ ବୟସର ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ପିଲାମାନେ ମାନସିକ ଚାପରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଟେଲିମାନସର ସହାୟତା ନେଉଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ପାଖାପାଖି ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ପୁରୁଷ ଏହାର କବଳରେ ପଡିଛନ୍ତି । ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ଆଦି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ଅଧିକ ଟେଲି ମାନସକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହା ଏକ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି ।

ଯୁବପିଢିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଛି ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା:

ଟେଲି ମାନସ ସେଣ୍ଟର
ଟେଲି ମାନସ ସେଣ୍ଟର (ETV BHARAT ODISHA)


ବିଭିନ୍ନ ବୟସ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି । ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୁବପିଢିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ବିଶେଷ କରି ଟେଲି ମାନସ ହେଲ୍ପଲାଇନରେ ଦୈନିକ ଭାବରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ସହାୟତା ନେଉଛନ୍ତି । ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୋଟ ୨୪ ଲକ୍ଷ ୮୦୭୮ ଫୋନ କଲ ଆସିଛି, ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଜଣ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କଉନସେଲର ଲୋକମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା, ଅବସାଦ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ଭାବନା, ପରୀକ୍ଷା ଭୟ ଓ ଆଚରଣ ସମସ୍ୟାରେ ସହାୟତା ନେଇପାରୁଛନ୍ତି । ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ୧୮-୪୫ ବର୍ଷ ବୟସ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ କଲର ଥିବାରୁ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ଯୁବ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟରେ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚାପ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି।

କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ କଲର ଆସୁଛନ୍ତି ?

ଟେଲି ମାନସ ସେଣ୍ଟର
ଟେଲି ମାନସ ସେଣ୍ଟର (ETV BHARAT ODISHA)


ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ କଲ୍ ଆସୁଥିବାରୁ ଏହି ସଂକଟର ଭୌଗୋଳିକ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ବିଶେଷକରି ପୁରୁଷ କଲର ୬୮.୮୮% ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ ୩୯.୦୪ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛନ୍ତି । ଏଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି ନାରୀମାନେ ଏଯାବତ୍‌ ମନୋସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହାୟତା ନେବାରେ ଲଜ୍ଜା ବା ଭୟ ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି । ଗଞ୍ଜାମରେ ୧୧୦୦୦, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ୮୦୦୦, ପୁରୀରେ ୮୫୦୦, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ୬୦୦୦, ଯାଜପୁରରେ ୫୦୦୦, ସୁନ୍ଦରଗଡ ଅନୁଗୋଳ ଓ ଭଦ୍ରକରେ ୪୦୦୦, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ମୟୁରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝରରେ ୨୦୦୦-୨୫୦୦ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି କଲର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲଥ ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରେଖା ଭଗତ ।

କେଉଁ କେଉଁ ବୟସ ବର୍ଗରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଛି ?

ଟେଲି ମାନସ ସେଲ୍‌
ଟେଲି ମାନସ ସେଲ୍‌ (ETV BHARAT ODISHA)


ଓଡି଼ଶାରେ ବିଶେଷ କରି ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଟେଲିମାନସ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ । ଗୋଟିଏ କଟକର ଏସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜ । ଯଦି ଆମେ ବୟସ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା ତେବେ ୧୮-୪୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୬୦ ପ୍ରତିଶତ କଲ କରୁଥିବା ବେଳେ ୪୬ -୬୪ ବର୍ଷ ବୟସର ୨୦ ପ୍ରତିଶତଓ ୧୩ -୧୭ ବର୍ଷ ବୟସର ୧୦ ପ୍ରତିଶତ କଲ କରୁଛନ୍ତି ।

ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ କାହିଁକି ଅଧିକ ଟେଲିମାନସକୁ କଲ କରୁଛନ୍ତି ?


ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୁବପିଢି ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚାପ ଅନୁଭବ କରିବା, ପରୀକ୍ଷା ପରେ କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ ନେବା, ଅଚାନକ ଭାବରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା, ଶୋଇବାରେ ଅନିୟମିତତା ଅନୁଭବ କରିବା, ବାରମ୍ବାର ଏକା ରହିବା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପ୍ରତି ଇଚ୍ଛା ବଢାଇବା ସହିତ ବ୍ୟବହାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଟେଲିମାନସକୁ କଲ କରିଥାନ୍ତି ।

ଟେଲି ମାନସ ସେଲ୍‌
ଟେଲି ମାନସ ସେଲ୍‌ (ETV BHARAT ODISHA)
ମନସ୍ତତ୍ବବିତ ନୀଳମାଧବ ରଥ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସମାଜରେ ଚାଲିଚଳନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି, ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିକି ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ପାଖରେ କମି ରହିଯାଏ ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ମାନସିକ ଭାବରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ସମସ୍ତ ବର୍ଷ ବୟସର ଲୋକଙ୍କ ବଡ ସମସ୍ୟା । ଏହା ସହିତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କଡା ଗାଳି ସହିତ ନିସଙ୍ଗ ଜୀବନ ଦେଇଥାଏ ମାନସିକ ଚାପ ଭଳି ସମସ୍ୟା । ମନସ୍ତତ୍ବବିତ ସ୍ବେତା କହିଛନ୍ତି," ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେନେରେସନରେ କାହାରି ପାଖରେ ସାଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏକାକୀ ଭାବରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି । ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ବହୁତ କଠିନ ହୋଇପଡ଼ିଛି, କୌଣସି କଥାକୁ କାହାରି ଆଗରେ ଠିକ ଭାବରେ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏହା ତାଙ୍କ ଏକା ପଣକୁ ବଢାଇ ଦିଏ । "

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଦମ୍ ପ୍ରିନସେସ, ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ ମଞ୍ଚ ଦୁଲୁକାଇଲେ 5 ବାଳିକା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ଅର୍କିଡ ଗବେଷଣାରେ ଶରତଙ୍କ 57 ବର୍ଷ; ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି 14 ପ୍ରଜାତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

WORLD MENTAL HEALTH DAYMEN LIVING UNDER MENTAL STRESSTELE MANAS FOR MENTAL HEALTHବିଶ୍ବ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିବସWORLD MENTAL HEALTH DAY

