ପୁରୀରେ ମାତିଛନ୍ତି ମହିଳା ନିଶା ବେପାରୀ; ମହିଳାଙ୍କୁ ଢାଲ କରି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଗଢୁଛନ୍ତି ଡ୍ରଗ୍ସ ମାଫିଆ, ୬ ବର୍ଷରେ ୧୫୪୧ ଗିରଫ
ପୁରୀରେ ୬ ବର୍ଷରେ ବେଆଇନ ନିଶା କାରବାର ନେଇ ୫୦୭୬ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ବେପାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧୫୪୧ ରହିଛି ।
Published : September 7, 2025 at 10:49 PM IST
ପୁରୀ: ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ବଢି ଚାଲିଛି ନିଶା କାରବାର । ସହରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ବେଧଡକ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ନିଶା । ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର, କୋରେକ୍ସ, ଭାଙ୍ଗ, ଗଞ୍ଜେଇ, ନିଶା ଟ୍ୟାବଲଟ୍ ଖୁଲମ ଖୁଲା ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ମହିଳାମାନେ ଏହି ସବୁ ନିଶା ବ୍ୟବସାୟରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ନିଶା ବେପାରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ମହିଳାଙ୍କ ସଂପୃକ୍ତି ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଯେହେତୁ ମହିଳାଙ୍କୁ କେହି ସନ୍ଦେହ କରିବେ ନାହିଁ ଏଣୁ ନିଶା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଶା କାରବାରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକି ପୋଲିସ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି । ଏଣୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ନିଶା କାରବାରକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେଲେ ପୋଲିସ ନିଶା କାରବାର କରୁଥିବା କିଙ୍ଗପିନକୁ ଧରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ।
ଯେଭଳି ପୁରୀରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଡ୍ରଗ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଏହାକୁ ପୋଲିସ ରୋକିବାରେ ସକ୍ଷମ ନ ହେବାକୁ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଉଦବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ନିଶା କବଳରେ ଯୁବପୀଢ଼ି ପଡ଼ି ବିଭିନ୍ନ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ଘଟାଉଛନ୍ତି । ଏଣୁ ପୁରୀ ନୂତନ ଏସପି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ଵ ନେଇଥିବା ପ୍ରତୀକ ସିଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନିଶା କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଶା ବେପାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ପୁରୀ ସହରର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ।
୬ ବର୍ଷରେ ୧୫୪୧ ମହିଳା ଗିରଫ-
ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ୨୦୨୪-୨୫ ଫେବୃଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ନିଶା କାରବାର ପାଇଁ ୧୦୫୪ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ବେପାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୩୨୨ ରହିଛି । ଗତ ୬ ବର୍ଷରେ ବେଆଇନ ନିଶା କାରବାରକୁ ନେଇ ୫୦୭୬ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ବେପାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧୫୪୧ ରହିଛି ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ୨୦୧୯-୨୦ ମସିହାରେ ବେଆଇନ ମଦ ଓ ଡ୍ରଗ୍ସ ବ୍ୟବସାୟ ଅଭିଯୋଗରେ ୪୬୦ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୬୧ ଜଣ ଥିଲେ ମହିଳା ନିଶା ବେପାରୀ । ୨୦୨୦-୨୧ ରେ ୭୦୬ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୮୯ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ।୨୦୨୧-୨୨ ରେ ୬୬୫ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୬୯ ଜଣ ଥିଲେ ମହିଳା । ୨୦୨୨-୨୩ ରେ ୧୧୫୦ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୪୦୯ ଜଣ ମହିଳା ନିଶା ବେପାରୀ ଥିଲେ । ୨୦୨୩-୨୪ ରେ ୧୦୪୧ ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ ବେପାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ୨୯୧ ।
ଡ୍ରଗ୍ସ ସେବନରେ ଅଧିକାଂଶ ଯୁବକ-
