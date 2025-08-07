Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାରେ ସହମତିରେ ନାଇଟ ସିଫ୍ଟକୁ ନେଇ କ'ଣ କୁହନ୍ତି କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା ? - WOMEN TO WORK NIGHT SHIFTS

ମହିଳାଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଏବଂ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାକୁ ଶ୍ରମ ବିଭାଗର ବିଜ୍ଞପ୍ତି । ନାଇଟ ସିଫ୍ଟରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ସୁବିଧା, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା ।

Women Work Night Shifts with Written Consent
Women Work Night Shifts with Written Consent (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 7, 2025 at 2:29 PM IST

Updated : August 7, 2025 at 2:41 PM IST

7 Min Read

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଏଣିକି ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାରେ ମହିଳା ମାନେ ରାତିରେ ଡ୍ୟୁଟି କରିପାରିବେ, ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଇଚ୍ଛୁକ ମହିଳା ମାନେ ରାତି ଡ୍ୟୁଟି କରିପାରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଆଗ ଧାଡିକୁ ଆଣିବା,ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ପୁରୁଷଙ୍କ ସମକକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଯାହାକୁ ଏକ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଏହି ଆଇନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଲିଖିତ ଭାବେ ସୂଚନା ଥିବାବେଳେ ବାସ୍ତବତା କଣ ତାକୁ ସଂସ୍ଥାର ମାଲିକ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କେବଳ ଆଇନ କରି ଚୁପ ନ ବସି ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଏହାର ନିୟମିତ ତଦାରଖ ଏବଂ ମନିଟରିଂ କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଏହାର ସଠିକ ପରିଚାଳନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନହେଲେ ସ୍ଥିତି ଭଲ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅବାସ୍ତବ ମନେ ହେବ।

କ'ଣ କୁହନ୍ତି କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା?


ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ନମ୍ରତା ଚଢାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, " ରାତିରେ ଜଣେ ମହିଳା କାମ କରିବେ, ଶ୍ରମ ବିଭାଗର ନିଦ ଡେରିରେ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବହୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ମୁଁ ଜଣେ ମହିଳା କର୍ମୀ ଭାବେ ସମାଜରେ କାମ କରୁଛି। ପୁରୁଷ ମହିଳା ସମାନ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ, ପୁରୁଷ ସହ କାନ୍ଧ ମିଳାଇ କାମ କରିବୁ। ଆମକୁ ସମାନ ସୁବିଧା ମିଳୁ, ସମାନ ଦରମା ମିଳୁ। ତାହେଲେ ମହିଳା ମାନେ କାହିଁକି ରାତିରେ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମହିଳା ଆଉ ଅବଳା ନୁହେଁ କି ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ। ମହିଳା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର । ବେସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ସୁବିଧା, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ରାତିରେ ଗାଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ମହିଳା ପ୍ରକୋଷ୍ଠ କରିବା ଭଳି ବହୁବିଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅପଣାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ସକ୍ରିୟ ହେବା ଜରୁରୀ। "

'ମହିଳାଙ୍କ ସହମତି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ସଠିକ ଲାଗୁନି'

ଖବରକାଗଜ ସଂସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ମହିଳା ସମ୍ବାଦିକା ସୁନିତା ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, " ଆମେ 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ରାତିରେ ଡିୟୁଟି କରୁଛୁ। ଏବେ ଆଉ ସେମିତି ପରିବେଶ ନାହିଁ, ଏବେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ରାତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ସହମତି ପତ୍ର ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି କରିଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ ଲାଗୁନି।ଏହା ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଖବରକାଗଜ ସଂସ୍ଥାରେ କାମ ରାତି ଦୁଇଟା ହୁଏ, ହେଲେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କଡା ଥିବାରୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏନାହିଁ । ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ସହମତି ପତ୍ର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରି ନେଇଯିବେ ସରକାର, ପରେ ଅଫିସରେ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ସୁବିଧା ଦେଖିବେ ନାହିଁ । ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତାହେଲେ କହିବେ ସହମତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଠିକ ନୁହେଁ। ଯେଉଁଠି ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି ସେଠାରେ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକୋଷ୍ଠ, CCTV, ବିଜୁଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କାମ ସରିବା ପରେ ଅଫିସ ଗାଡି ଆମକୁ ନେଇ ଘରେ ଛାଡୁଥିଲା। ଅଫିସ ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷା କଡାକଡି ଥିଲା। ଏବେ ରାତିରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ରହୁ। ରାତିରେ ମହିଳା ମାନେ ଫେରିଲେ ରାତି ପାାଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯାଉ । ଯେଉଁଠି ସବୁ ମହିଳା ରାତିରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି କରାଯାଉ । କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମାନେ ସଜାଗ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ମହିଳାଙ୍କ ସହମତି ନେଇ ନାଇଟ ସିପ୍ଟ ଦେବା ମାନେ ସରକାର ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଦୋଷ ହଟାଇ ଦେଉଛନ୍ତି । "


2023ରେ କାରଖାନା ଗୁଡିକରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ ଆଣିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା । ଯେଉଁ ଆଧାରରେ ଜଣେ ମହିଳା ରାତ୍ରି ସମୟରେ କାମ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନିରାପତ୍ତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଲା।


1947 ମସିହାର କାରଖାନା ଆଇନର ଧାରା 66 ମୁଖ୍ୟତଃ କାରଖାନାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ କଟକଣା ସହିତ ଜଡିତ। ଏହା ମହିଳାମାନେ କେତେ ଘଣ୍ଟା କାମ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସିଫ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ବିଶେଷକରି, ଏହା ସକାଳ 6ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିଷେଧ କରେ । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି କାରଖାନା ପାଇଁ ଏହା ସମ୍ଭବ। ଏହା ସହିତ, ଏହା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସିଫ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରେ ଯଦି ମଧ୍ୟରେ ସାପ୍ତାହିକ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଛୁଟି ନଥାଏ।


ଏଠାରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇଛି:
କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ:
ଧାରା 66(1)(ଖ) ସାଧାରଣତଃ ସକାଳ 6ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିଷେଧ କରେ।
ରାତି କାମ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ:
ଧାରା 66(1)(ଖ) ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରାତି 10ଟା ରୁ ସକାଳ 5ଟା ମଧ୍ୟରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରେ।
ସିଫ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ:
ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଫ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଛୁଟି ପରେ ହୋଇପାରେ।

ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି କାରଖାନା କିମ୍ବା ଶ୍ରେଣୀର କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମ ତିଆରି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ।


ମାଛ କ୍ୟାନିଂ/ନିରାକରଣ ଛାଡ଼:
ଧାରା 66(2) ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମାଛ-ପ୍ରାଣ କିମ୍ବା ମାଛ-ପ୍ରାଣ କାରଖାନାରେ କାମ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କଟକଣାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ଯଦି କଞ୍ଚାମାଲର କ୍ଷତି ରୋକିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବାହାରେ ସେମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଭାରତୀୟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ।


ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି । ମହିଳା ଶିଳ୍ପଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବା।ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଏବଂ ତାକୁ କେଉଁଭଳି ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ଏ ଦିଗରେ ସରକାର ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାର ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି।


ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ରାଜ୍ୟରେ କାରଖାନା ଏବଂ ବଏଲର୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 5325ଟି ପଞ୍ଜିକୃତ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 29 ଟି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସହ ରାତ୍ରି ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପଞ୍ଜିକରଣ କରି ଅନୁମତି ନେଇଛନ୍ତି।

ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମରେ 432ଟି କାରଖାନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ମହିଳା ମାନେ ନିୟୋଜିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାତି ସମୟରେ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ ? ସ୍ଥଳ ଵିଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ମହିଳା ମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା। ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଚାକିରି କରିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡିବା ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆସୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁ ନଥିଲା। ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ହେଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ନଥିଲା ଯାହାକୁ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛି।

ସରକାରୀ ତଥ୍ୟକୁ ବାଦ ଦେଲେ ବେସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ କୋଟି ମହିଳା ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କର୍ମଜୀବୀ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହୀ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମଧ୍ୟ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଭଳି ରୋଜଗାର କ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ ବା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବେ ଏନେଇ ପୂର୍ବର ବିଜେଡି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜେପି ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ଯେମିତି ସମାଜରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପାଇପାରିବେ, ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ସହ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଳାଇ ଚାଲିପରିବ ସେ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଡାଉନ ଷ୍ଟ୍ରିମ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପା ପୋଛ ତିଆରି କରିବା, ଧୂପକାଠି ତିଆରି କରିବା, ପାମ୍ପଡ଼ ତିଆରି କରିବାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି ଯଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି।


ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ମହିଳା ଶିଳ୍ପଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଏବଂ ତାକୁ କେଉଁଭଳି ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ଏ ଦିଗରେ ସରକାର ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାର ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି।



କାହିଁକି ରାତ୍ରି ସମୟରେ ମହିଳା ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ,ଏହା କେତେ ସହାୟକ ହେବ ?

1. ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି
2. ଅଧିକ ନମନୀୟତା (ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ସମୟ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ସନ୍ତୁଳନ ପରିଚାଳନା )
3. ଅଧିକ ରୋଜଗାରର ସମ୍ଭାବନା
4. ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି


ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କ ଆଡୁ କାହିଁକି ସହମତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବେ ଏବଂ ତାହା ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ ତାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରୁନାହାଁନ୍ତି କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା । ସେମାନଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ମହିଳାକୁ ସଶକ୍ତ ଏବଂ ରୋଜଗାର କ୍ଷମ କରିବାକୁ ସରକାର ଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ଠିକ ହେଲେ ବାଧ୍ୟବାଧ୍ୟକତା ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତାକୁ ଦେଖି ରାତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳୁ।


କାରଖାନା ଏବଂ ବଏଲର୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କାରଖାନା ଗୁଡିକରେ ମହିଳା ମାନେ ରାତ୍ରି ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଟୋକଲ ରହିଛି ।ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କଣ ସେହି ପ୍ରୋଟୋକଲ...


ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଉକ୍ତ ଆଇନର ଧାରା 23 ର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟତାରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ।ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ରାତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସର୍ତ୍ତାବଳି ଅନୁନାୟୀ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ.......

(1) ରାତିରେ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମ୍ମତି ଲିଖିତ ଭାବରେ ନିଆଯିବ।

(2)ଅତି କମରେ ତିନି ଜଣ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ରହିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅନସାଇଟ୍ ମହିଳା ନିଯୁକ୍ତିଦାତା, ଯଦି ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ।

(3) ମହିଳା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନରେ କିମ୍ବା ନିକଟରେ ଆଣିବା ଏବଂ ଛାଡିବା ପାଇଁ GPS ଟ୍ରାକିଂ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିବହନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ।

(4) ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତ୍ରି ପରିବହନ ଯାନର ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ବାୟୋ-ଡାଟା ଏବଂ ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚ ସଂଗ୍ରହ କରିବ, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତ ହେଉ କିମ୍ବା ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ।

(5)ନିଯୁକ୍ତିଦାତା କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ନିକଟରେ ଶୌଚାଳୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବେ ଯେଉଁଠାରେ ଏପରି ମହିଳା କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତି, କ୍ଲୋଜ୍ ସର୍କିଟ୍ ଟେଲିଭିଜନ (ସିସିଟିଭି) ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ସୁବିଧା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ସମେତ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଲୋକୀକରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ।


(6) ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସମର୍ପିତ ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର ସହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଟୋଲ-ଫ୍ରି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର (181) ଏବଂ ଶ୍ରମ ଏବଂ ESI ବିଭାଗ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ୧୮୦୦୩୪୫୬୭୦୩ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଏବଂ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପରିବହନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଯାନବାହନ ଭିତରେ ପ୍ରମୁଖ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ।

(7) ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦିନ ପାଳିରୁ ରାତି ପାଳିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ଏବଂ ବିପରୀତ ହୁଏ, ଶେଷ ପାଳି ଏବଂ ରାତି ପାଳି ମଧ୍ୟରେ ଲଗାତାର ଆଠ ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ବିଶ୍ରାମ ରହିବ ନାହିଁ।

(8)କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡନ (ନିବାରଣ, ନିଷେଧ ଏବଂ ପ୍ରତିକାର) ଆଇନ, ୨୦୧୩ (୨୦୨୩ ର ୧୪) ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେପରି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ପାଳନ କରାଯିବ।

(9) ରାତିରେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ନିଯୁକ୍ତିଦାତା, ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୋର୍ଟାଲରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରୋଫର୍ମାରେ ଏକ ସ୍ୱୟଂ-ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ ଯେ ସେ ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବେ।

(10) କୌଣସି କିଶୋରଙ୍କୁ ରାତିରେ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାମ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।

(11) ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରୋକ୍ତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପାଳନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଦୋକାନ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆଇନ, ୧୯୫୬ର ଧାରା ୩୫ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବ।


PAReSHRAMପୋର୍ଟାଲ ରେ 33 ଗୋଟି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି । କୌଣସି କାରଖାନା କୌଣସି ସୁବିଧା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।


CICG ମାଧ୍ୟମରେ ନିରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଏ। CICG (Centralised Inspection Core Group)। ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ଉନ୍ନୟନ ଆୟୁକ୍ତ ବା DC ।


ନିରୀକ୍ଷଣ ବା inspection ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁ ତିନୋଟି କାଟାଗୋରୀ ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି।

MAH -Major Factories Accident Hazard: 45 ଟି ବୃହତ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ରେ ବର୍ଷକୁ ଦୁଇ ଥର ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବାର ନିୟମ ରହିଛି ।

(CB)-Hazarding Process : 866 ଟି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ ।

Know Hazardous: 4414 ଛୋଟ କାରଖାନା ଗୁଡିକରେ 3ବର୍ଷରେ ଥରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ।

ନିରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଏ।

କେଉଁ ଅଧିକାରୀ କେଉଁ କାରଖାନାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିରିକୃତ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ମହିଳାଙ୍କ ନାଇଟ ସିଫ୍ଟକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି, ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ - WOMEN TO WORK NIGHT SHIFTS

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଏଣିକି ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାରେ ମହିଳା ମାନେ ରାତିରେ ଡ୍ୟୁଟି କରିପାରିବେ, ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଇଚ୍ଛୁକ ମହିଳା ମାନେ ରାତି ଡ୍ୟୁଟି କରିପାରିବେ । ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଆଗ ଧାଡିକୁ ଆଣିବା,ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ପୁରୁଷଙ୍କ ସମକକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ଯାହାକୁ ଏକ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଏହି ଆଇନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଲିଖିତ ଭାବେ ସୂଚନା ଥିବାବେଳେ ବାସ୍ତବତା କଣ ତାକୁ ସଂସ୍ଥାର ମାଲିକ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କେବଳ ଆଇନ କରି ଚୁପ ନ ବସି ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଏହାର ନିୟମିତ ତଦାରଖ ଏବଂ ମନିଟରିଂ କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଏହାର ସଠିକ ପରିଚାଳନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନହେଲେ ସ୍ଥିତି ଭଲ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅବାସ୍ତବ ମନେ ହେବ।

କ'ଣ କୁହନ୍ତି କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା?


ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ନମ୍ରତା ଚଢାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, " ରାତିରେ ଜଣେ ମହିଳା କାମ କରିବେ, ଶ୍ରମ ବିଭାଗର ନିଦ ଡେରିରେ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବହୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ମୁଁ ଜଣେ ମହିଳା କର୍ମୀ ଭାବେ ସମାଜରେ କାମ କରୁଛି। ପୁରୁଷ ମହିଳା ସମାନ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ, ପୁରୁଷ ସହ କାନ୍ଧ ମିଳାଇ କାମ କରିବୁ। ଆମକୁ ସମାନ ସୁବିଧା ମିଳୁ, ସମାନ ଦରମା ମିଳୁ। ତାହେଲେ ମହିଳା ମାନେ କାହିଁକି ରାତିରେ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମହିଳା ଆଉ ଅବଳା ନୁହେଁ କି ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ। ମହିଳା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର । ବେସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ସୁବିଧା, ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ରାତିରେ ଗାଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ମହିଳା ପ୍ରକୋଷ୍ଠ କରିବା ଭଳି ବହୁବିଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅପଣାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ସକ୍ରିୟ ହେବା ଜରୁରୀ। "

'ମହିଳାଙ୍କ ସହମତି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ସଠିକ ଲାଗୁନି'

ଖବରକାଗଜ ସଂସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ମହିଳା ସମ୍ବାଦିକା ସୁନିତା ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, " ଆମେ 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ରାତିରେ ଡିୟୁଟି କରୁଛୁ। ଏବେ ଆଉ ସେମିତି ପରିବେଶ ନାହିଁ, ଏବେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ରାତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ସହମତି ପତ୍ର ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି କରିଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ ଲାଗୁନି।ଏହା ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଖବରକାଗଜ ସଂସ୍ଥାରେ କାମ ରାତି ଦୁଇଟା ହୁଏ, ହେଲେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କଡା ଥିବାରୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏନାହିଁ । ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ସହମତି ପତ୍ର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରି ନେଇଯିବେ ସରକାର, ପରେ ଅଫିସରେ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ସୁବିଧା ଦେଖିବେ ନାହିଁ । ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତାହେଲେ କହିବେ ସହମତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଠିକ ନୁହେଁ। ଯେଉଁଠି ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି ସେଠାରେ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକୋଷ୍ଠ, CCTV, ବିଜୁଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କାମ ସରିବା ପରେ ଅଫିସ ଗାଡି ଆମକୁ ନେଇ ଘରେ ଛାଡୁଥିଲା। ଅଫିସ ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷା କଡାକଡି ଥିଲା। ଏବେ ରାତିରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସଜାଗ ରହୁ। ରାତିରେ ମହିଳା ମାନେ ଫେରିଲେ ରାତି ପାାଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯାଉ । ଯେଉଁଠି ସବୁ ମହିଳା ରାତିରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି କରାଯାଉ । କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମାନେ ସଜାଗ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ମହିଳାଙ୍କ ସହମତି ନେଇ ନାଇଟ ସିପ୍ଟ ଦେବା ମାନେ ସରକାର ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଦୋଷ ହଟାଇ ଦେଉଛନ୍ତି । "


2023ରେ କାରଖାନା ଗୁଡିକରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମ ଆଣିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା । ଯେଉଁ ଆଧାରରେ ଜଣେ ମହିଳା ରାତ୍ରି ସମୟରେ କାମ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନିରାପତ୍ତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଲା।


1947 ମସିହାର କାରଖାନା ଆଇନର ଧାରା 66 ମୁଖ୍ୟତଃ କାରଖାନାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ କଟକଣା ସହିତ ଜଡିତ। ଏହା ମହିଳାମାନେ କେତେ ଘଣ୍ଟା କାମ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସିଫ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ବିଶେଷକରି, ଏହା ସକାଳ 6ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିଷେଧ କରେ । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି କାରଖାନା ପାଇଁ ଏହା ସମ୍ଭବ। ଏହା ସହିତ, ଏହା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସିଫ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରେ ଯଦି ମଧ୍ୟରେ ସାପ୍ତାହିକ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଛୁଟି ନଥାଏ।


ଏଠାରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇଛି:
କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ:
ଧାରା 66(1)(ଖ) ସାଧାରଣତଃ ସକାଳ 6ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିଷେଧ କରେ।
ରାତି କାମ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ:
ଧାରା 66(1)(ଖ) ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରାତି 10ଟା ରୁ ସକାଳ 5ଟା ମଧ୍ୟରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରେ।
ସିଫ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ:
ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଫ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବଳ ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଛୁଟି ପରେ ହୋଇପାରେ।

ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି କାରଖାନା କିମ୍ବା ଶ୍ରେଣୀର କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମ ତିଆରି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ।


ମାଛ କ୍ୟାନିଂ/ନିରାକରଣ ଛାଡ଼:
ଧାରା 66(2) ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମାଛ-ପ୍ରାଣ କିମ୍ବା ମାଛ-ପ୍ରାଣ କାରଖାନାରେ କାମ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କଟକଣାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ଯଦି କଞ୍ଚାମାଲର କ୍ଷତି ରୋକିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବାହାରେ ସେମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଭାରତୀୟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ।


ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି । ମହିଳା ଶିଳ୍ପଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବା।ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଏବଂ ତାକୁ କେଉଁଭଳି ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ଏ ଦିଗରେ ସରକାର ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାର ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି।


ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ରାଜ୍ୟରେ କାରଖାନା ଏବଂ ବଏଲର୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 5325ଟି ପଞ୍ଜିକୃତ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 29 ଟି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସହ ରାତ୍ରି ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପଞ୍ଜିକରଣ କରି ଅନୁମତି ନେଇଛନ୍ତି।

ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମରେ 432ଟି କାରଖାନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ମହିଳା ମାନେ ନିୟୋଜିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାତି ସମୟରେ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ ? ସ୍ଥଳ ଵିଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ମହିଳା ମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା। ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଚାକିରି କରିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡିବା ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆସୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁ ନଥିଲା। ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ହେଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଢଙ୍ଗରେ ନଥିଲା ଯାହାକୁ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛି।

ସରକାରୀ ତଥ୍ୟକୁ ବାଦ ଦେଲେ ବେସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ କୋଟି ମହିଳା ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କର୍ମଜୀବୀ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହୀ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମଧ୍ୟ ବର୍ଗର ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଭଳି ରୋଜଗାର କ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ ବା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବେ ଏନେଇ ପୂର୍ବର ବିଜେଡି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଜେପି ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ଯେମିତି ସମାଜରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପାଇପାରିବେ, ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ସହ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଳାଇ ଚାଲିପରିବ ସେ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଡାଉନ ଷ୍ଟ୍ରିମ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପା ପୋଛ ତିଆରି କରିବା, ଧୂପକାଠି ତିଆରି କରିବା, ପାମ୍ପଡ଼ ତିଆରି କରିବାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି ଯଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି।


ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ମହିଳା ଶିଳ୍ପଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଏବଂ ତାକୁ କେଉଁଭଳି ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ ଏ ଦିଗରେ ସରକାର ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାର ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି।



କାହିଁକି ରାତ୍ରି ସମୟରେ ମହିଳା ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ,ଏହା କେତେ ସହାୟକ ହେବ ?

1. ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି
2. ଅଧିକ ନମନୀୟତା (ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ସମୟ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ସନ୍ତୁଳନ ପରିଚାଳନା )
3. ଅଧିକ ରୋଜଗାରର ସମ୍ଭାବନା
4. ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି


ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କ ଆଡୁ କାହିଁକି ସହମତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବେ ଏବଂ ତାହା ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ ତାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରି ପାରୁନାହାଁନ୍ତି କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳା । ସେମାନଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ମହିଳାକୁ ସଶକ୍ତ ଏବଂ ରୋଜଗାର କ୍ଷମ କରିବାକୁ ସରକାର ଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ଠିକ ହେଲେ ବାଧ୍ୟବାଧ୍ୟକତା ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତାକୁ ଦେଖି ରାତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳୁ।


କାରଖାନା ଏବଂ ବଏଲର୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କାରଖାନା ଗୁଡିକରେ ମହିଳା ମାନେ ରାତ୍ରି ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଟୋକଲ ରହିଛି ।ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କଣ ସେହି ପ୍ରୋଟୋକଲ...


ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଉକ୍ତ ଆଇନର ଧାରା 23 ର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟତାରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ।ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ରାତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସର୍ତ୍ତାବଳି ଅନୁନାୟୀ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ.......

(1) ରାତିରେ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମ୍ମତି ଲିଖିତ ଭାବରେ ନିଆଯିବ।

(2)ଅତି କମରେ ତିନି ଜଣ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ରହିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅନସାଇଟ୍ ମହିଳା ନିଯୁକ୍ତିଦାତା, ଯଦି ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ।

(3) ମହିଳା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନରେ କିମ୍ବା ନିକଟରେ ଆଣିବା ଏବଂ ଛାଡିବା ପାଇଁ GPS ଟ୍ରାକିଂ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିବହନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ।

(4) ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତ୍ରି ପରିବହନ ଯାନର ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ବାୟୋ-ଡାଟା ଏବଂ ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚ ସଂଗ୍ରହ କରିବ, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତ ହେଉ କିମ୍ବା ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ।

(5)ନିଯୁକ୍ତିଦାତା କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ନିକଟରେ ଶୌଚାଳୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବେ ଯେଉଁଠାରେ ଏପରି ମହିଳା କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତି, କ୍ଲୋଜ୍ ସର୍କିଟ୍ ଟେଲିଭିଜନ (ସିସିଟିଭି) ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ସୁବିଧା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ସମେତ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଲୋକୀକରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ।


(6) ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସମର୍ପିତ ଟେଲିଫୋନ ନମ୍ବର ସହିତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଟୋଲ-ଫ୍ରି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର (181) ଏବଂ ଶ୍ରମ ଏବଂ ESI ବିଭାଗ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ୧୮୦୦୩୪୫୬୭୦୩ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଏବଂ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପରିବହନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଯାନବାହନ ଭିତରେ ପ୍ରମୁଖ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ।

(7) ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦିନ ପାଳିରୁ ରାତି ପାଳିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ଏବଂ ବିପରୀତ ହୁଏ, ଶେଷ ପାଳି ଏବଂ ରାତି ପାଳି ମଧ୍ୟରେ ଲଗାତାର ଆଠ ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ବିଶ୍ରାମ ରହିବ ନାହିଁ।

(8)କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡନ (ନିବାରଣ, ନିଷେଧ ଏବଂ ପ୍ରତିକାର) ଆଇନ, ୨୦୧୩ (୨୦୨୩ ର ୧୪) ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେପରି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ପାଳନ କରାଯିବ।

(9) ରାତିରେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ନିଯୁକ୍ତିଦାତା, ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୋର୍ଟାଲରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରୋଫର୍ମାରେ ଏକ ସ୍ୱୟଂ-ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ ଯେ ସେ ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବେ।

(10) କୌଣସି କିଶୋରଙ୍କୁ ରାତିରେ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କାମ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।

(11) ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରୋକ୍ତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପାଳନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଦୋକାନ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆଇନ, ୧୯୫୬ର ଧାରା ୩୫ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବ।


PAReSHRAMପୋର୍ଟାଲ ରେ 33 ଗୋଟି ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି । କୌଣସି କାରଖାନା କୌଣସି ସୁବିଧା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଏହି ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।


CICG ମାଧ୍ୟମରେ ନିରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଏ। CICG (Centralised Inspection Core Group)। ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ଉନ୍ନୟନ ଆୟୁକ୍ତ ବା DC ।


ନିରୀକ୍ଷଣ ବା inspection ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁ ତିନୋଟି କାଟାଗୋରୀ ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି।

MAH -Major Factories Accident Hazard: 45 ଟି ବୃହତ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ରେ ବର୍ଷକୁ ଦୁଇ ଥର ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବାର ନିୟମ ରହିଛି ।

(CB)-Hazarding Process : 866 ଟି ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ ।

Know Hazardous: 4414 ଛୋଟ କାରଖାନା ଗୁଡିକରେ 3ବର୍ଷରେ ଥରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ।

ନିରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଏ।

କେଉଁ ଅଧିକାରୀ କେଉଁ କାରଖାନାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିରିକୃତ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ମହିଳାଙ୍କ ନାଇଟ ସିଫ୍ଟକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ରାଜନୀତି, ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ - WOMEN TO WORK NIGHT SHIFTS

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

Last Updated : August 7, 2025 at 2:41 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

WOMEN WORK NIGHT SHIFTSWORKING LADY OPINION NIGHT SHIFTSWOMEN NIGHT SHIFT IN PRIVATE SECTORଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାରେ ମହିଳାଙ୍କ ନାଇଟ ସିଫ୍ଟWOMEN TO WORK NIGHT SHIFTS

Quick Links / Policies

ଫିଚର

ଦୁର୍ଘଟଣା ବଦଳାଇଦେଲା ସ୍ବପ୍ନେଶ୍ବରଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ; ବନିଗଲେ କୋଚ, ଯୁବ ଆଥଲେଟ୍ସଙ୍କ ରୋଲ ମଡେଲ

ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଜରିଆରେ ସଚେତନତା, ବନାଗ୍ନି ରୋକୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ରାଣୀ ପ୍ରମିଳା, ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ବିନା କ୍ୟାମେରାରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ରୁମ୍‌ ଭିତରେ କିଏ ? ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ଏହି Who-Fi ଟେକ୍ନୋଲୋଜି

ମଜବୁତ ହେବ ଚର୍ମ, କେଶ ଏବଂ ନଖ ; ଖାଆନ୍ତୁ ଏସବୁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.