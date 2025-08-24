ETV Bharat / state

ଖାକିରେ କଳଙ୍କ; ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ - ALLEGATION AGAINST POLICE CONSTABLE

ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନା ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଜୟ ସାହୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି।

ଖାକିରେ କଳଙ୍କ; ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ
ଖାକିରେ କଳଙ୍କ; ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 24, 2025 at 9:24 PM IST

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଖାକିରେ କଳଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ। ଜଣେ କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିବା ପରେ ବିଫଳ ହେବାରୁ ଚରିତ୍ର ସଂହାର ଓ ଶେଷରେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଜଣେ ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ନାଁରେ। ଏନେଇ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ମାର୍ଶାଘାଇ ଆଇଆଇସି ତପନ କୁମାର ନାୟକ ଏନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।

ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କନେଷ୍ଟବଳ ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନାରେ କରିଥିବା ଏତଲା ମୁତାବକ,"ମୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଦୋକାନରେ କାମ କରେ ଓ ମୁଁ ଜଣେ ବେସାହାରା ମହିଳା ଅଟେ। ମୋ ଅସହାୟତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ କୁଦାନଗରୀ ଥାନାର କନେଷ୍ଟବଳ ଅଜୟ ସାହୁ ମୋତେ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ଓ ଅର୍ଥର ଲାଳସା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲେ। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ମାର୍ଶାଘାଇ ଜୁଣ ଛକ ନିକଟରେ ମୋତେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଇଙ୍ଗିତ କରିଥିବା ବେଳେ ସେ ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ନକହି ମୋ କର୍ମସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ମୋ ପଛରେ ସେ ବାଇକରେ ଆସି ମୋତେ ଟଣା ଓଟରା କରିବା ସହ ମୋର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲେ ଓ ମୁଁ ଏହାର ବିରୋଧ କରି ପାଟି କରିବାରୁ ସେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଛାଡି ପଳାଇ ଯାଇ ମୋତେ ଫୋନ କରି ସେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଥିବା ଓ ମୁଁ ଯାହା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବି ସବୁ ଆଣିଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯାହାର କଲ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ନହେବାରୁ ସେ ମୋର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମୋ ଚରିତ୍ରକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କହିବା ସହ ମୋତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ।ଏସମ୍ପର୍କରେ ମୋ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା ପରେ ମୁଁ ଅଜୟ ବାବୁଙ୍କୁ କୌଶଳ କରି ମୋ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଡକାଇବା ପରେ ସେଠାରେ ଅଜୟ ମୋତେ ଅଶ୍ଲୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ମୋ ତଣ୍ଟିକୁ ଚିପି ଧରି ମୋତେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ସମୟରେ ମୁଁ କୌଣସି ମତେ ସେଠାରୁ ଖସି ଆସି ଥାନାରେ ଜଣାଉଛି" ବୋଲି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।

ଏନେଇ ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନା ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଜୟ ସାହୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ୨୫୩/୨୦୨୫ରେ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ କରିବା ସହ ୧୨୬(୨),୭୪,୭୫,୭୬,୭୮,୭୯,୧୯୬,୩୫୧(୩) ବିଏନଏସ ଦଫା ଲଗାଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିବା ସହ ତାକୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

