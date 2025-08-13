ପୁରୀ: ପୁଣି ନିଆଁରେ ପୋଡିଗଲେ ଜଣେ ମହିଳା । ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ଏକାଧିକ ମହିଳା ନିଆଁରେ ପୋଡି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ଆଜି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏଭଳି ଖବର ଆସିଛି । ପ୍ରଥମେ ବାଲେଶ୍ୱର, ପରେ ବଳଙ୍ଗା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ବରଗଡରେ ମହିଳା କିମ୍ବା ଯୁବତୀ ନିଆଁରେ ପୋଡିଯିବା ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ।
ପିପିଲିରେ ଅଘଟଣ । ନିଆଁରେ ପୋଡି ହୋଇ ଗୁରୁତର ହେଲେ ୩୧ ବର୍ଷୀୟା ମହିଳା । ପିପିଲି ଜୟପୁର ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ନବୀନ ନିବାସରେ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 7ଟା ସମୟରେ ନିଆଁରେ ପୋଡି ହୋଇ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଜନୈକ ମହିଳା ।
ତାଙ୍କ ଘର ପିପିଲି ଦରଜି ସାହି ବୋଲି ସୂଚନା ଥିଲା ବେଳେ ସେ ପିପିଲି ଜୟପୁର ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ନବୀନ ନିବାସରେ ଭଡାରେ ରହୁଥିଲେ । ଡାକ୍ତର ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଫର କରିଥିବା ବେଳେ 90 ପ୍ରତିଶତ ପୋଡି ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି । ନିଆଁ କେମିତି ଲାଗିଲା କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ପିପିଲି ପୋଲିସ ଘଟଣାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛି ।
ବାଲେଶ୍ବରରୁ ବରଗଡ । ଉପକୂଳରୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା । ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେଲା ବେଳକୁ ନିଆଁର ଲେଲିହାନ ଶିଖାରେ ଜଳୁଛନ୍ତି ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ । ଯାତନା, ନିର୍ଯାତନା, କଳହର କରୁଣ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମଦାହ ଦେଉଛନ୍ତି ନାବାଳିକାଠୁ ଯୁବତୀ । ମାସକ ଭିତରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଅନେକ ମାମଲା । କିଛିଦିନ ତଳେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜିଅନ୍ତା ଜଳିଯାଇଥିଲେ ଜଣେ ଯୁବତୀ । ଯୁକ୍ତ ୩ ଶେଷ ବର୍ଷର ଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ । ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି । କିରୋସିନି ଢାଲି ହୋଇ ଜଳିଗଲେ ଯୁବତୀ । ଘରେ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ଜଳିଗଲେ ଯୁବତୀ । ଜଳିଯିବାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ।