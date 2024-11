ETV Bharat / state

ଚେନ ଝାମ୍ପିବା ବେଳେ ନେଇଥିଲେ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ଧରାପଡ଼ିଲା ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ

Woman Dies After Loot in Bhubaneswar Police Arrest Main Accused From Jharkhand ( ETV Bharat Odisha )