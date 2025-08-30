ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
ବାଲେଶ୍ବର: ‘‘ମୁଁ ଏଇଠି ତିରିଶ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ କରୁଛି। ମାସକୁ ୮/୯ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ଏଇଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଏହି ପଇସାରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏ କମ୍ପାନୀ ଓ ଏ କାମ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ଆମ ବାବୁ ମାନେ ସଂସ୍ଥା ଖୋଲିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ବଞ୍ଚିକି ଅଛୁ। ନ ହେଲେ ଛୁଆ ପିଲା ନେଇକି କଷ୍ଟରେ ରହିଥାନ୍ତୁ’’ । ପ୍ରାୟ ତିରିଶ ବର୍ଷ ଧରି ଚିଙ୍ଗୁଡି ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟରେ କାମ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବା ଏ ହେଉଛି ମୁନି ବିବିଙ୍କ କଥା । ମୁନି ବିବିଙ୍କ ଭଳି ଏଭଳି ଅନେକ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚିଙ୍ଗୁଡି ପାଇଁ ଚୁଲି ଜଳେ । ଚିଙ୍ଗୁଡି ସହ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା । ନିଜେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବା ସହ ପରିବାର ପୋଷିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଚିଙ୍ଗୁଡି ।
ଚିଙ୍ଗୁଡି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଥିବା ଆଉଜଣେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଆସମା କୁହନ୍ତି ଯେ, ‘‘ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଆମ ୬ଟା ବେଳେ ଆସୁଛୁ। ଯଦି ବେଶି ମାଛ ରହିଲା ତେବେ ସଂଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରୁ ନ ହେଲେ ଅଳ୍ପ ରହିଲେ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ପଳାଇ ଯାଉ। ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ଏଇଠି କାମ କଲେ ଆମେ ଖାଉ । ଆମର ସମସ୍ତେ ଏଇଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବେଶୀ ମାଛ ରହିଲେ ଆମର ୩୦୦ ଟଙ୍କା ଦିନକୁ ହୁଏ ନହେଲେ 100 ଟଙ୍କା ବି ରୋଜଗାର ହୁଏ। ଯେମିତି କାମ ସେମିତି ପଇସା ମିଳେ। ଆମର ଏଠି ପୁରୁଷଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ମହିଳା କାମ କରନ୍ତି ’’।
- ଚିଙ୍ଗୁଡି ପାଇଁ ଚୁଲି ଜଳେ
ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପ୍ରୋସେସିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ମହିଳାମାନେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୯୫ ପ୍ରତିଶତ ମହିଳା । ସବୁଠୁ ବଡ଼କଥା ହେଲା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ପ୍ରକାର ଏହି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପ୍ରୋସେସିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଚାଲୁଛି ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଠି ଦେଖିଲେ ସବୁଠି ମହିଳାମାନେ ହିଁ କାମ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡିକରେ କେବଳ ବାଲେଶ୍ୱର ନୁହେଁ ବରଂ ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅନେକ ମହିଳା ଆସି କାମ କରି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ପାରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଏମିତି ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟ ତିରିଶ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ପ୍ରକାର କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପ୍ରୋସେସିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଥିବା ମହିଳା ଘର ଚଳାଇବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରୁଛନ୍ତି।
ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳା ପୁଷ୍ପଲତା ମାରାଣ୍ଡି କୁହନ୍ତି ଯେ, ‘‘ମାଛ ଅନୁସାରେ ମାସକୁ ଆମେ ଦଶ ହଜାର ପନ୍ଦର ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁ। ଏହି ରୋଜଗାର ଟଙ୍କାରେ ପୁଅ ଝିଅ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଠି ତିନିବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ କରୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆମ ଘର ଚଳୁଛି। ଘରେ ବସିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଏଠି କାମ କରି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ପାରୁଛୁ । ସେତିକି ଆମକୁ ବହୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ’’ ।
- ଆମେରିକା ଯାଏ ବାଲେଶ୍ବର ଚିଙ୍ଗୁଡି
ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି 10 ହଜାର ଏକର ପୋଖରୀରେ କରାଯାଇଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ। ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ପ୍ରାୟ ଏକ ଏକରରୁ ଦେଢ଼ ଏକର ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଥିରୁ ପ୍ରତି ୩ ମାସକୁ ଥରେ ୩ ରୁ ସାଢ଼େ ତିନି ଟନ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ୨୫ରୁ ୩୦ ହଜାର ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ମହିଳା କେବଳ ୯୫ ପ୍ରତିଶତ। ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ଏହି ମାଛ କି ଚିଙ୍ଗୁଡି ବିକ୍ରି କରାଯାଏ ନାହିଁ। ବହାର ଦେଶ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେରିକା, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ୟୁରୋପ, ଭିଏତନାମ ଆଦିକୁ ଚିଙ୍ଗୁଡି ରପ୍ତାନି କରାଯାଏ। ୧୫ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ପ୍ରକାର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗ୍ରେଡ ଥିବା ବେଳେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ U5ର ଅଧିକ ଦର ବିଦେଶରେ ରହିଥାଏ। ଏହି ଗ୍ରେଡର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବହୁତ କମ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ରେଗୁଲାର ବେସିସ ରେ 13 ଓ 16 ଗ୍ରେଡ ରପ୍ତାନି ହୋଇଥାଏ।
ତେବେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ପରିବାର ପୁରା ସମୟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଛଡ଼ାଇବା, ବାଛିବା, ଗ୍ରେଡ କରିବା ଭଳି କାମରେ ନିୟୋଜିତ ରହିଥାନ୍ତି। ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କାମ କରଥିବା ସୋହାନି ଖାତୁନ କୁହନ୍ତି ଯେ,"ଏଠି ଆମେ ପୁରା ପରିବାର କାମ କରୁଛୁ। ଆମେ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ । ଏହି ଭଳି କମ୍ପାନୀ ଅଛି ବୋଲି ଆମ ଘର ଚଳୁଛି। ଆମକୁ ଏଠି ଗ୍ଲୋବସ, କ୍ୟାପ ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ଆମର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଔଷଧ ଦେବା ସହ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମକୁ ଆମ ଘରେ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଆମ ଜରୁରୀ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆମକୁ ଟିଫିନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ମାସକୁ ଏଇଠି ଆମକୁ ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମା ମିଳେ ଆମେ ଏଇଥିରୁ ଭଲରେ ଚଳି ପାରୁଛୁ।"
- ଚିଙ୍ଗୁଡି ଉପରେ ଟାରିଫ୍ ମାଡ
ସବୁକିଛି ଠିକ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ପଚାଶ ପ୍ରତିଶତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆମେରିକା ରପ୍ତାନି ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଏହି ରପ୍ତାନି ବନ୍ଦ ହେବା କଥା ଶୁଣି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟର ମାଲିକମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାସିକ କିସ୍ତି ଶୁଝିବା, କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଦରମା ଦେବା ଭଳି ସସସ୍ୟା ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଜଳଜଳ ହୋଇ ଦିଶୁଛି। ଯେଉଁଠୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଲାଭ ଆସୁଥିଲା ବୋଲି ମହିଳାମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରୋଜଗାର ପାଉଥିଲେ ଆଜି ସେଇଠି ରପ୍ତାନି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ହୁଏତ ସେହି ମାତ୍ରାରେ ମହିଳାମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅନେକ କମ୍ପାନୀ କର୍ମଚାରୀ ଛଟେଇ କରିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏମିତି ହେଲେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଆଜି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇ ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବେରୋଜଗାର ହେବାସହ ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିସହ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପ୍ରୋସେସିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ମାଲିକ ଚିନ୍ମୟ ବିଶ୍ୱାଳ କୁହନ୍ତି ଯେ,"ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆମର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେଉଛି ଏକ ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ। ଅନେକ ମହିଳା ଏଠି କାମ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଚଳାଇବା ସହ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ମୟୁରଭଞ୍ଜ, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମହିଳା ଆସି ଆମ ପାଖରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପୋଷାକ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏକ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପରୋକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର ପାଉଛନ୍ତି। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି। ଗତ ଦୁଇବର୍ଷ ହେଲା ଆମେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିଥିଲା ହେଲେ ପୁଣି ଆମକୁ ଅଭାବ ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ ଓ ଚିନ୍ତିତ। ୫୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଆମେ ଆମେରକା ରପ୍ତାନି କରୁଥିଲୁ। ତାହା ବନ୍ଦ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଛୋଟ ଦେଶ ମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ କମ ଦାମରେ ଦେବାପାଇଁ ମୂଲଚାଲ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ସରକାର ଆମପାଇଁ ନିହାତି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ।"
ଓଡ଼ିଶା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରପ୍ତାନି ତଥ୍ୟ
• ଭାରତର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରପ୍ତାନି 2023-24: 7.02 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍, ମୂଲ୍ୟ $7.38 ବିଲିୟନ
(ଉତ୍ସ: ସାମୁଦ୍ରିକ ଉତ୍ପାଦ ରପ୍ତାନି ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ, MPEDA, 2024)
• ଓଡ଼ିଶାର ଅବଦାନ: ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ 1.2 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ରାଜ୍ୟ
(ଉତ୍ସ: ଓଡ଼ିଶା ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗ, 2024)
• ଆମେରିକାର ବଜାର ଅଂଶ: 2023 ରେ ଭାରତର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରପ୍ତାନିର 40% ରୁ ଅଧିକ ଆମେରିକା କରିଥିଲା ।
(ଉତ୍ସ: MPEDA, 2024)
• ନିଯୁକ୍ତି: ଓଡ଼ିଶାର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କ୍ଷେତ୍ର (ଚାଷ + ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ) ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି । ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି।
(ଉତ୍ସ: ଓଡ଼ିଶା ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ, 2024)
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଟାରିଫ୍ ପ୍ରଭାବ; ଆମେରିକାକୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରପ୍ତାନୀ ବନ୍ଦ, ଅନିଶ୍ଚିତତାରେ 20 ଲକ୍ଷଙ୍କ ଜୀବିକା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଛି ଚିଙ୍ଗୁଡି ଘେରି ! ଚାଷୀ ଓ ପରିବେଶବିତ୍ତ ଟଣାଓଟରା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର