ETV Bharat / state

300 ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେଖା ପାଲଟିଛି କାଠପୋଲ; ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ 78 ବର୍ଷ ପରେ ବି ବ୍ରିଜ୍ ସ୍ୱପ୍ନ, ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶୃତି ପାଲଟିଲା ପାଣିର ଗାର

ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥିବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତାୟତରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇବା ପାଇଁ ନଦୀ ଉପରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ।

WOODEN BRIDGE at dumba-village In Gajapati district
WOODEN BRIDGE at dumba-village In Gajapati district (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 20, 2025 at 6:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ରିପୋର୍ଟ- ହରିହର ପଟ୍ଟନାୟକ

ଗଜପତି: ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ରେଖା ପାଲଟିଛି କାଠ ପୋଲ । ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ 78 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏହି ପୋଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗାଁର 30 ପରିବାର । ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ ବ୍ଲକ ଜଲାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଡୁମ୍ବା ଗାଁରେ । ଗ୍ରାମବାସୀ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭରା ନଈ ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ କାଠ ପୋଲ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ଏହା ଆଜି କି କାଲିର କଥା ନୁହେଁ ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଏଭଳି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଗାଁର ପିଲାଠୁ ବୁଢା, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକ । ନଦୀ ଉପରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ତେବେ ଅତିଶୀଘ୍ର ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛି ପ୍ରଶାସନ ।

WOODEN BRIDGE at Dumba village In Gajapati district (ETV Bharat Odisha)

ମୌଳିକ ସୁବିଧା କଥା ଦୂରରେ ଥାଉ, ଯାତାୟତ ପାଇଁ ନିତି ଦିନିଆ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ-
ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ ବ୍ଲକ ଜଲାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ଡୁମ୍ବା ଗାଁ । 300 ଲୋକ ରହୁଥିବା ଏହି ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଆଜି ଯାଏଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା କଥା ଦୂରରେ ଥାଉ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ନିତି ଦିନିଆ ରାସ୍ତାଟିଏ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏହି ଗାଁର ଲୋକେ ନିଜସ୍ଵ ଉଦ୍ୟମରେ ଜଲାଙ୍ଗ ନଦୀର ଦୁଇ କୂଳରେ ଥିବା ଦୁଇ ଗଛ ଉପରେ କାଠ ଗଣ୍ଡି ପକାଇ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାହା ଉପରେ ଯାତାୟତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି । ବର୍ଷା ଦିନରେ ଏହି ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ନଦୀ ଉପରେ ଥିବା ଏହି କାଠ ଗଣ୍ଡି ଦେଇ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯାତାୟତ କରିବା ଛଡା ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନଥାଏ । ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତେଲ ଲୁଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାଠ ପୋଲ ପାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । ଏହି ଗାଁରେ କାହାର ଦେହ ଖରାପ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରସବ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଲୋକେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏଁ ତାହା ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇନଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

କାଠପୋଲ ଦେଇ ସବୁବେଳେ ଯାତାୟାତ-

ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସୁକୁମାର ଗମାଙ୍ଗ କୁହନ୍ତି, "କାଠ ପୋଲ ହେଉଛି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଏକ ମାତ୍ର ରାସ୍ତା । ଗାଁରେ ତିରିଶି ପରିବାର ପ୍ରାୟ ୩୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ କାଠ ପୋଲ ଉପରେ ଜାତାୟତ ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ସ୍କୁଲକୁ ଏହି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଲ ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି । ଏଭଳି କି ଅନେକ ଥର କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଏହି ପୋଲ ଉପରୁ ଖସି ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ନିଜେ ପରିବାର ଲୋକେ ପୋଲ ପାର ସମୟରେ ପାଖରେ ରଖି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି । ମୋତେ ୩୦ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେଲା । ମୋ ଜନ୍ମରୁ ଏହି ଗ୍ରାମ ପାଇଁ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି । ଏନେଇ ଅନେକ ଥର ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତି କରାଯାଇଥିଲା । ପୂର୍ବ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବିଜୁସେତୁରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଯଥା ଶୀଘ୍ର ପୋଲ ଟିଏ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ ।"

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- କାଠପୋଲ ଭରସାରେ ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ, ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି

ଛୁଆଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ପୋଲ ନିକଟରେ ରହି ଅପେକ୍ଷା କରିବା କଷ୍ଟ-

"ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚାଷ ବାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ । ତେବେ ନିଜ ଛୁଆଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ପୋଲ ନିକଟରେ ରହି ଅପେକ୍ଷା କରିବା କଷ୍ଟ ହଉଛି । ଯେହେତୁ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକଜୁଟ ହୋଇ କାଠରେ ଏହି ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସଂଗେ ଏହାର ମରାମତି କରୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ଵର ସହ ନେଇ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରିଲେ ଆମେ ବହୁ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବୁ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଭୀମସେନ ଭୂୟାଁ

ବ୍ଲକ ଅଫିସ ପାଇଁ କାଠ ପୋଲ ଭରସା-

ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଜଗା ଭୂୟାଁ କୁହନ୍ତି, "ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ବେ ଏହି ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ । ଆମେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ, ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ବସ୍ତୁ ଓ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ପାଇଁ କାଠ ପୋଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ । ତେଣୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପୋଲର ବିକାଶର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ନୂତନ ପୋଲ ବିନା ଅନ୍ୟକୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ ।"


ପୋଲ ପାଇଁ ୪୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ-

"ଏହି ଗାଁର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶାସନ ଅବଗତ ଅଛି ଏବଂ ଅତିଶୀଘ୍ର ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ଗାଁରେ ପୋଲ ପାଇଁ ୪୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଶଙ୍କର କେରକେଟା ।

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିକଶିତ ଭାରତ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ପରିକଳ୍ପନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ବି ଏଭଳି ଗାଁକୁ ଦେଖିଲେ ଏହାର ସଫଳ ରୂପାୟନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ପରେ ମଧ୍ୟ ନିତି ଦିନିଆ ଯାତାୟତ ପାଇଁ ଲୋକେ ଆଜି ବି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସ୍ଥିତିରେ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି

For All Latest Updates

TAGGED:

COMMUNICATION ISSUE GAJAPATIWOODEN BRIDGE GOVERNMENT INACTIONWOODEN BRIDGE DUMBA VILLAGEWOODEN BRIDGE LIFE LINEWOODEN BRIDGE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ଡାଇବେଟିସଠୁ ନେଇ ତ୍ବଚା, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଲ ସାଇଡର ଭିନେଗାରର କରାମତି

ବିଲୁପ୍ତର ବନ୍ଧୁ ନିରୋଦ: ପେଶା ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା, ନିଶା ଐତିହ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ

ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର 'ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ' କିଶୋର ମାଣିଆ; ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଗଢୁଛନ୍ତି 'ଅଭିମନ୍ୟୁ', 50 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.