ତେବେ ଡ୍ରଗ୍ସ ସେବନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ଯୁବକ । ପୁରୀ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ନିକାଞ୍ଚନ ଅନ୍ଧାରିଆ ସ୍ଥାନ ରେ ହେଉଛି ନିଶା କାରବାର। ପୁରୀ ସହର ବଳିଆ ପଣ୍ଡା, ମଙ୍ଗଳା ମୁହାଣ, ହୁଳୁହୁଳିଆ ପୋଲ, ମଙ୍ଗଳାଘାଟ, ଭୂଦାନ, ତାଳବଣିଆ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ସଞ୍ଜ ନଇଁଲେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ନିଶା ବେପାର । ଅନେକ ସମୟରେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ ପୂର୍ବରୁ ନିଶା ବେପାରୀ ଖବର ପାଇ ଫେରାର ହେବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି । ଅନେକ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏହି ନିଶା ବେପାରୀଙ୍କ ସହ ଲିଙ୍କ ରଖି ମାସିକିଆ କମିଶନ ନେଇ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଛି । କେତେକ ନିଶା ବେପାରୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୋହଳ ଦଫା ଯୋଗୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଜାମିନ ମିଳିଯାଉଛି । ପୁଣି ନିଶା ବେପାରୀ ମାନେ ନିଜ ବେପାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛନ୍ତି । ମହିଳାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଶା କାରବାରରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ।
ପୁରୀରେ ନିଶା କାରବାର ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି-
ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଶରତ କୁମାର ରାୟଗୁରୁ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ପୁରୀ ରେ ଧଳା ଜହର ବେପାର କାୟା ମେଲାଇ ଚାଲିଛି । ଏହି ଧଳା ଜହର ବେପାର କରି କିଛି ଲୋକ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି । ସେହି ଡ୍ରଗ୍ସ ବେପାରୀ ମାନେ ଏହି ବ୍ୟବସାୟରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଯାହାକି ଏହା ସମାଜ ପାଇଁ ସାଙ୍ଘାତିକ ବିପଦ । ସାଧାରଣତଃ ମହିଳାଙ୍କ ଜରିଆରେ ନିଶା ବେପାର କଲେ କେହି ସନ୍ଦେହ କରିବେ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ପୁରୀରେ ନିଶା କାରବାର ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି । ତେବେ ଯେଉଁ ଅପରାଧୀମାନେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ନିଶା କାରବାରରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏହାର ମୂଳକୁ ପୋଲିସକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ପୋଲିସ ଏବେ ନିଶା କାରବାର ରୋକ୍ ନେଇ ଯେଉଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତାହା ସ୍ବାଗତ ଯୋଗ୍ୟ । ଏହା ହେବା ଦରକାର । ଏହା ହେଲେ ନିଶା ବେପାରୀ ସାବାଡ ହେବେ । ତେବେ ପୁରୀକୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ବେପାର ପଛରେ କିଏ କିଙ୍ଗପିନ୍ ରହିଛି ତାହାକୁ ପୋଲିସ ଠାବ କରୁ । ଏହା ହେଲେହିଁ ନିଶା କାରବାର ଉପରେ ରୋକ ଲାଗି ପାରିବ ।"
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ନିଶାଡିଙ୍କୁ ସୁହାଉଛି କି ଅନ୍ଧାର, ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ମହିଳା ?
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଔଷଧ ବିକ୍ରି ଆଳରେ ନୂଆ ନିଶା କାରବାର, ଟ୍ବିନସିଟିରେ ଗୋଦାମ ଠାବ STF ଧରପଗଡ଼
ଡ୍ରଗ୍ସ ମାଫିଆମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଉପାୟ କରି ବେଧଡକ ନିଶା କାରବାର କରୁଛନ୍ତି-
ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ପୁରୀ ସହର ହେଉଛି ଏକ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର । ଏଣୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ସବୁବେଳେ ଏଠାକୁ ଅଧିକ ଥାଏ । ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଗୁଡିକରେ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ । ଆମେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛୁ ପୁରୀ ସହରରେ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ତେବେ ଦେଖା ଯାଉଛି ଏହି ନିଶା କାରବାରରେ ମହିଳାଙ୍କ ସଂପୃକ୍ତି ଅଧିକ ରହିଛି । ଏହା ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଏହି ନିଶା କାରବାର ହେଲେ ସାଧାରଣତଃ କାହାର ସନ୍ଦେହ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହାକୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ମାଫିଆ ମାନେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଉପାୟ କରି ବେଧଡକ ନିଶା କାରବାର କରୁଛନ୍ତି । ତେବେ ପୁରୀ ସହରରେ ୪୦ ରୁ ଅଧିକ ବସ୍ତି ରହିଛି । ଏହି ବସ୍ତିରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆସି ରହୁଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ଆସି କାରବାର ହେବାର ଅନେକ ନଜିର ରହିଛି । ଏଣୁ ନିଶା କାରବାର ରୋକ୍ ପାଇଁ ପୁରୀ ସହରରେ ଥିବା ବସ୍ତି ଗୁଡ଼ିକକୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। କେବଳ ଡ୍ରଗ୍ସ ନୁହେଁ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏହି ବସ୍ତି ଗୁଡ଼ିକରେ ରହିଛି । ତେବେ ପୁରୀ ପୋଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ନିଶା କାରବାର ରୋକ୍ ନେଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତାହାକୁ ଆମେ ସ୍ବାଗତ କରୁଛୁ । ପୋଲିସ ଯଦି ଅପରାଧର ମୂଳକୁ ନ ଯିବ ନିଶା କାରବାର ରୋକିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ।"
ଅର୍ଥ ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ମହିଳାମାନେ ଫସୁଛନ୍ତି-
ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଓ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କୁହନ୍ତି, "ଅର୍ଥ ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ମହିଳା ମାନେ ଏହାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମହିଳା ମଦ, ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ନିଶା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି । ନିଶା ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଲୋଭ ଦେଖାଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ନିଶା ବ୍ୟବସାୟରେ ସାମିଲ କରାଉଛନ୍ତି । ତେବେ କେବଳ ମହିଳା ବେପାରୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଧରିଲେ ହେବ ନାହିଁ । ଏମାନଙ୍କୁ ଡ୍ରଗ୍ସ କିଏ ଯୋଗାଇଛି ସେହି ମୂଳ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପୋଲିସ ଧରିବା ଦରକାର । ମୂଳ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଧରିଲେ ହିଁ ନିଶା କାରବାର ବନ୍ଦ ହୋଇ ପାରିବ । ପୁରୀ ସହର ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହି ରେ ନିଶା ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ଯୁବପୀଢ଼ି ଏହି ନିଶା ସେବନ କରି ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧ ଘଟାଉଛନ୍ତି। ଉଦବେଗ ର କଥା ଅତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ନିଶା କବଳରେ । ତେବେ ଏହା ଏକ ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରଥା ଭଳି ଯିଏ ନୂଆ ଏସପି ଆସନ୍ତି କିଛି ଦିନ ନିଶା କାରବାର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅନ୍ତି । ଆମେ ଅନେକ ଏସପି ଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ । କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅପରାଧୀ ମାନେ ଏହି ନିଶା କାରବାର ରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ନିଶା କାରବାର ଚାଲେ। ଆମର ନୂଆ ଏସପିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସେ ଯେଉଁ ରୁଟ ଦେଇ ନିଶା ପୁରୀକୁ ଆସୁଛି ତାହାକୁ ସିଜ କଲେ ପୁରୀ ସହରକୁ ନିଶା ଆସିପାରନ୍ତା ନାହିଁ ।"
ନିଶା କାରବାର ପଛରେ ଥିବା ମାଫିଆଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହେବୁ-
ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୀ ସହରକୁ ନିଶା କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁରୀ ପୋଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡ୍ରାଇଭ୍ ଚାଲିଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ପୁରୀ ଚନ୍ଦନପୁର ୩ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ବେପାର ପାଇଁ ଧରାଯାଇଛି । ଏମାନେ କେଉଁ ଠାରୁ ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଣିଥିଲେ, ଏଠାରେ କାହାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତେ ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ପୁରୀ ସହର ରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢାଉ ହୋଇଛି। କିଛି ଡ୍ରଗ୍ସ ବେପାରୀ ଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ତେବେ ଆମେ ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ । ଡ୍ରଗ୍ସକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସପ୍ଲାଏ ଚେନ ରହିଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଟ୍ରାକ କରୁଛୁ । ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ନିଶା କାରବାର ପଛରେ ଥିବା ମାଫିଆଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହେବୁ । ଆମକୁ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଆସୁଛି ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ । ପୁରୀରେ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ନିଶା କାରବାର ରୋକ୍ ନେଇ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ।"
ପୁରୀରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ଇଟିଭି ଭାରତ